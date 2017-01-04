【開箱】ASUS FX502 電競筆電搭載 GeForce GTX 1060 獨立顯卡，玩遊戲與 VR 就是威！

ASUS FX502 性能評測

ASUS FX502 遊戲體驗





海賊無雙一個人打一百個，遊戲畫面順暢度很重要！





ASUS FX502 心得總結

我每天都會玩一場的 NBA2K17，順暢度也非常不錯唷！！！順暢度差的話，投籃節奏就會不對了～ASUS FX502 是一台規格與性能相當不錯的筆記型電腦，遊戲玩家透過 GeForce GTX 1060 獨顯 3G 可以獲得非常棒的遊戲體驗，就算非專業的玩家，Intel Core i7-6700HQ 2.6 GHz 處理器也提供了強大的處理能力，不管是專業的修圖或是影片編輯，都足以應付各種不同的需求，我覺得最可惜的點就是沒有 SSD 硬碟，不過可以自己加裝 M.2 SSD 硬碟。回到前文所說的筆電推薦，我個人真的是很推薦選擇大筆電來當成主要工作機，以現階段的系統規格來看，足以讓你用上五年都不覺得會遲鈍，千萬不要選台文書機卻只能用一兩年，ASUS FX502 整體評測的確不賴，而且這是目前市面上價格最殺的 GTX1060 筆電，推薦給大家囉！！！