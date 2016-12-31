不停睡覺的妹妹、阿嬤救援結束、很多點會生氣、在月子中心被唸、大吐三回、浪費食物浪費錢、爸爸一打一的日子 2Y8M28D&0M11D-2Y9M3D&0M17D

2Y8M28D & 0M11D，阿嬤來訪真的還不錯，喬喬早上起床都不用吵我，今天連起床奶都是阿嬤搞定的，雖然是用了一個廢棄的奶瓶....但是爸爸就一直睡一直睡，要不是要去醫院看媽咪和妹妹的話，我可能會睡到中午也說不定。到醫院後去家樂福大採買，熟門熟路地開著推車，阿嬤在就是有一種愛現的感覺，時不時還要下車看看我們到底在買什麼，還要很雞婆的幫忙搬運。下午送阿嬤坐高鐵回台北去囉～喬喬似乎非常的不捨，看來這幾天和阿嬤相處的頗不賴的，接下來就等阿公什麼時候下來囉？晚上就回歸原本該有的作息，晚餐前就到月子房打混去，好像很久沒有沒有好好跟媽咪相處了，和媽咪也玩得很開心，還問媽咪說為什麼要在醫院住那麼久，應該很希望媽咪也趕快回到家裡吧～

阿嬤來這幾天作息又偏晚才睡，今天下午只有讓他小小睡一下，晚上喝奶乖乖睡著，非常好！關於妹妹，今天晚上終於看到她睡醒了，之前幾乎都在睡眠狀態，今天晚上側著身眼睛張大大東看西看，不過因為是側身我們也拍不到照片，或許剖腹提早出生了，該睡的還是要睡滿才可以吧！

睡很好的妹妹！

手冰冰很開心地在冰我們！

才中午就睡成一條肉！

睡豬豬



2Y8M29D & 0M12D，今天不小心怒吼了喬喬，實在是很不好意思！中午在月子中心看起來就是累了，但是也不太想走，要我回家拿奶瓶過來泡奶，後來我說回家喝，終於也乖乖離開了，不過在上車前又給我反抗不要上車，還帶有一點鬧脾氣，大熱天又抱著她莫名火就上來了～哀～反正事後喬喬也是不知道為什麼我要生氣，實在是太沉不住氣了。後來的劇情就是帶回月子房，轉身就離開去開車，開車開冷氣後又去接，就乖乖地肯跟媽媽下來了.....



想當然下午回家就不睡覺了，最近很願意自己聽小行星，放在房間都不用理還頗不錯的，讓我可以處理一些雜事，後來又跟著去郵局、去續保汽車保險、帶ㄅ子看醫生，短短在車上只睡了三分鐘，整天下來只在下午四點多睡了三分鐘，晚上竟然給我翻到十點半才睡著，看來最近太少吃菜了，所以沒有生長激素，只有很多能量而已XD



