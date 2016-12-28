ASUS ZenWatch 3 煙燻黑開箱，自訂按鈕與省電模式非常實用

智慧型手錶是現今的趨勢，既然都要戴手錶，不如戴有數位功能的智慧錶，ZenWatch 3 的樣式曝光後受到相當多的好評，看來大多人對圓錶比較有好感，說實在的～當時在用 ZenWatch 2 的時候，心裡也是想說好想試試看圓錶，如今 ZenWatch 3 也算是達成心願啦！！！如果有心踏入智慧型手錶的朋友們，ZenWatch 3 是還頗不錯的唷！
開箱內容物有 ZenWatch 3 智慧型手錶、充電器、充電座、使用說明與保證書。
為什麼 ZenWatch 3 會很吸引人？我想外型絕對佔有很大的優勢，ZenWatch 3 的主軸設計為日環蝕的自然現象，金色的鑽切設計馬上就可以吸引到目光，其實細看錶款的樣式並沒有很特別，那一圈金色的確有畫龍點睛的效果，再搭配上可以自己替換不同的錶面，就能有很多種不同的樣式。
背面上方四個金屬接點為充電使用，周圍一圈文字也凸顯出 ZenWatch 3 的優勢所在，採用精品等級的 316L 白鋼，光感比較好，比傳統鍛造的強度還要高出 82%，不擔心長久配戴之下的會有許多摩擦的傷痕。ZenWatch 3 本身為 IP67 防水等級，在水下一公尺 30 分鐘依然可以正常使用，洗澡時也可以不必取下手錶，全天候穿戴絕對沒問題。
（開始使用畫面）
ZenWatch 3 有黑色錶身的煙燻黑與銀色錶身的象牙白，我手上這款是煙燻黑，我個人比較偏愛深色啦！感覺可以用得比較久比較耐髒 XD。
之前的 ZenWatch 只有單一的實體按鍵，ZenWatch 3 一共有三個，方便的程度上是有加分的，第一個按鈕可以自己設定自己常用的功能，可以設定的有 ASUS ZenFit、Fit、Hangouts、Play 音樂、Together、ZenWatch Manager、地圖、天氣、尋找我的手機、代辦事項、手電筒、提醒、日曆、氣象、碼錶、翻譯、計時器、設定、錄音機、電話與鬧鐘；中間按鈕可以快速切換不同的亮度模式，有互動模式、待機模式、戲院模式與高亮度模式；第三顆按鈕可以開啟省電模式，若暫時不希望被干擾的話，減少手機與手錶間的通訊，可以增加不少待機時間唷！
錶帶為替換式的，有方便的快拆可以替換，不過 ZenWatch 3 的錶帶好像沒那麼好拆？
除了有運動款的錶帶之外，也有義大利的皮革錶帶，真皮的質感當然也會更好，不過我個人還是喜愛運動錶帶，因為太常流汗了～皮革臭掉的氣味不好聞啊！實在不適合像我這樣常常流汗的人^^。
這次的充電底座和先前也有所不同，圓形的一圈還具有磁鐵吸附的作用，因此充電時非常穩固牢靠。說到電力部分，ZenWatch 3 採用最新的 Snapdragon Wear 2100 處理器，比前一代處理器耗電率降低了 25%，續航力有所提升，加上有省電模式可以快速使用，續航力當然會更好。就算你是高用量的使用者也沒關係，因為具備有 HyperCharge 快速充電技術，15 分鐘就可以充飽 60% 的電力。此外還有專用的行動電源可以使用，可以額外提供 40% 的電力。
大多功能特色都介紹完了，接下來與大家順一次第一次配對的流程，以及使用方式，開啟手錶之先選定要使用的語言。沒有使用過智慧型手錶之前，實在是很難想像到底是如何運作，希望可以透過簡單的安裝步驟與教學流程，讓大家對於 ZenWatch 3 的使用有基本的概念，若你原本就已經是 ZenWatch 的用戶，那麼應該可以很快就上手，因為使用習慣不變，只是從方錶變成圓錶而已。
