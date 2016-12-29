Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器，36氣旋高效分離灰塵、無耗材免保養 CY22

dyson 全新推出 Dyson Cinetic Big Ball，是集合歷年 Dyson 科技之大成，36 個氣旋能更高效率的分離灰塵、無耗材、免保養，而且加入了不倒翁科技，讓大家不管怎麼拖行這顆大球，它就是會穩穩地站在那裡。新品上市優惠多，2017/01/01~31 期間購買就送 4000 元的 Dyson 禮券，可用在戴森線上購物商城或是實體通路，大家準備好年前開始打掃了嗎？
Dyson Cinetic Big Ball 的造型與之前的 Dyson Ball 似乎差別沒有多大，若沒有實際用過產品，應該根本不知道差異在哪裡吧？先前的 Dyson Ball 在側邊球型下方有兩個輔助輪，目的就是要讓機身直立穩固，Dyson Cinetic Big Ball 將輔助輪取消了，不過卻加入了不倒翁科技，不管怎麼拖行轉彎倒下來都會自動站起來。
Dyson 最強的就是氣旋科技，透過強大的氣流來分離空氣與灰塵，免集塵袋的設計讓吸力永遠不減弱，這也是為什麼大家都愛用 dyson 的主要原因。
Dyson Cinetic Big Ball 擁有獨創的「Dyson Cinetic」微震氣旋集塵科技，內建 36 個微震氣旋橡皮震動端，可防止氣孔道阻塞，分離灰塵效率高超。
也推出了關節式的把手，能讓大家使用上更加靈活，也是重要的特色之一。
使用長度最長可以延長到 125 公分，從地板到天花板都是在清潔範圍之內，加上電源線的長度來計算，半徑十米之內都是打掃範圍，打掃時也可以不用遷就電源線一直換插座。
不倒翁科技造就 Dyson Cinetic Big Ball 頑強的特性，在現場就是讓這台不停地倒下、翻滾、下樓梯，最終就是會自己站起來，不等翁的特性應該不用多說明吧！！！
在家裡打掃時吸塵器有可能會被家具絆倒，或是我們拖行時可能會翻滾等等，Dyson Cinetic Big Ball 會自動回正。
前文有說到大台吸塵器與手持的特色不同，更適合長時間的打掃，集塵桶的空間容量也更大，也比上一代增加了 33% 的容量，可以吸飽一點再來清理灰塵。
新的集塵桶和 dyson V8 fluffy SV10 是相同不沾手設計，當打開集塵桶的時候，所有的灰塵就會一次落下來。
非常簡易直覺的傾倒開關，清空集塵桶時雙手完全不會沾染髒汙，也不必觸碰到集塵桶內部。
一共有七種不同的配件，最主要以鵝頸的關節是把手為中心，可以搭配上各種不同的吸頭來使用。
收納時可以掛在機身上，坦白說是比較占空間一點，家裡可能需要有足夠的收納空間。
有可能因為不倒翁設計的關係，機身拿起來還真是有點重量，還好可以拖在地上自己走。
地板吸頭是搭配毛刷吸頭，這點是最可惜的一點，若能搭配上 Fluffy 的款式，我想應該會更加超值。
Dyson Cinetic Big Ball 售價為 29500 元，即日起就可以在實體通路上買到囉！！！線上購物商城目前還沒有看到，會再替大家持續關注囉！！！
官網資訊：待補
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