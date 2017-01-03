妹妹滿月開心切彌月蛋糕、很愛照顧妹妹、膠帶自製停車格、不能跟爸爸告狀、把鼻都是你害的、我們現在來抓鬼、把鼻這樣我聽不到啦、塑膠味冷凍奶、妳的兩個女兒、妳這樣唱很難聽、阿仔哭聲變大叫 2Y9M18D&1M1D-2Y9M24D&1M7D

中午吃飽飯媽咪就切了蛋糕，把鼻媽咪咪喬三個人開開心心的吃蛋糕，過了一會兒媽咪才驚覺，啊！這個蛋糕不是要慶祝妹妹滿月的嗎？結果竟然被我們三個人如此自然又自私的切來吃，完全忘記要幫妹妹慶祝了啦！
晚上媽咪和妹妹在家，把鼻帶咪喬上館子，咪喬看到隔壁桌有小朋友站在椅子上，就很大聲的跟把鼻說『那個小朋友為什麼都沒有坐好？』…，還重複好多次，害把鼻相當尷尬，哈哈。
咪喬對於妹妹滿月這件事也不知道懂不懂，她就一直大喊妹妹生日快樂，還很浮誇的大叫『耶！真是太棒了！』…，感覺目前和妹妹相處上非常的融洽，完全沒有表現出排斥的樣子。 妹妹餓的時候都會哭得很誇張，偏偏又不太肯乖乖喝奶，每次都喝到 變就昏睡，也不多喝一點，然後下一頓又提早哭餓，奶量每次都給100C.C.，但喝完的次數非常少。
今晚比較反常，一直大哭要討抱抱，抱著才願意睡，之前都不會這樣的啊！而且睡著之後又醒來好幾次大哭討抱，難道是悲情的滿月日讓妹妹心靈受創嗎？哈哈哈。
今天阿嬤幫妹妹報完戶口了，恭喜阿仔終於有身分了！
下午又在賴床的孩子，吵醒又會生氣，很難處理ㄟ～
晚上要慶祝滿月了！！！結果哭不停啊！
切蛋糕囉！！！開心的吃蛋糕時間
2Y9M19D & 1M2D，阿仔妹妹從月子中心回家之後，半夜喝奶我們沒有遵守四小時一次的規律，讓她自己餓醒再餵，白天則是維持固定時間餵奶。
原本應該半夜一點喝，阿仔大概都會在兩三點醒來討奶，之後就是凌晨六七點再討一次，因為很接近早上九點的喝奶時間，所以都會給少一點，讓她喝一下充充飢再繼續睡，有時候只會醒來一次，想說這樣之後會不會比較好戒夜奶。
今天全家又一起出門了，咪喬很積極的衝去幫阿仔拿奶嘴，媽咪要她自己拿水壺，她還說『可是我已經幫妹妹拿奶嘴了！』，而且還用兩隻手拿得很小心，表次她沒有多餘的手再拿水壺的意思，咪喬真的很熱衷阿仔的大小事，上車之後又說『我先把妹妹的奶嘴放這邊，妹妹哭哭我就給她奶嘴』。
今天要帶阿仔去打預防針，出門前先讓咪喬看看她當年滿月打預防針的影片，自己好像也覺得很震撼，哈哈！原本覺得阿仔和咪喬比起來比較不是激動派的小孩，沒想到都還沒打針就已經先大哭了，針一打下去哭到驚天動地！崩潰的程度比咪喬還要嚴重很多！咪喬在旁邊都看傻眼了…。
阿仔滿月的身高是56公分、體重4.2公斤，當年咪喬則是57公分、4.3公斤，兩姊妹的身材還是差不多，頭圍一樣都是36公分，但為啥媽咪一直覺得阿仔的頭比咪喬大很多？
下午媽咪要擠奶，咪喬和阿仔又來湊熱鬧，咪喬拿了圖畫本要玩，可是找不到筆，就突然很激動又生氣的大叫要媽咪去找！媽咪說『又不是我弄不見的，妳幹嘛對我這麼大聲？』，咪喬還真的就有冷靜下來，口氣比較平靜的叫媽咪和她一起去找筆。 這傢伙實在很容易突然激動，我們也都會跟她說要冷靜，剛開始都沒什麼效，反而她還更激動，但常常跟她講，她似乎有慢慢改善，希望可以越來越進步。
