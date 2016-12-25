【限時免費】CyberLink YouCam 6 全方位視訊應用工作室，視訊鏡頭的多元應用

視訊鏡頭化身創意相機

一系列編修工具，釋放無限創意：活用YouCam內建一系列繪圖工具，選擇適當筆刷大小和色彩，在觸碰式螢幕上滑動指間，繪出個人所好。你也能輕鬆一鍵點擊滑鼠，快速套用相片風格檔，轉換影像氛圍。最後，運用裁切和旋轉工具，快速擷取和旋轉相片至最佳視角。