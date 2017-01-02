在家很無聊的姊姊、對妹妹很好但是很粗魯、互相干擾的生活、晾著妹妹自己哭、偷咬妹妹、入迷軌道車、一打二頂不住、我講話像公雞一樣 2Y9M11D&0M25D-2Y9M17D&0M31D

平常超少吃魚的咪喬，現在都會搶著要吃媽咪月子餐的魚，也算是意外的收穫，但之前在月子中心都把媽咪的水果吃掉，回家後反而很不愛吃了…，五穀飯、紫米飯也不吃，真是個挑嘴的孩子，專家不是說爸媽要以身作則表演給小孩看，但把鼻媽咪明明都會大口大口吃給她看的，她就是不願意嘗試，話說媽咪的阿嬤也很愛表演吃苦瓜給媽咪看，但媽咪長這麼大了還是不吃苦瓜啊！哈哈哈！ 原本想說妹妹抱回家之後，咪喬會比較有聊一點，但她感冒我們也不想讓她一直靠近妹妹，妹妹一整天又幾乎都在睡覺，所以咪喬最近還是持續很無聊，該來去上幼幼班了嗎？但會不會一直帶病菌回家傳染給妹妹呢？真是兩難啊。
真的是超愛ELMO~一起看看風景
2Y9M12D & 0M26D，目前照顧妹妹的感覺，嗯，有比咪喬好伺候很多，哭的時候幾乎都不太驚天動地，雖然說嗓門也是很大，但大部分都是唉唉叫或咳咳而已，通常塞一下奶嘴就可以解決。
咪喬這幾天都非常積極在照顧妹妹，會幫忙塞奶嘴、拍拍、轉音樂鈴、推搖椅，蓋被子時也知道不能蓋住臉，但咪喬開門關門動作很粗魯，又老是衝來衝去撞來撞去，妹妹一直處在驚嚇當中也是頗可憐的。
咪喬感冒我們都會要求她戴好口罩，尤其是靠近妹妹的時候更要注意，也不能摸妹妹，但還是很常忘記，還好這次是小感冒，希望全家人可以躲過。
今天騎士堡人不多，跳得還頗爽的！！！
與他人零互動~自己玩自己的！今天怎麼沒追著別人跑？？
2Y9M13D & 0M27D，咪喬一大早就起床了，不知道是不是妹妹清晨就會醒來哭餓把咪喬吵醒，兩個小孩的生活真的很難不互相干擾吧！妹妹哭哭就吵到咪喬，咪喬平常衝來衝去大聲講話也是吵到妹妹，希望她們可以彼此快快習慣這種生活。
咪喬太早起了，中午前聽cd聽到睡著，媽咪、咪喬、妹妹通通睡昏，難得家裡一片祥和，沒有人在吵鬧實在好安靜好舒服！
妹妹好像比剛回家那幾天更愛哭了，雖然沒有咪喬以前誇張，但有時候哭起來也是挺驚天動地的，尤其是肚子愛睏時，有點難伺候，吸奶嘴常常會掉，幫她塞奶嘴他又會一直用手去撥，然後掉了自己又很生氣…，咪喬以前也是這樣，那兩隻手真的很愛作亂。
咪喬晚上喝睡前奶的時候，自己來躺在媽咪手臂上，媽咪拍拍好像很舒服，後來竟然指定要媽咪陪玩拼圖、看書和陪睡，真是不得鳥，媽咪已經被咪喬打入冷宮很久了！小孩果然很吃拍拍摸摸抓抓這一套！ 媽咪很有勁的陪玩拼圖、又看了兩三本書之後，這傢伙竟然改口說要把鼻陪睡！真的是太殘忍了！如此踐踏媽咪的一片真心…。 最後就和把鼻一邊很大聲的唱澎湖灣一邊睡覺，可憐的媽咪在隔壁一邊和愛睏張張的妹妹纏鬥一邊腰酸背痛的擠奶。
神箭手睡姿！有看奧運齁！
全部自己用的~~還頗有意思的！
最近有時候就會睡了~~
愛睏愛睏！
2Y9M14D & 0M28D，中午外婆來陪咪喬玩，感覺很開心，玩玩具、看書、聽故事，終於有人可以好好陪她玩一個下午好像很滿足！
可能太早起，原本吵著說要喝奶，但把鼻奶剛泡好，進房間時咪喬已經睡著了…，起床之後跑來跟媽咪說她一直放臭屁…，還跑去跟婆婆說，怎麼會有如此沒水準的小孩？
這幾天食慾也恢復不少，午餐晚餐都吃很多，吃飽飯還會討水果吃，吃完又不時喊肚子好餓、媽咪還有什麼可以吃…，難怪最近肚子圓滾滾的，體重也有上升，抱起來好沉！尤其現在又有個妹妹當對照組，就覺得咪喬好大一隻！
妹妹的生活持續就是睡覺、喝奶無限循環，但脾氣好像越來越差，難道是回家後反而比在月子中心時更被忽略的關係嗎？哈哈！把鼻媽咪真的是分身乏術，常常都要處理咪喬的狀況，只好先把妹妹晾在一旁讓她哭…，真是悲情的妹妹。