晚上把鼻和媽咪用膠帶自製停車格，給咪喬停她的tomica小車車，沒想到兩光的自製停車格讓她玩超久的，而且有很投入！還會跟玩具生氣真的很可愛！例如不小心把車子撞倒，就很生氣的大叫『欸！你不可以掉下來！』；媽咪不小心佔到她準備要停的位置，她也會激動對車子大叫『欸！是我先來的！』…。
阿仔喝奶拖拖拉拉，咪喬收玩具拖拖拉拉，整個晚上把鼻媽咪真的是分身乏術！兩個小孩的生活真的不是加倍的累和忙而已。
咪喬真的越來越成熟，媽咪離開房間去一下廚房，不放心咪喬和妹妹獨處，打開門偷看一下，咪喬在床邊看書，沒有抬頭跟媽咪說『咪咪姊姊在這裡，不用擔心』，哇…，講得媽咪覺得自己偷看好像很不好意思…。
在姊姊房間大多時間都很安分！！
幹嘛帶爸爸的單車小帽啊？
幫妹妹做腳底按摩
自製停車場，原本只是要讓她收車車，結果玩超久
媽媽又來加碼更大的停車場，但是沒有圍欄．．．
吊床出馬！把握可以使用的黃金時期！
2Y9M20D & 1M3D，今天把鼻一早就去台北出差，媽咪一打二到下午等待外婆來救援，還好咪喬早上還讓媽咪和阿仔妹妹睡了一下覺，穿梭在客廳和房間自己玩，後來媽咪醒來才發現這傢伙把TOMICA小車車都拿去洗...，而且還把昨天剛換新的洗手乳整罐用光...，算她厲害。
咪喬現在每天幾乎都八點起床，體力越來越好，越來越能撐，中午還很HIGH自編自唱『ELMO我愛你』的歌...，還唱得很有POWER這樣，到底是有多愛ELMO？
雖然咪喬真的很愛阿仔，但她實在很難控制自己的音量，講話做事都很大聲，阿仔老是沒辦法好好睡覺，尤其媽咪一打二，這兩個小孩幾乎都被集中控管，情況就更慘。
因為開冷氣，把鼻媽咪都會要求咪喬進出房間要關門，結果媽咪在擠奶、阿仔在睡覺，咪喬一直進進出出房間，就一直開門關門，她又不會像我們可以不發出聲音，所以阿仔也就一直被驚醒...，然後咪喬又大嗓門，叮嚀她好幾天，今天終於有感覺到她有努力在控制音量，但也很容易忘記，小聲個幾秒又變大聲...，不過媽咪已經有感受到咪喬的誠意了，真的是有進步，之前是叫她小聲一點她還會故意更大聲，所以媽咪也該滿足了。
下午外婆來陪玩，咪喬一直拿玩具出來，但都不收，不肯好好收玩具已經好一陣子了，幾乎每天都是被三催四請又逼又唸又罵的去收玩具，還以為外婆可以管得動，沒想到還是一樣死皮賴臉...，但又怕外婆跟把鼻告狀，還跟外婆說不要把鼻說...。
晚上咪喬喝完奶就直接睡著了，把鼻媽咪原本以來可以解脫了，沒想到過半小時左右咪喬突然醒來，然後崩潰大哭好像有多嚴重一樣，結果是醒來哭說還沒有玩拼圖和看書，不可以睡覺...，哭得亂七八糟盧了把鼻超級久，小孩可以不要有這種討人厭的堅持嗎？ 阿仔今天兩次喝奶都喝到一半就突然大哭，而且很難安撫，想睡覺時也很明顯要討抱，好像有越來越難伺候的趨勢了...。
超有耐心的婆婆
2Y9M21D & 1M4D，咪喬最近實在太喜歡有玩伴了，中午把鼻說要去接阿祖來玩，咪喬就很期待，其實自從咪喬兩歲越來越會講話之後，和阿祖就越來越難溝通，一個國語一個台語，每次根本都在雞同鴨講。雖然溝通有障礙，但她們還是可以溝通，大概是咪喬還沒有社會化得太嚴重，所以目前為止都還是很願意和阿祖一起玩。
