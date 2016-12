【限時免費】CyberLink YouCam 6 全方位視訊應用工作室，視訊鏡頭的多元應用

CyberLink 的軟體很多元,其中一款 YouCam 非常的有趣,可以讓你電腦的視訊鏡頭有更多元的用途,被稱為全方位視訊應用工作室,提供一系列人像美容工具、200種以上趣味特效和完整桌面擷取功能,讓你不論是與親友玩樂聊天或專業商務溝通,都能盡情表達並保持最佳狀態。更棒的是,它還搭載簡易上手的臉孔登入功能和動態偵測監控工具,確保個人電腦和居家安全。現在 YouCam 最新版本是 7,上一代版本 YouCam 6 限時免費當中,有視訊鏡頭的朋友們可以別錯過這款有趣的工具。

視訊交談樂無窮 影片即時特效:你能在視訊聊天或錄製影片時,套用內建超過200種擴增實境和頭像特效,或前往DirectorZone網站,免費下載上千種免費特效。 畫面呈現更繽紛 邊框 & 場景:利用豐富的邊框和場景範本,在視訊聊天或錄製影片時快速套用,並同時搭配其他效果,讓影片更引人注目。

玩翻創意無界限 炫粒、濾鏡和變形特效:YouCam 搭載一系列動態炫粒特效、趣味鏡子模擬濾鏡以及變形效果,為聊天挹注歡樂氛圍。 多元妝扮秀自己 表情特效 & 趣味配件:怎麼動,都套得住!透過內建臉孔追蹤功能,讓你在視訊交談或影片擷取時,可即時套用動態表情符號或多樣化飾品道具,讓過程趣味加倍!

視訊鏡頭化身創意相機 一系列編修工具,釋放無限創意:活用YouCam內建一系列繪圖工具,選擇適當筆刷大小和色彩,在觸碰式螢幕上滑動指間,繪出個人所好。你也能輕鬆一鍵點擊滑鼠,快速套用相片風格檔,轉換影像氛圍。最後,運用裁切和旋轉工具,快速擷取和旋轉相片至最佳視角。 絕美人物肖像 人物美化工具:當你編修視訊相片時,YouCam能智慧偵測臉部特徵,精確定位,並透過內建一系列人物美化工具,讓你美肌、美白、去斑、腮紅、明眸、瘦臉,通通都能一指搞定,輕鬆擁有動人相片,讓人為之驚豔!

高畫質影像提昇 智慧影像提昇技術:獨家內建訊連科技TrueTheater®影像提昇技術,僅需一鍵點擊,自動調整光線和銳利度。您也能手動校正影像雜訊、對比、光線和影片品質。 即時唯美錄像 即時美顏功能:光線不佳,也不怕!內建全新影片美顏功能,讓你在視訊聊天或錄製影片時,瞬間為你美肌、去斑、明眸,隨時隨地擁有完美臉蛋,不上妝也有好氣色!

桌面擷取功能 HD高畫質 & 高影格率桌面擷取:桌面擷取功能再強化!利用YouCam,你能捕捉畫質更清晰的影像,且最高支援高影格率影片。您也能擷取全螢幕、螢幕中特定區域,或操作滑鼠選取固定錄影區域。 專業商務簡報 無縫整合PowerPoint:運用YouCam進行視訊會議或錄製影片時,你能匯入PowerPoint簡報,選擇子母畫面或左右並排格式等多種顯示模式;也可利用手繪工具或記錄滑鼠游標移動軌跡,標記簡報中重點。

視訊監控,安全無虞 智慧生活超安心:將您的視訊鏡頭作為功能強大的監視攝影機。您能依據時間間隔或自動偵測動態物體,啟動錄影工作。適用於監控家庭或辦公室安全;以及您外出時,需時時關注的寶貝寵物。 智慧臉部辨識功能 臉孔登入和智慧登出:透過訊連科技獨家臉孔登入功能,快速登入您的個人電腦或大部分熱門網站。而當您離開電腦前時,YouCam能自動為您鎖定螢幕,進入睡眠模式,確保個人電腦和工作資料安全。

△ 在活動頁面中點選 DOWNLOAD CYBERLINK YOUCAM 6 NOW。△ 該填寫的資訊填寫完整後,點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 之後就可以取得軟體下載連結,與這次的活動序號。軟體安裝檔到文末直接下載。△ 軟體下載後進行標準安裝△ 安裝完成後就可以啟動 YouCam 囉!△ 啟動後輸入剛剛所取得的活動序號,確定後就可以正式啟用囉!△ 功能上真的很多元,大概分為攝影機、簡報與工具程式。安裝版下載:檔案大小:275 MB