更悲情的是晚上兩姊妹洗好澡之後躺在一起，咪喬竟然默默的拿起妹妹的小指咬下去…，應該還咬了好幾下，小指上有齒印，妹妹整個哭慘，但是我們又不敢斥責咪喬，怕造成反效果會讓她對妹妹產生反感，只敢當下稍微糾正她一下，然後作勢給她貼個哭哭臉，但她都會自己把空氣哭哭臉撕掉，還說她有帶笑笑臉，就自己貼上去…。
睡前看書時間，這傢伙還真會選書，選了一本鱷魚亂咬朋友的故事書，剛好媽咪再藉機告訴她不可以咬人、要說對不起之類的，咪喬還會給鱷魚貼哭哭臉…，希望真的要聽進去啊。
兩個在大笑！一個再大哭！
愛的呵護！
2Y9M15D & 0M29D，妹妹的喝奶量雖然和月子中心的時候比掉了非常多，但把鼻抱著量體重竟然默默地也到達4公斤了！小孩一直睡就可以長大了嗎？哈哈！
這個小傢伙真的也是很厲害，一整天睡不停，媽咪怎麼都不記得以前咪喬有這麼好伺候咧？才不到三年，當初怎麼帶老大的事情好多都不記得了。
這兩位姊妹都是超級大嗓門，認真哭起來真的很驚人，只是咪喬老是很認真在哭，妹妹很偶爾才認真哭一下，好家在！哈哈，希望接下來的日子可以繼續當個好伺候的孩子。
咪喬最近非常熱愛聽小行星的cd，說到小行星這本月刊，有些內容真的讓媽咪覺得太詭異！原本還想說訂一年就不想訂了，不過咪喬最近超愛聽，如果有維持下去的話，媽咪可以考慮續訂，但媽咪去生個小孩不在家兩個禮拜而已，五本小行星就消失了兩本是怎麼一回事？
晚上咪喬玩久違的tomica軌道車，不知道哪根筋拐到，玩得好認真好投入！足足玩了一個小時，還要自己控制紅綠燈，紅燈全部的車都要排排隊等，要等她控制變成綠燈才可以走，媽咪沒有經過她同意就變綠燈還被罵！有時候車車自己衝太快直接闖紅燈咪喬也會很生氣把車車抓回來排隊，好好笑！非常認真在控制她的小天地的樣子真可愛。
妹妹就很可憐了，明明很想睡覺，但咪喬玩車車不時掉到地上很大聲，妹妹就一直被驚醒，只好被媽咪推去放遠一點。 把鼻買了新的澡盆要給妹妹，一買回家馬上又被咪喬搶去用，已經很久沒擠在小小的澡盆洗澡了，洗完澡還多玩了一下水才甘心起來，然後邊讓媽咪吹頭髮邊看把鼻幫妹妹洗澡。
到目前為止，感覺咪喬對妹妹的出現沒有什麼敵意或不安，會很熱心的幫忙，也很關心妹妹的動態，當然偶爾也是會不小心弄到妹妹，更常常發出巨大的聲響嚇到妹妹，哈哈，但至少還是有表現出她很愛妹妹的樣子。 只是有時候會突然亂哭，不知道是不是有點退化，但咪喬平常也是會亂哭，所以無從判斷，哈哈哈哈。
妹妹拉屎的時候真的很沒水準，只有當嬰兒的時候才能這麼肆無忌憚的拉屎吧！還可以邊睡覺邊放屁呢！
今天不知道為什麼玩軌道車玩超久的！！！
2Y9M16D & 0M30D，妹妹昨天晚上從媽咪房間搬到小房間去睡囉！因為媽咪半夜都要起來擠奶，燈光和聲音難免會吵到妹妹，雖然說她也是照睡不誤啦！但還是比較希望她睡在烏漆抹黑的地方，這樣才能早一點建立白天和晚上的概念。
中午前媽咪陪咪喬看了幾本書，咪喬也答應看完要讓媽咪休息一下，可是媽咪躺下之後，咪喬又拿書出來給媽咪看、之後又輪番拿一堆彩色筆叫媽咪畫圖…，這是哪門子的讓媽咪休息啊？大概覺得媽咪不是很想理她，加上她自己也因為太早起累累的，就開始有點情緒上來，把鼻要出門騎腳踏車，咪喬整個大崩潰，在電梯間大哭大鬧了好久，還窩坐在地上不打算起來的感覺。
雖然媽咪燃燒著，但還是一直告訴自己要放軟態度才能趕快止血，真的是好痛苦好糾結！總而言之就是媽咪釋出善意伸出手說媽咪抱抱好嗎？咪喬就哭著走過來抱媽咪，呼，還好咪喬有領情，不然媽咪不知道還撐不撐得下去…。
願意抱抱之後就比較好處理了，雖然還是哭哭啼啼的，但至少兩個人不是劍拔奴張的對立狀態，稍微安撫之後就一起吃飯，媽咪煎了蛋，咪喬意思意思吃了幾口，眼睛紅通通還掛著淚，但已經可以正常和媽咪對話。