關於妹妹呢.....醫生好像很久沒來報告狀態了...不是應該每天都會來報告嗎？

一直睡一直睡！終於難得有表情，真的很能睡這是在瞄準甚麼呢？2Y8M30D & 0M13D，喬喬自從媽咪去生產之後，在家裡都還頗好睡的，只有一次我要去睡覺前不小心吵醒她有跑出來，其他幾乎都睡得很不錯，不過今天終於破功啦！半夜哭著衝出來，好像也不是做惡夢，不過有說肚子痛，凌晨也哭了一次也是肚子痛，早上起來沒多久，就跟我說：終於大出來了！難道是火龍果惡作劇嗎？今天唯一不同之處就是尿布是用包的，其他天都是用穿的，難道穿哪種尿布也有差異？今晚還是用穿得好了～可能肚子痛也睡不好，早上早早起床就想開始玩了，還好家裡還有一個新準備好的房間，就拉她去小房間睡覺，沒想到這招有效ㄟ！然後兩人就睡到 11 點半，慢慢摸魚買完午餐才到月子中心報到，導讀新一期巧虎的工作就交給媽咪啦～爸爸的工作進度已經嚴重 Delay 啦！新的巧虎有一片歌唱 CD，通常會放在車上來聽，結果今天聽到不熟的歌曲還跟我生氣，說她不會唱那首歌，要我趕快轉走的意思，怎麼連聽歌都開始挑剔啊？不過最近在出門前都有讓她自己挑 CD 到車上聽，在車上都還頗認真在聽的，不過對大人來說還頗催眠的就是了！晚上睡前自己拿拼圖的時候，不小心將三個拼圖一起打翻，在地上噴得一團亂，馬上自己坐在床邊尖叫加生氣，有那麼嚴重嗎？看來這小朋友對自己應該很要求吧！？這麼認真的表情，只有看巧虎才會出現！認真地看巧虎，連妹妹也不用去看了！2Y8M31D & 0M14D，今天是老爸要工作的一天，很多事情無法再拖了，所以吃完午餐就把喬喬丟到月子中心，趕快回家工作啦～中午被放生到月子中心，明明就累累的但喝完奶還是不睡覺，講話有點大聲一直被媽咪提醒要小聲，又東翻西翻加上問題超多問個不停，媽咪就開始唸小孩，大概是被念了覺得不開心，突然就說要回家找把鼻，還走到房門口把鞋都穿好了，媽咪說現在沒辦法帶妳去找把鼻，咪喬就開始有點要崩潰的感覺，努力在克制自己不要大哭，發出小尖叫的聲音，還邊說邊擦眼淚...，一副很可憐的樣子，媽咪怕再繼續下去情況會失控，就放軟態度叫咪喬過來抱抱拍拍，還好咪喬還願意過來，跟媽咪躺床上讓媽咪抓抓，非常舒服的把兩隻手都舉高高讓媽咪可以搔癢，過一下子終於睡著了，媽咪也終於可以好好睡一覺。在月子中心其實咪喬也很無聊，因為會一直被限制不能大聲說話、不能跑跳，也沒有太多玩具或書，只好一直問一堆奇怪的問題，問到媽咪又快要發瘋，真的不是要故意沒耐心，而是真的被問到耐心全失...。爸爸工作完成後回到月子中心，就有個小朋友巴著爸爸不放了，媽咪是說非常想爸爸了，有這麼誇張！後來手牽手買雞蛋糕，不過一口都沒有吃，然後還在喊肚子痛，就趕緊去看醫生，應該是有腸胃炎的狀態，醫生就開了一些消脹氣的藥，最主要還是要趕快大便，髒東西排掉應該就會比較好了吧！不過不知道是藥效太猛還是怎樣，回家之前先吃了藥，結果在回家途中在汽座上嘔吐就噴發啦！看著一個小朋友被綁住，自己的嘔吐也閃不了，只能放任嘔吐往身上流，真的超悽慘的啦！然後馬上就放身大哭，趕緊停車來處理，要她先冷靜一下，結果還給我繼續唱歌ㄟ..... 回到家當然馬上抓去洗澡，洗澡後晚餐也不想吃了，只想喝奶睡覺去，想說剛剛的藥應該都被吐掉了，於是再補了一包，結果喝完奶馬上又吐在床上了，安撫到睡著一個小時後，又在床上噴發了，吐完之後自己又狂喝水，之後又在外面地板噴發了一次，老爸忙著換床單、洗床單、擦地板好忙碌啊！然後整晚又是提心吊膽的渡過，口渴也只讓她喝小小口的水，還好沒有因此很生氣。這算是難得的表情XD穿媽咪的月子房的衣服很開心小小邪惡的眼神沒有跌倒技術很好！2Y9M1D & 0M15D，嘔吐的一夜過去了，喬喬前晚根本沒吃晚餐，早上起來真是餓壞了！