【限時免費】Macrorit Disk Partition Expert Pro 磁碟分割調整工具專業版，免安裝超級方便

電腦難免會遇到空間不足、搬移資料的時候,Macrorit Disk Partition Expert Pro 讓你可以靈活分配硬碟空間,將未分配的空間重新分配,或是將重新分配磁區的大小,更別說是基本的格式化動作,專業版本功能更加齊全,而且 Macrorit Disk Partition Expert Pro 還有免安裝版的版本,對工程師來說更是隨身的好工具,把握限時免費的最後一刻。

△ 開啟活動網頁,點選 DOWNLOAD MACRORIT DISK PARTITION EXPERT PRO EDITION NOW。△ 該填寫的資訊填寫完整後,點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 接著就能取得軟體安裝版、免安裝版下載連結,以及這次的活動序號,免安裝板可以到文末下載。△ 開啟軟體後點選 Activate! 來註冊軟體。△ 輸入活動所取得的活動序號,點選 Activate 啟動。△ 看到以上訊息就代表安裝完成囉!!!更多使用介紹可以參考: Macrorit Disk Partition Expert Home 真的免安裝!實用的磁碟分割調整工具 免安裝版:檔案大小:3.65 MB