之後請先安裝 Android Wear 進行配對，雖然說這支是 ZenWatch，不過並不是透過 ZenWatch Manager 進行配對唷！其實主要的通知功能、訊息功能等等都是透過 Android Wear 來完成的，就算不安裝華碩手錶管理大師也是可以的，不過當然也是建議安裝啦～這樣手錶的自訂程度可以更高。
配對完成之後會開始更新資料、設定智慧型手錶，這部分就需要花一些時間等待，一支錶只能配對一支手機，若你常常換手機的話，就要不斷的將手錶重置後再進行配對。
同步的時候也很花時間，到底在做什麼呢？坦白說我也不知道^^。
我個人還頗愛這次預設所搭配的錶面，是屬於簡單風格的，然後還有帶有光澤的感覺，我到現在還是用這款。
同款錶面還有不同的色彩選擇，偶爾換換配色也很不錯。
長按錶面可以快速地選擇其他錶面更換，換換錶面換換不同的心情囉！！！
設定項目有調整亮度、字型大小、變更錶面、手勢、一律開啟螢幕、音效、Wi-Fi、藍牙、飛航模式、無障礙設定、日期與時間、螢幕鎖定、權限、與手機解除配對、重新啟動、關機與相關資訊，坦白說我用 ZenWatch 2 到現在，設定我幾乎很少去動，最常用的大概是與手機解除配對吧～
手錶的基本操作就是往上滑，就能翻閱到很多來自不同 APP 的通知訊息。
再來就是往右滑，若是要跳過的訊息就會直接關閉，關閉後的訊息沒得反悔，所以若是關閉錯訊息的話，就拿起手機來看吧！
想要閱讀的訊息往左滑。
訊息中的訊息就繼續往左滑，滑到不能滑為止，基本上看訊息就是如此，有時候在開車時不方便拿手機，透過手錶看訊息是還頗方便的。
右上角的按鈕為自訂按鈕，前文有提到可以設定自己常用的工具，能設定的包含有 ASUS ZenFit、Fit、Hangouts、Play 音樂、Together、ZenWatch Manager、地圖、天氣、尋找我的手機、代辦事項、手電筒、提醒、日曆、氣象、碼錶、翻譯、計時器、設定、錄音機、電話與鬧鐘。
若要更換的話可以到按鍵設定中去更改。
預設是搭配 ZenFit 來使用，我覺得這設計與運動搭配還頗不錯，透過手機來快速紀錄運動的成效。
右下的按鈕預設為開啟 ECO 省電模式，也等同是飛航模式，開啟之後螢幕觸控會沒有反應，直到按下任何一顆按鈕才會解除省電模式，進入省電模式時會中斷與手機的訊息溝通，譬如說像我此刻已經坐在電腦前面了，所有的訊息透過電腦就可以得知，那不妨就開啟省電模式，也讓手錶更加省電一點。
心得總結，ZenWatch 3 的細節功能其實我沒有介紹太多，因為我自己也用到的不多，對我來說最實用的就是方便的通知功能，不用拿起手機就可以知道有哪些訊息通知，甚至不用拿起手機就可以通話，透過錶面小工具可以快速得知天氣、空氣汙染、手機電力、手錶電力、未讀取信件、代辦事項數量等等的資訊，這些都是相當實用的，雖然我自己覺得智慧型手錶並非絕對必要的東西，因為拿起手機什麼資訊都有，手機螢幕也更大；不過 ZenWatch 3 也具備有智慧型穿戴裝置的特色，就是能統計你的運動量與睡眠，甚至能替你的運動做紀錄，我自己以前覺得有運動手環就夠了，而且續航力更加持久，不過當我使用 ZenWatch 2 之後就回不去了，一來快充解決了電力問題，就算電力撐不到一天，充 15 分鐘也能有 60% 電力，真的很足夠了！再來就是資訊性更加豐富，而且 ZenWatch 3 又加入了兩顆自訂按鈕與省電模式，的確有如虎添翼的感覺啊！！！
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