媽媽終於抱到妹妹、北上過父親節、遛狗命令狗、初次搭公車、快樂小熊超大溜滑梯、媽媽出關、妹妹回家第一天超好睡、兩隻一起哭好吵、撥奶嘴自己哭 2Y9M4D&0M18D-2Y9M10D&0M24D

因為爸爸的工作需求，台南沒有人可以幫忙顧喬喬，所以今天是喬喬跟爸爸高鐵北上的日子，慢慢地整理東西也花了我一兩個小時，深怕這個沒帶那個沒帶，所以就一直慢慢整理，加上我自己的東西，我一共背了兩個大背包、一個相機包，在拖著一台嬰兒推車上高鐵去，其實不會很狼狽，只是覺得都已經快三歲的小朋友，怎麼還有那麼多東西要帶啊？不是應該帶件衣服就好了嗎？
由於早早就起床，中午在家就快累垮了，去高鐵途中幾乎快要睡著，被我叫醒後竟然真的不睡了，想說搭車時在睡。到高鐵吃飯食慾依然沒有提升，愛吃的蝦子又只吃了一小口，這小朋友真的很不重吃ㄟ！在高鐵上還頗乖的，就看看風景，然後不停的練習把桌子放下來（前座無人），然後偶爾把窗簾拉起曬曬太陽，似乎一點都不想睡。後來北上人越來多，只能和爸爸疊在一起，經過了幾個山洞在玩暗摸摸睡著了的遊戲，沒想到玩幾次之後就真的睡了～雖然睡覺時間不對，但是在高鐵上還是睡覺比較保險，大概也睡了半小時吧！
雖然在高鐵上睡了半小時，後來回家路上大概 700 公尺了距離 + 5 層樓的樓梯，好像就在喊累了ㄟ！這樣也好～晚上才會乖乖睡！到家之後就在家裡和阿公玩拼圖，然後玩扇子、手搖電風扇就很開心，其實很想和爸爸早點回房間。但是出門前是跟我說爸爸可以在樓上工作，她在樓下跟阿公阿嬤玩，劇情好像不太一樣，哈哈哈！
到台北好像悶悶不樂？？？
吃蒜香吐司就吃了兩片半！！！整個就飽了！
父親節快樂～阿公節快樂！
真的是嘴巴上很愛阿公阿嬤，見面又超害羞的
教阿公玩拼圖
妹妹終於被媽媽抱到了！！！
終於能細細地看清楚
當然要好好打扮一下！
2Y9M5D & 0M19D，台北的床總是特別好睡，乖乖地睡了一晚，早上起床就想馬上下去找阿公阿嬤，一下樓就被阿嬤抓走綁頭髮，頭髮綁起來也好，因為一早的行程就是公園跑跳碰，雖然說天空有點雲層，但是台北的天氣也是很熱啊！阿公一手遛狗、一手遛小孩，若是單獨出去的話感覺還頗危險的，緊急狀況時要保護誰呢？爸爸覺得讓喬喬遛狗也挺危險的，那是因為狗兒還算乖沒有暴衝，不然應該是被拖在地上走吧....雖然說喬喬遛狗也是頗開心，因為被教導用命令的口氣....有控制慾好像很開心，在家裡也是學阿公阿嬤大聲說：NIKE不乖去躺躺！然後興高采烈似的.....
在公園天氣實在太熱了，馬上就滿頭大汗，於是馬上決定轉移陣地到中和環球的遊戲愛樂園，但是真是有夠小間，旁邊的那間快樂小熊還有超大溜滑梯，比較適合喬喬這個愛跑跳的小朋友，反正兩間都買單了，動靜皆宜的室內活動。老爸下午有工作，就交給阿公帶啦～據說後來玩到很累，上公車吹到冷氣就舒服地睡著了，然後被阿公一路抱回家，到家門口才醒來！下午似乎下了一陣雨，後來覺得很無聊，又要阿公帶她去公園玩，後來溜滑梯的濕濕的又走回家，大概就是這樣！
上午去環球時因為尚未開門，就到樓下的超市逛逛，沒想到意外發現星星餅乾，就這樣結帳了一桶，然後整天都在討星星餅乾，這桶得趕快吃完......