下午媽咪兩次擠奶，咪喬都在旁邊吵個不停，非常大聲地在講話和唱歌，還不戴口罩在媽咪和妹妹旁邊遊走，媽咪怎麼好說歹說咪喬就是不去戴口罩，然後進進出出房間也不關門冷氣都飛光光，玩具又到處拿到處丟，反正就是所有的事情從古至今已經講過幾千幾百次，可是這傢伙整個就不想鳥，讓媽咪很不高興，最後兩個人就互相大小聲…。
咪喬知道媽咪在生氣，感覺想討媽咪歡心，就去拿其他玩具來進貢給媽咪，可是媽咪要的不是這樣啊…，所以咪喬把玩具拿來時，媽咪真的也笑不出來、不想講話，這樣冷冷的對待咪喬媽咪心裡也很難受。
後來把媽咪筆記本弄掉，媽咪要求咪喬撿起來，咪喬說『可是我已經坐在床上了』，現在很會講這種賴皮的話，媽咪好好地講了幾次都無效，最後又變成大聲講…，媽咪一大聲，咪喬也跟著大聲…，然後才氣呼呼的過來把筆記本撿起來。
一個人顧兩個小孩其實不是體力上的累，而是面對咪喬現在的狀態，經常講不聽、賴皮、頂嘴、找藉口、無理取鬧…，加上問不完的奇奇怪怪的問題，才真的是無奈到讓人身心俱疲，就算妹妹還沒出生的時候，一個咪喬的瘋狂轟炸就已經讓媽咪很崩潰了。
傍晚把鼻回家之後咪喬好像找到救星一樣，吃飽飯後又開始體力大爆發，整個情緒非常高昂，超級大聲的唱歌講話、跳來跳去，還說『我講話像公雞一樣！我是公雞！各位小朋友！你們在這邊要注意旁邊，因為會有人走來走去@#$%^&...』，一整串亂七八糟學來的句子通通拼湊在一起，真的沒有一秒鐘有空檔的…，媽咪已經被吵了整個下午，接近行屍走肉的狀態，晚上把鼻也被吵到耳朵快受不鳥。
睡覺的時候又在賴皮，惹到把鼻都生氣了，好好講都講不聽，非要鬧到人家生氣變 大聲，然後她自己也大吼『我不要你生氣！』…。
現階段真的很會反抗、討價還價、賴皮…，還是以自我為中心，感覺還沒有發展出同理心，要好好教真的是很累人…，而在她大聲的時候，看到她根本是在複製我們的行為就忍不住大大歎氣，看來又是該提升一下修行的時候了。
妹妹白天醒來的時間好像有變多了，但還好也不太會吵鬧，幾乎也都只有肚子餓才會哭哭，常常讓我們忘了她的存在…，有時候妹妹哭了，把鼻媽咪還想說等一下再去看，但咪喬喊了一聲『妹妹哭了』就馬上衝過去關心妹妹，有時候衝去塞完奶嘴出來沒幾秒，妹妹又在唉，咪喬又會馬上衝過去關心，甚至可以這樣來回四五趟，嗯，不得不說咪喬真的是個好姊姊。
下午睡太久.....晚上就.....
2Y9M17D & 0M31D，今天辰辰和安安來家裡玩，咪喬終於又有玩伴了，非常開心！一開始和辰辰坐在一起吃麵，兩個人不知道又互相點中彼此什麼笑穴，輪番大叫『麵麵！』，然後就一起笑歪…，後來又瘋狂甩頭，然後也一樣一起笑歪…，好奇妙的兩個孩子。
但是真的要玩的時候好像又玩不太起來，咪喬還不太會像個大姊姊一樣的引導這兩個弟弟，有時候人家就不太捧場不想理她，哈哈，她一度隨手拿走辰辰手上的玩具害辰辰大哭，咪喬就看著辰辰跑去找媽媽討抱，兩眼空洞但臉上掛著奇異的微笑，似笑非笑的…，不太懂她這表情是什麼意思，不過感覺她真的很喜歡有伴，就算被拒絕也還是很開心想靠近人家。
安安真的是比較PEACE的孩子，想要辰辰手上的東西，會主動拿其他玩具去交換，怎麼如此厲害！我們也有交過咪喬可以用交換的，但她到現在似乎都還不太會用這一招。
咪喬晚上睡覺和媽咪聊天聊超久，複習今天發生的事情，媽咪超認真在聊天，結果最後又被『指定離開』…，真的是好悲情。 妹妹基本上還是差不多吃飽睡、睡飽吃，和囉哩八縮毛一堆的咪喬相比真的是很沒存在感，哈哈，不過白天醒來的時間有變長了，可惡，才剛要滿月呢！可以再昏睡久一點嗎？
人客~~來嘛~
好可憐的辰辰唷~
假裝一起哭哭
默默在一旁安安，比較會遠離是非XD
兩個人瘋狂敲鏡子！，還好沒有破掉
趕快遞出兩條布，變成擦玻璃遊戲
一起玩軌道車會有衝突！
外面很熱鬧，妹妹自己睡很爽
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