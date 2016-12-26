PAKUTASO 日本免費素材下載，上萬張高畫質、高解析度的免費圖片

2016-12-26 13:20:55 哇哇

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網站的素材要從哪裡取得？免費的就從 PAKUTASO 吧！現在越來越多不同的素材網站，若你是專業的從業人員，可能乖乖地付費找素材檔案快速又方便，不過很多人和我都是業餘的，偶爾需要素材實在是不適合付費方案，PAKUTASO 是日本的免費素材網站，已經有上萬張高畫質、高解析度的免費圖片，並且分類詳細，要找到適合的素材也絕非難事，若你和我依樣偶爾需要找適合的圖片素材，那麼就來這裡找找看吧！

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我覺得這樣的平台還頗不錯的，有很多人就會不斷地上傳自己的作品集，然後一系列的很方便使用，雖然說我不知道對作者來說營收是否重要，但是至少曝光的目的達到了，也的確造福了許多需要素材的用戶們，PAKUTASO 的使用算是相當具有便利性，因為不用註冊帳號，下載也沒有任何限制，真的佛心來的啊！

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一旁具備有搜尋功能，可以依照主題快速搜尋、搜尋直向、橫向圖片，也能依照色彩來搜尋照片。

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有完整的素材分類，大分類之下還會有小分類，並且標上素材的數量，讓大家可以很快地就上手。

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開啟一個素材頁之後，可以看到圖片預覽，並且會註明上傳發表的時間、原始檔案的大小、作者資訊等等，這時候心存感謝就好，從右下方綠色 L 高解像度版點下去就可以下載圖片，實在是很方便吧～

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以上隨意找了一些素材當作 Demo，需要素材的朋友們就自己去看看吧！！！

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