下午搭高鐵回台南又是另外一個考驗，其實一開始好好的，老爸騙她說有帶她的娃娃回家嗎？還是放在台北房裡？你有上去收房間嗎？然後就大哭了 ><，這時候只好趕快把娃娃拿出來，然後提早開始看預定地巧虎，看了兩集時間也差不多了，後來又一直喊肚子餓，好不容易到高鐵可以買麵包了，不合口味也不吃，後來回程途中終於買到星巴克的軟法，後來也不吃了....明明就很餓啊～還是老爸最近要她自己決定要吃什麼壓力太大了？明明肚子餓了，但是想不出來可以吃什麼，就生氣什麼都不吃了？
一早就出發去公園玩耍，因為天氣看起來就是下午會下雨，所以趁早就到公園玩
沒玩兩下就滿頭大汗！好熱啊～
沒被狗拖著跑就該偷笑了！！！
後來跑到愛樂園，室內吹冷氣比較棒！但是中和環球的愛樂園超小間～～～～
跑到隔壁快樂小熊超大的溜滑梯！爽！
和阿公一起玩也太開心了吧！老爸就默默離開去工作了
喔喔！我沒話說
2Y9M6D & 0M20D，今天是媽媽和妹妹離開月子中心的日子，喬喬看起來非常的興奮，從嬰兒房一抱出來就搶著要看，一回到家就開始研究妹妹，東摸西摸還會輕輕拍，總之沒有任何不喜歡妹妹的感覺，整天妹妹在那裡就要黏在哪裡，就連妹妹的嬰兒床都要上去，還搶著要餵奶喝，不過似乎還不知道要小力點，我們還是得多多觀察，深怕一個不小心妹妹就重傷了。
妹妹回家第一天睡得還不錯，從下午大概一點多之後就一直睡，睡到半夜才醒的樣子，還真是能睡，睡到我們都想說是不是哪裡怪怪的？不過喬喬當時一天回家也是如此，第一天總是比較好睡啊！
終於要回家囉！！！
喬喬對妹妹充滿了愛！！！
塞兩張兒童座椅的汽座，後座沒空間啦！
就是很愛擠在一起！！
回到第一天表現良好，非常好睡！
2Y9M7D & 0M21D，妹妹回家的第二天，前一天睡了許久，到凌晨五點後就醒了，害的媽媽沒得休息了，回家之後就是辛苦奮戰的日子啦！然後奶嘴已經派上用場了，看來無奶嘴計畫真的很難
奶嘴馬上買了～～這真的是必要的！！！
一開始不要很正常！！後來就是必需品！
很愛在妹妹旁邊玩，超愛妹妹的，所以也要把妹妹貼得亂七八糟
2Y9M8D & 0M22D，早上早早起床，因為被妹妹的哭聲吵醒，才早上六點啊！！！還好後來有乖乖地回床上躺，雖然好像翻了很久才睡著，後來妹妹又到喝奶時間哭了，爸爸起身就離開，沒想到馬上就開始歇斯底里地大哭加生氣，家裡就兩個小朋友一直在哭，真的好吵啊！總之喬喬就非常的生氣，也把媽媽擾怒了！後來我還要一手一個女孩.....還要邊餵奶，花了好多的時間才安撫情緒....的確累人。
中午去買午餐，順便接阿祖來家裡，阿祖一來我們就輕鬆啦～因為喬喬就會去年阿祖啦～不過想也知道阿祖今天來的目的是妹妹，還好姐姐也沒有被忽略啦～
今天要阿祖來家裡，要大便的時候很害羞地跑來我旁邊，之後要走回去房間洗屁股的時候，還問說那阿祖會聞到我大便很臭嗎？後來到廁所之後又想繼續大，還主動說那妳把我關起來，我要繼續大！後來可能很不想讓人看到，還把椅子都把廁所門口擋住，是有那麼害羞就是了！！！ 晚上換成阿嬤突然從台北下來，我只能說是神救援啊！因為老爸最近工作進度又落後了
在家初洗澡，難免緊張，好小隻啊！
2Y9M9D & 0M23D，阿嬤來台南咪喬很開心，每天都可以綁漂亮的辮子，阿嬤還會煮肉肉給咪喬吃，不過最近咪喬食慾很差，常常都說要吃什麼東西，但弄出來了之後卻又一口也不吃…。
妹妹回家之後喝奶狀況很不穩定，出院時護理師說奶量已經到100c.c.，但回家幾乎都只喝一半多一點而已，難道是月子中心的奶嘴頭洞洞比較大的關係嗎？妹妹真的很會喝幾口就昏睡，其實咪喬也是這樣…，當初母奶太少，又嚴重塞奶，媽咪根本是燃燒生命在擠母奶，所以滴滴皆辛苦的情況下，把鼻都會非常盡力的把奶餵完，常常都餵到快兩小時，一天有一半的時間在餵奶真是地獄般的生活…，不過第二胎媽咪的奶量比較大，浪費一些好像也不會太心疼，大人可以爭取多一些時間休息或工作，感覺餵奶的壓力也沒那麼大了。
但還是希望妹妹的奶量可以快快提升，因為媽咪的冷凍奶已經快要塞爆冷凍庫了…，以前很愛母奶的咪喬，這次竟然很不捧場的嫌棄媽咪的奶難喝…，沒辦法幫忙消耗一些，只能靠妹妹自己努力喝了。
這肚子也太大了！！
這是代言羊脂膏嗎？
圓圓的鼻孔～哈哈！
阿嬤來幫忙了！！！落淚 T_T
發現ㄅ子了嗎？？
2Y9M10D & 0M24D，妹妹的手回家第三天就已經被釋放了，沒包成肉粽也沒戴手套，所以很快就把臉抓花好幾條，馬上就被媽咪抓去剪指甲，手被釋放之後動作就很多，最討厭的就是開始會撥奶嘴，明明很想吸，卻又一直用手撥掉，撥掉之後自己又很生氣大哭…，跟咪喬小時候一模模一樣樣！
雖然手動的時候還會抖，但已經會吃拳頭了…，一次是很餓，一次是洗澡的時候不知道是不是太緊張就吃手，哈哈。
連續兩周食慾都很差的咪喬今晚托阿嬤生日的福，終於去吃了她最愛的瓦城，吃超多的肉和飯的，又去坐電動車車，還和把鼻一起射水槍，技術還很不錯！拿到好多湯姆熊的點券。 不知道是不是去了一趟新光三越，回家之後竟然就有點感冒了…！非常糟糕！上次在媽咪去生小孩前兩天感冒，害媽咪也感冒，住院五天+月子中心十一天都不能去育嬰室抱妹妹，好不容易媽咪在回家前三天終於好了可以去抱妹妹，這次別又害媽咪生病了！更怕的是嬌滴滴的妹妹也遭殃啊…！
曬太陽好睡覺~~頭還有點禿
哭！是一定要的！果然回到家就變難搞了~
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