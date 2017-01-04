【開箱】ASUS FX502 電競筆電搭載 GeForce GTX 1060 獨立顯卡，玩遊戲與 VR 就是威！

這次跟大家開箱的筆電是 ASUS FX502，他是屬於一台 ASUS Gaming 電競筆電，是一台遊戲用的 15.6 吋大螢幕遊戲筆電，搭載 Windows 10 Home 作業系統、Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz 處理器、8GB DDR4 記憶體、1TB 7200 轉硬碟、GeForce GTX 1060 獨顯 3G ，是台效能足以跑 VR 遊戲的電競筆電，來看看本文的開箱吧！！！
ASUS FX502 在外型上比較低調一點，沒有 ROG 霸氣的眼睛，也沒有醒目的紅色線條或設計，比較低調一點的路線，適合部高調卻要擁有性能的玩家，從外觀上比較難區別是什麼等級的筆電，不過 A 件上還是有金屬髮絲紋路。
外觀雖然低調，不過內裝上有像 ROG 一般的黑底紅字鍵盤，以及紅色邊框的觸控板，看起來就比較有電競機種的感覺。
大筆電就會很厚重嗎？很多人不選擇大筆電，就是因為覺得很大台不是很好攜帶，不過現在很多大筆電都已經有輕量化的趨勢，而且已經很少在配備光碟機，在厚度上都可以縮減不少，ASUS FX502 的重量只有 2.2 公斤，機身厚度只有 23.5mm，這樣會很厚重嗎？我自己覺得是還好，15.6 吋大螢幕會比 13 吋螢幕還要舒適的多，多那麼一點點重量是可以接受的；長寬分別是 390mm x 266mm，大多背包應該都可以輕鬆收納，讓你可以帶性能極的筆電趴趴走。
性能級的筆電散熱很重要，溫度要低才能維持系統的穩定性，ASUS FX502 採用 Hyper Cool 雙銅熱導管與雙風扇系統，能夠分別為 CPU 與 GPU 達到最佳的散熱效果，沒有高溫系統就會穩定！（散熱系統沒有辦法拆給大家看啦！！！）
在鍵盤周圍有一個切削的設計，替筆電增添了一筆活力，好像就是很厲害的樣子！左右兩個喇叭搭載 ICEPOWER 的技術，提供最棒的音質體驗，而麥克風也針對玩家採用陣列式麥克風，就算處於吵雜的環境，依然可以很清晰的收錄你的聲音。
黑底的孤島式紅色背光 1.6mm 鍵程鍵盤，這樣的顏色搭配頗銷魂的，之前評測的 STRIX GL502 是黑橘配色，也非常的好看！其實我細看 ASUS FX502 與 STRIX GL502 根本在外型上是一模一樣的，似乎只有 A 件不同，其他似乎真的很雷同，我想最可惜之處應該就是並非 SSD 硬碟吧！！！不過 FX502 內建的 M.2 的插槽是空著，有心升級的人其實是非常方便的，準備個 5000 元應該就可以裝到 240GB 的 SSD 硬碟，沒有一次到位實在吊人胃口！
鍵盤為 1.6mm 剪刀腳按鍵行程，遊戲方向健 WASD 在鍵帽周圍也是紅色的，因此特別的醒目。觸控板兩側位置空間很大，手放在上面打字相當的舒適。
夜間透出紅色背光，我個人覺得這樣頗銷魂的～
左機身左側邊為電源輸入、網路、mini Display Port、HDMI 與 USB 3.0 插槽。
機身右側為耳機孔、兩個 USB 3.0 插槽、SD 讀卡機，整台筆電提供三個 USB 3.0 我覺得是相當足夠的，內建讀卡機也很方便。
ASUS FX502 性能評測
顯示卡透過快打旋風來測試，不管是視窗模式或是全螢幕模式，都拿到 A 的評比唷！
若是要跑 HTC Vive 的話，SteamVR Performance Test 測試出來是足以跑 VR 的推薦配備！在遊戲性能上絕對值得信賴。
硬碟的讀取速度普通，建議自己加裝 M.2 SSD 硬碟，才能大大的解放這台的效能。
仿 Windows 7 的性能跑分，數據上真的都很不錯，唯一可惜的還是硬碟的傳輸速度。
ASUS FX502 遊戲體驗
這次遊戲測試鬥陣特攻的射擊遊戲，坦白說射擊遊戲不是我的菜啊～玩超級爛的！不過射擊遊戲需要強大的顯示卡遊戲才能夠順暢，以上影片就簡單替大家示範一下。
我每天都會玩一場的 NBA2K17，順暢度也非常不錯唷！！！順暢度差的話，投籃節奏就會不對了～
海賊無雙一個人打一百個，遊戲畫面順暢度很重要！
ASUS FX502 心得總結ASUS FX502 是一台規格與性能相當不錯的筆記型電腦，遊戲玩家透過 GeForce GTX 1060 獨顯 3G 可以獲得非常棒的遊戲體驗，就算非專業的玩家，Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz 處理器也提供了強大的處理能力，不管是專業的修圖或是影片編輯，都足以應付各種不同的需求，我覺得最可惜的點就是沒有 SSD 硬碟，不過可以自己加裝 M.2 SSD 硬碟。回到前文所說的筆電推薦，我個人真的是很推薦選擇大筆電來當成主要工作機，以現階段的系統規格來看，足以讓你用上五年都不覺得會遲鈍，千萬不要選台文書機卻只能用一兩年，ASUS FX502 整體評測的確不賴，而且這是目前市面上價格最殺的 GTX1060 筆電，推薦給大家囉！！！
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