不知道咪喬懂不懂敬老尊賢，但她對阿祖講話確實比較溫柔，媽咪聽到咪喬用輕飄飄軟綿綿的聲音跟阿祖說『阿祖妳來陪我玩啦~~阿祖拜託妳來陪我玩~~拜託~~』，而且重複好多次都沒有不耐煩喔！真的跟平常和把鼻媽咪說話差好多！
好久沒去公園了，下午把鼻帶咪喬去阿祖公園野放，剛好也有其他小孩在，咪喬興沖沖要和人家玩在一起，結果被一個小男生排擠，被人家說『不要一直跟著我』，後來又被別人說『妳不可以玩這個溜滑梯』，她就自己去溜了另一個，之後就跑去問把鼻她可不可以溜原本這個，把鼻就說可以啊！感覺好像有點可憐，希望阿仔妹妹快點長大，姊妹一起出門比較有伴不怕被排擠，也可以互相壯膽，哈哈。
明明下午去公園放電了，但晚上在家又體力超級好，鬼吼鬼叫的整個人很亢奮，然後突然就很用力地冒出一句『把鼻！都是你害的！』...，蝦密？什麼時候學會這一句？把鼻媽咪都傻眼了！問她『把鼻害什麼？』，咪喬說『害媽咪差點睡著！』...，哈哈哈，什麼東西啊？然後又說『媽咪！都是妳害的！害把鼻@#$%^』，就是胡言亂語一通，根本不知道她在說什麼。 接著又說『我們現在來抓鬼！來！我來抓你！抓！』...，ㄜ...，把鼻說可能是下午在公園學的吧...，上次和阿巄哥哥他們吃飯，玩了警察抓壞人的遊戲，回家也說她是警察要抓壞人。
洗澡前被把鼻叫去收玩具，把鼻說話稍微嚴厲了一點，咪喬就大吼『把鼻！我不是壞人！』...，什麼東西啊？，把鼻說『妳不要跟我生氣！』，咪喬說『我才不要你罵我！我才不要生氣！對不起！沒關係！』...，為什麼好像在演一齣鬧劇的感覺？
兩個人以陌生的語言溝通，根本就是各說各地
久違的公園來了～～～超久沒有出來跑！
自從家裡也有盪鞦韆之後，好像是第一次出來玩盪鞦韆，已經會自己往很後面才開始
今天在盪鞦韆上面很多時間
搖搖馬超大力！！
平衡木也有進步，會怕掉下去要牽手
愛上老人復健的運動器材
繼續盪鞦韆
敢拉著兩旁躺下去了
妹妹露個臉～～
2Y9M22D & 1M5D，難得咪喬今天睡到九點多才醒，不然這陣子幾乎每天都被阿仔妹妹一早哭餓吵醒，實在也是有點可憐，這兩個傢伙現在就是妳吵我我吵妳…，也沒辦法。
咪喬中午吃飯雖然拖拖拉拉，但最後竟然默默的在大家都沒注意的時候把一大碗飯肉菜吃光！真的是不得鳥！然後就開開心心約外婆去房間玩玩具，玩到把鼻媽咪說要出門送彌月蛋糕，咪喬竟然說把鼻去送就好，哈哈，現在有伴可以陪她玩她就非常開心，平常很愛出門的都可以不用出門！
下午有點太慢出門，一出發沒多久阿仔就肚子餓了狂哭，車子有在開動就不哭、一停就哭，後來連故意開比較顛簸的路面都一直哭…，看來應該真的是超級餓，厲害的是咪喬可以在阿仔哭到車頂都快飛出去的這段時間，還繼續睡她的覺…，一點反應都沒有耶…，被把鼻媽咪硬生生吵醒之後才有聽到阿仔在哭的感覺。
