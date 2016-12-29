Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器，36氣旋高效分離灰塵、無耗材免保養 CY22

2016-12-29 02:16:11 哇哇

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

dyson 全新推出 Dyson Cinetic Big Ball，是集合歷年 Dyson 科技之大成，36 個氣旋能更高效率的分離灰塵、無耗材、免保養，而且加入了不倒翁科技，讓大家不管怎麼拖行這顆大球，它就是會穩穩地站在那裡。新品上市優惠多，2017/01/01~31 期間購買就送 4000 元的 Dyson 禮券，可用在戴森線上購物商城或是實體通路，大家準備好年前開始打掃了嗎？

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器
我覺得近年來手持吸塵器比較夯，因為方便性真的比較高，不過大台的吸塵器還是有他的是市場，因為沒有電力的問題，更適合長時間的打掃，吸塵效率當然也會更好，和手持系列並沒有誰比較好，就看大家的清潔習慣如何？

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

Dyson Cinetic Big Ball 的造型與之前的 Dyson Ball 似乎差別沒有多大，若沒有實際用過產品，應該根本不知道差異在哪裡吧？先前的 Dyson Ball 在側邊球型下方有兩個輔助輪，目的就是要讓機身直立穩固，Dyson Cinetic Big Ball 將輔助輪取消了，不過卻加入了不倒翁科技，不管怎麼拖行轉彎倒下來都會自動站起來。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

Dyson 最強的就是氣旋科技，透過強大的氣流來分離空氣與灰塵，免集塵袋的設計讓吸力永遠不減弱，這也是為什麼大家都愛用 dyson 的主要原因。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

Dyson Cinetic Big Ball 擁有獨創的「Dyson Cinetic」微震氣旋集塵科技，內建 36 個微震氣旋橡皮震動端，可防止氣孔道阻塞，分離灰塵效率高超。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

也推出了關節式的把手，能讓大家使用上更加靈活，也是重要的特色之一。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

使用長度最長可以延長到 125 公分，從地板到天花板都是在清潔範圍之內，加上電源線的長度來計算，半徑十米之內都是打掃範圍，打掃時也可以不用遷就電源線一直換插座。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

不倒翁科技造就 Dyson Cinetic Big Ball 頑強的特性，在現場就是讓這台不停地倒下、翻滾、下樓梯，最終就是會自己站起來，不等翁的特性應該不用多說明吧！！！

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

在家裡打掃時吸塵器有可能會被家具絆倒，或是我們拖行時可能會翻滾等等，Dyson Cinetic Big Ball 會自動回正。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

前文有說到大台吸塵器與手持的特色不同，更適合長時間的打掃，集塵桶的空間容量也更大，也比上一代增加了 33% 的容量，可以吸飽一點再來清理灰塵。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

新的集塵桶和 dyson V8 fluffy SV10 是相同不沾手設計，當打開集塵桶的時候，所有的灰塵就會一次落下來。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

非常簡易直覺的傾倒開關，清空集塵桶時雙手完全不會沾染髒汙，也不必觸碰到集塵桶內部。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

一共有七種不同的配件，最主要以鵝頸的關節是把手為中心，可以搭配上各種不同的吸頭來使用。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

收納時可以掛在機身上，坦白說是比較占空間一點，家裡可能需要有足夠的收納空間。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

有可能因為不倒翁設計的關係，機身拿起來還真是有點重量，還好可以拖在地上自己走。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

地板吸頭是搭配毛刷吸頭，這點是最可惜的一點，若能搭配上 Fluffy 的款式，我想應該會更加超值。

Dyson Cinetic Big Ball 不倒翁吸塵器

Dyson Cinetic Big Ball 售價為 29500 元，即日起就可以在實體通路上買到囉！！！線上購物商城目前還沒有看到，會再替大家持續關注囉！！！

官網資訊：待補

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