【限時免費】CyberLink YouCam 6 全方位視訊應用工作室，視訊鏡頭的多元應用

2016-12-25 02:38:59 哇哇

CyberLink YouCam 6 限時免費

CyberLink 的軟體很多元，其中一款 YouCam 非常的有趣，可以讓你電腦的視訊鏡頭有更多元的用途，被稱為全方位視訊應用工作室，提供一系列人像美容工具、200種以上趣味特效和完整桌面擷取功能，讓你不論是與親友玩樂聊天或專業商務溝通，都能盡情表達並保持最佳狀態。更棒的是，它還搭載簡易上手的臉孔登入功能和動態偵測監控工具，確保個人電腦和居家安全。現在 YouCam 最新版本是 7，上一代版本 YouCam 6 限時免費當中，有視訊鏡頭的朋友們可以別錯過這款有趣的工具。

限時免費：http://sharewareonsale.com/s/cyberlink-youcam-giveaway-coupon-sale

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△ 在活動頁面中點選 DOWNLOAD CYBERLINK YOUCAM 6 NOW。

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△ 該填寫的資訊填寫完整後，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

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△ 之後就可以取得軟體下載連結，與這次的活動序號。軟體安裝檔到文末直接下載。

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△ 軟體下載後進行標準安裝

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△ 安裝完成後就可以啟動 YouCam 囉！

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△ 啟動後輸入剛剛所取得的活動序號，確定後就可以正式啟用囉！

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△ 功能上真的很多元，大概分為攝影機、簡報與工具程式。

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視訊交談樂無窮

影片即時特效：你能在視訊聊天或錄製影片時，套用內建超過200種擴增實境和頭像特效，或前往DirectorZone網站，免費下載上千種免費特效。

畫面呈現更繽紛

邊框 & 場景：利用豐富的邊框和場景範本，在視訊聊天或錄製影片時快速套用，並同時搭配其他效果，讓影片更引人注目。

CyberLink YouCam 6 限時免費
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玩翻創意無界限

炫粒、濾鏡和變形特效：YouCam 搭載一系列動態炫粒特效、趣味鏡子模擬濾鏡以及變形效果，為聊天挹注歡樂氛圍。

多元妝扮秀自己

表情特效 & 趣味配件：怎麼動，都套得住！透過內建臉孔追蹤功能，讓你在視訊交談或影片擷取時，可即時套用動態表情符號或多樣化飾品道具，讓過程趣味加倍！

CyberLink YouCam 6 限時免費
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視訊鏡頭化身創意相機

一系列編修工具，釋放無限創意：活用YouCam內建一系列繪圖工具，選擇適當筆刷大小和色彩，在觸碰式螢幕上滑動指間，繪出個人所好。你也能輕鬆一鍵點擊滑鼠，快速套用相片風格檔，轉換影像氛圍。最後，運用裁切和旋轉工具，快速擷取和旋轉相片至最佳視角。

絕美人物肖像

人物美化工具：當你編修視訊相片時，YouCam能智慧偵測臉部特徵，精確定位，並透過內建一系列人物美化工具，讓你美肌、美白、去斑、腮紅、明眸、瘦臉，通通都能一指搞定，輕鬆擁有動人相片，讓人為之驚豔！

CyberLink YouCam 6 限時免費
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高畫質影像提昇

智慧影像提昇技術：獨家內建訊連科技TrueTheater®影像提昇技術，僅需一鍵點擊，自動調整光線和銳利度。您也能手動校正影像雜訊、對比、光線和影片品質。

即時唯美錄像

即時美顏功能：光線不佳，也不怕！內建全新影片美顏功能，讓你在視訊聊天或錄製影片時，瞬間為你美肌、去斑、明眸，隨時隨地擁有完美臉蛋，不上妝也有好氣色！

CyberLink YouCam 6 限時免費
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桌面擷取功能

HD高畫質 & 高影格率桌面擷取：桌面擷取功能再強化！利用YouCam，你能捕捉畫質更清晰的影像，且最高支援高影格率影片。您也能擷取全螢幕、螢幕中特定區域，或操作滑鼠選取固定錄影區域。

專業商務簡報

無縫整合PowerPoint：運用YouCam進行視訊會議或錄製影片時，你能匯入PowerPoint簡報，選擇子母畫面或左右並排格式等多種顯示模式；也可利用手繪工具或記錄滑鼠游標移動軌跡，標記簡報中重點。

CyberLink YouCam 6 限時免費
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視訊監控，安全無虞

智慧生活超安心：將您的視訊鏡頭作為功能強大的監視攝影機。您能依據時間間隔或自動偵測動態物體，啟動錄影工作。適用於監控家庭或辦公室安全；以及您外出時，需時時關注的寶貝寵物。

智慧臉部辨識功能

臉孔登入和智慧登出：透過訊連科技獨家臉孔登入功能，快速登入您的個人電腦或大部分熱門網站。而當您離開電腦前時，YouCam能自動為您鎖定螢幕，進入睡眠模式，確保個人電腦和工作資料安全。


http://tw.cyberlink.com/products/youcam/features_zh_TW.html

安裝版下載：
CyberLink YouCam 6.exe（MediaFire下載）
CyberLink YouCam 6.exe（Rapidgator下載）
CyberLink YouCam 6.exe（Hami+下載）
檔案大小：275 MB
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