咪喬對阿仔驚天動地的哭聲真的沒啥反應，但突然間咪喬好像有多委屈一樣臉歪掉哭哭啼啼地大喊『把鼻這樣我聽不到啦！』，原來是阿仔哭太大聲哭到咪喬都聽不到巧虎cd，然後她好像忍耐很久的感覺一次爆發，好可憐喔，把鼻就趕快把音響開大聲，咪喬又馬上恢復平靜，跟著cd唱歌。 後來又有一次一模一樣的狀況，但那是因為剛好那段cd本來就沒聲音，只有人小小聲在對話，咪喬一時情急又哭喊這樣她聽不到，媽咪解釋是因為剛好沒聲音…，咪喬也能接受，雖然兩次差點要崩潰，但她沒有罵妹妹、嫌妹妹哭哭很吵，只是叫我們要開大聲一點，這點也讓我們有點感動，應該是有真心在疼妹妹的意思吧！
睡前又是跟戰場一樣，不過只有把鼻媽咪很忙，咪喬還是很做她自己，阿仔則是哭過來哭過去的，這兩個不食人間煙火的傢伙！ 晚上阿仔奶喝一半就開始大哭，媽咪最近懷疑阿仔不愛喝冷凍奶，把鼻打開奶瓶聞一下覺得味道怪怪的，好像有個塑膠味，但仔細聞又好像是魚腥味，媽咪試喝一下，這瓶冷凍奶果然和冷藏奶味道差非常多，下一條冷凍奶再來試喝看看到底什麼問題。
大多時候都這模樣
超神的安撫吊床拿出來了~~
開心的假睡
家裡的三個麻煩XD
妹妹看這兩隻豬看傻了
很疼愛妹妹
左擁右抱！
萌萌的~
角度一換變大嬸
肚子餓啦~~~
很壞的老爸跟著一起哭
2Y9M23D & 1M6D，今天開了一條新的冷凍奶，聞起來果然就是有個塑膠味，但今天給阿仔妹妹喝冷凍奶，她好像也沒有很排斥，所以她偶爾喝奶喝到一半會突然大抓狂的原因還是不明。
雖然現階段阿仔和咪喬完全玩不起來，但咪喬還是非常熱愛阿仔，會拿書給阿仔看，跟阿仔說這是葡萄、這是蘋果…，沒事就會擠過去抱一下阿仔，三不五時衝到隔壁看阿仔在幹嘛，和把鼻媽咪聊天不管聊到什麼，都會說那她以後要跟妹妹一起去，真的是超有愛的姊姊。
不過也因為太熱愛阿仔，把鼻媽咪常常會捏一把冷汗，例如咪喬很愛跳床，現在就會一直在阿仔旁邊跳，把鼻媽咪都不太敢把阿仔放在床上…，或是想把阿仔抱在懷裡，就會去搬動阿仔的頭…之類的。把鼻媽咪小心處理這些有點危險的事情，盡量不要讓咪喬覺得我們會因為妹妹而責備她，大部分時候都會說『妹妹還小，頭很容易受傷，你要很小心很小心，輕輕的喔！』，有時候阿仔在睡覺，咪喬在爆衝，媽咪就會說『妳可以跑很小聲嗎？才不會吵到樓下的阿姨』，其實是很怕阿仔被吵醒又哭哭，但真的還是有時候很難避免很直接的責備咪喬『妳不要再去吵妹妹了！』…，要一直維持所有的話都是正面的實在太難。
午餐時全家邊吃邊聊，咪喬竟然說要媽咪再生一個，媽咪問說為什麼，咪喬沒正面回答，只說要媽咪生三個小孩，媽咪說『我才不要！光一個咪咪我就快被煩屎了，三個咪咪我不就發瘋了』，奇怪的小孩哪來這奇怪的想法。 下午咪喬陪媽咪送蛋糕去給阿祖，在路上咪喬突然說『媽咪，我的屁股如果太大，就坐不下這個椅子，妳要幫我買新的』，媽咪說『好啊！但是妳現在還可以坐啊！以後坐不下再換更大的』，咪喬又說『那我換大的，妳也要幫妹妹換大的，妳的兩個女兒都要換』…，哈哈！什麼時候又學會『妳的兩個女兒』了，聽起來好可愛又好好笑。
晚上全家第一次一起去餐廳吃飯，原本要把阿仔放推車上，但咪喬吵著她要坐推車，進餐廳之後又一直賴在推車上不肯上餐椅，害媽咪抱著阿仔拎著東西推著推車在餐廳罵小孩…，好不容易咪喬終於上餐椅，媽咪還在放阿仔到推車上，咪喬突然就大哭，這傢伙自己扣安全帶去夾到大腿肉…，哭到四面八方的人都轉過來看，真是好樣的。