和我討了麥片和葡萄乾，但是只敢給一點點，很怕吃了又吐，結果喬喬看到碗裡面只有一點點時整個超生氣的！又再給我哭鬧～無奈之下只好加量，要水也給她喝，已經做好最壞的打算，不過都沒有在嘔吐了，真的是謝天謝地啊！早早起床應該是很疲憊，早上和爸爸去談事情，才剛走進門就說她想回去了，然後還大聲說這裡好無聊唷，又要像無尾熊一樣掛身上，真是讓人感到疲憊。雖然早上已經吃了麥片和葡萄乾，中午還是以粥品慢慢開始吃，魚肉粥超賞臉的啊！而且也不會喊肚子痛了～這樣就好了？ 下午累累不睡覺，情緒也特別的差，木頭軌道無法拼成一圈在生氣、小火車磁鐵相斥在生氣、小火車軌道橋一直倒也生氣、不收玩具也生氣、踩到自己不收的玩具也生氣，目前最佳的冷靜方式大概就是聽小行星吧！不過總不能整天一直聽一直聽，反正還是要人陪就是了！晚上爸爸親自下廚煎肉，不過沒有出門買白飯，晚餐真的只有肉，喬喬還很疑惑地說怎麼沒有飯XD。晚上到月子中心走走，開始吃冰冰的水果，又開始說肚子痛，這傢伙的罩門應該就是冰品，懷疑前兩天開始肚子痛就是喝了冰水，以後得特別留意了！身高不夠洗手就是要這樣！2Y9M2D & 0M16D，和爸爸兩個人跑來跑去的生活，每天最嚴重的煩惱就是要吃什麼，其實爸爸很好養，但是這個小朋友就不是如此，晚上和他再次確認了要吃新光三越的大心，到的時候還有再確認，不過後來整晚都不給我吃...其實今天中午也是如此，害我上車時忍不住就飆了，雖然知道她聽不懂....總之就是浪費錢、浪費食物，不希望她有這樣的壞習慣，沒有甚麼事情是理所當然的！每次晚上要離開月子中心，都很迅速地跟媽咪說掰掰，好像就是很想趕快回家的樣子，今天遺忘了東西要媽媽拿下來，結果主動要媽咪抱抱，在那邊依依不捨，很久沒有與媽咪長時間相處，還是會很想媽咪吧～ 今天喝了些豆漿，然後晚上不停狂放屁ㄟ！一直放一直放，實在是有夠臭的啦！最近到底吃了些什麼啊？睡夢中的笑容，在開心什麼啦？2Y9M3D & 0M17D，前一晚沒吃東西，只有喝奶而已，一早起床就跟我喊說肚子餓，實在是.....雖然說早上起床本來就會餓，總之就是要把老爸挖起床就是了，真懷念阿嬤來幫忙的日子，睡覺都沒有人吵我ㄟ！趕緊烤了吐司讓她填肚子，爸爸趁此趕快再去睡覺～因為馬上又會被挖醒了！中午兩個人商量了很久要吃什麼，最後決定吃水餃，到了之後以為是旁邊的其他的店家，就生氣不肯下車了，我說是在另外一邊才好一點，不過後來一口水餃、蝦子都不肯吃....還好老爸一個人 19 顆水餃已是吃得下去啦.... 吃完之後她就開心的說要去月子中心找媽咪啦！結果車子才剛到醫院她又說她不要去了，我整個又火起來了，雖然說事情並沒有太嚴重，但是深深覺得最近才剛答應的事情又給反悔，有點不爽而已，喬喬看到別人生氣之後，會要爸爸不要生氣，然後又繼續她的歌，把她的歌關掉之後才大哭，看來還是聽歌比較重要就是了...總之老爸要反省，難道一打一太多天開始沉不住氣了？？下午有婆婆來幫忙陪喬喬，下午可以專心工作兩個小時，真是太棒了！最後要一起要離開家裡時還依依不捨，就是喜歡別人陪她一起玩，晚上婆婆就去和別人吃飯了，喬喬還一直問說婆婆還會來嗎？喜歡婆婆來家裡陪她，要她去婆婆家就是每次都拒絕XD。知道明天是父親節，拿著她的小提籃，說有給爸爸準備小吐司的禮物，真是貼心啊！還說要嫁給爸爸，問了好幾次都沒有聽錯，真的要嫁給爸爸ㄟ！問說那媽媽怎辦？她說那就再給媽咪一個嫁，媽咪就會很開心啦？到底哪裡學來的？後來才知道她是再說「假日」，原來假日也可以用給的，就跟她常常沒有要給我們時間一樣。 媽媽的感冒好得差不多了，預約了要去看小朋友親自餵奶，沒想到竟然在走進去之前被護理師打槍....可能因為之前感冒大家都知道，被要求要小兒科醫師允許才可以，原本滿心期待妹妹可以有溫暖的抱抱了，結果敗興而歸～一樣的眼睛！