晚餐時間阿仔在推車上睡得不錯，幾度醒來但只是看一看四周就馬上又睡著，這階段帶出門真的是很輕鬆，曾幾何時咪喬也是這樣啊！ 回家路上咪喬整個快睡著，媽咪跟著巧虎cd的音樂改編歌詞要吵喬，結果被罵ㄟ！咪喬超級生氣的大叫『妳這樣唱很難聽！』…，雖然被罵，但怎麼覺得有點想笑…。 以前只有一個小孩時，把鼻媽咪雖然是新手爸媽，但也還不算分身乏術，現在兩個小孩，每天尤其到了晚上洗澡喝奶睡覺時間，真的就像打仗一樣，不只洗小孩洗奶瓶洗碗盤洗衣服，還要整理家裡，所以還是多多利用一下吊床好了。 媽咪一天擠奶次數已經調整到四次了，明明時間漸漸鬆綁，但好像也沒比較多時間可以睡覺耶…，上一胎擠了一年四個月，這一胎不知道可以撐多久。
發自內心的疼愛妹妹~Good！
第一個月比較沒有互動
只有一些比較激烈的表情
哪一個最假？
自玩樂高~~~
終於受不了出門吃飯去了~
2Y9M24D & 1M7D，中午咪喬陪媽咪去買午餐+去全聯屯糧，出發前，咪橋問媽咪『我到全聯可以坐兩次電動搖搖馬嗎？』，媽咪說『很乖的小孩可以坐兩次，不乖的小孩只能坐一次，很壞的小孩就不可以坐，妳是哪一種小孩？』，咪喬回答『我是兩種小孩』…，哈哈哈！看來只聽進去『兩』這個字而已。 最近覺得咪喬講話有時候會把『ㄓㄔㄕ』捲舌音發成『ㄗㄘㄙ』，大概是我們沒特別教她，雖然我們平常講話也都是很一般的台灣腔，但也不至於會把『ㄗㄘㄙ』的音發得那麼重啊，不知道又去哪學的。
在車上時咪喬跟著巧虎cd一起大聲唸唐詩，竟然把『ㄗㄘㄙ』變成『ㄓㄔㄕ』…，還外加台灣國語，她說『願今嘟採擷，尺物最相失』…，也太可愛了吧！把不捲舌音發成捲舌音很好笑ㄟ，但下一次再唸又變成正常的，看來她的世界還沒有捲舌音和不捲舌音的差別。 已經很久一陣子在全聯買東西都是咪喬推車，還要負責把把鼻媽咪要買的東西放到籃子裡，今天趁媽咪在看東西的時候，咪喬自己往前逛，然後跟媽咪告知了一句『是玉米ㄟ！我要買玉米！』，就非常自動自發的把三罐一組的玉米罐放到籃子裡，媽咪跟咪喬兩次確認是不是真的要買，咪喬說對！好吧！就讓她買，因為她平常確實也不會胡亂說要買什麼東西，或是堅持要買什麼。
媽咪又問說『妳還有要買什麼嗎？』，咪喬說『腰果還有嗎？』，媽咪說還有啊！咪喬就說『好，那不用買』，媽咪說『好了，我們好像買太多了』，咪喬說『對啊！我們趕快回去吧！』，感覺還蠻成熟的ㄟ，哈哈，所以偶爾讓她買想買的東西應該也不會太過分吧。
阿仔妹妹清醒的時間越來越多，奇怪，人家不是說小孩要到好幾個月才會減少睡眠時間嗎？為什麼我們家兩隻都很快就急著要認識這世界呢？有時候醒著就是發發呆，無聲的發呆讓我們忘記她的存在，但有時候就一直哭哭，也不知道是太無聊還是想睡覺或肚子餓…，現在還跟阿仔不是很熟，哈哈！ 而且阿仔的哭聲越來越兇，有時候哭到變成大叫的，耳膜都快爆炸了，肺活量這麼好要幹嘛？才剛滿一個月的小卑鄙哭聲不應該是像蚊子一樣虛無飄渺嗎？
嘴巴歪一下就是微笑！
難得的放風，在家快要悶壞了~
媽媽下廚了！
這個頭毛也太捲了吧~媽咪ㄙㄟ斗的新宿事件的吳彥祖造型
傻傻等喝奶
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恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！