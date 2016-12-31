【開箱】HUAWEI Mate 9 徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機

嘴巴說說只放實拍照片，實際上萬萬不可，畢竟開箱還是有標準流程，也有很多人在意這些細節，HUAWEI Mate 9 連盒裝都十分精緻，一點也不馬虎。
快速帶過開箱內容物，有 HUAWEI Mate 9 手機、快速入門指南、退卡針、USB Type-C 傳輸線、microUSB 轉 USB Type-C 轉接頭、充電器、耳機與手機背蓋保護殼。
其實我自己真的頗愛 HUAWEI 的手機，目前家裡還有兩支，有時候喜愛的原因很簡單，並不是什麼效能超強、功能多強大等等等，就只是單純的喜愛 UI 的細節，譬如說我超愛他們的「雜誌解鎖」，內建了 24 張精美的照片，每次拿起手機尚未解鎖的時候，就先欣賞圖片一番，這是我個人頗喜愛的一點^^。
我剛拿到手機的時候，我對規格還沒那麼了解，我以為主流會是 5.5 吋的手機也沒想太多，拿起來也很順手，後來才發現 HUAWEI Mate 9 原來是 5.9 吋螢幕，與其他 5.5 吋的手機相比真的差不多，但是螢幕就是硬生生的大了 0.4 吋，解析度為 1920x1080 FullHD，在視覺上有極窄的邊框，採用 2.5D 螢幕玻璃，手感更加圓潤。
系統規格部分，處理器為麒麟 960 八核心處理器（A73 2.4GHz 四核 + A53 1.8GHz 四核）、影像處理器為 Mali-G71 八核心 GPU、4GB LPDDR4 記憶體、64GB 內建儲存空間採用 UFS 2.1閃存，還具備有 Vulkan 的圖形引擎，玩起遊戲應該可以說是如虎添翼吧！整體的效能上不用煩惱夠不夠好，畢竟這是旗艦機的等級，若還讓你不順的話，一定是你的問題！哈哈！
在系統上值得一提的是已經搭載了 Android 7.0，這也是我首次接觸到 Android 7.0 的手機，不過我個人相關的使用心得目前並不多，因為主要的體驗還是在於 EMUI 5.0 的使用介面，UI 採單層式的介面，圖示採用扁平式風格，在操作上很快可以上手，不過設定有很多細節，需要時間研究一番。
前文有提到螢幕尺寸為 5.9 吋，但是機身大小與 5.5 吋手機相去不遠，顏色有香檳金、蒼芎灰、摩卡金、月光銀與陶瓷白五種顏色，我手上這款是陶瓷白，並非消光白而是偏向人造石的質感，整體拿在手上的感覺挺爽的，外型設計頗有質感。在機身後方可以看到相機鏡頭與指紋辨識，採用四級的指紋辨識，包含 3D 指紋辨識與加密文件功能，指紋辨識速率相比 HUAWEI Mate 8 還提升了 20%。
重頭戲就是第二代的徠卡雙鏡頭，分別是 2000 萬像素的黑白鏡頭捕捉畫面的細節，與 1200 萬像素彩色鏡頭來捕捉色彩，F 2.0 大光圈、OIS 光學防手震、4 混和自動對焦（相位、激光、深度與對比度）與 4K 超高畫質錄影功能，看看這個相機規格是不是很強大？這次所拍攝的照片細節讓人感到非常的棒！
機身側邊有搭配上金屬鑽切，視覺效果更加纖薄，機身右側為音量鍵與電源鍵，邊緣也有類似鑽石切削的設計，就連細節都不馬虎。
機身上方為 3.5mm 音源輸出，另外一個小點是紅外線收發器，具備遙控器的功能唷！
機身底部為喇叭與麥克風，中間的 USB 採用 USB Type-C，目前 Type-C 應該快要上軌道了，我最近拿在手上的手機都是用 USB Type-C 來充電與傳輸，上次還找不到 microUSB 的線咧～這真的一點不誇張！話說 USB Type-C 具備有高速的檔案傳輸，而 HUAWEI Mate 9 也具備有 HUAWEI SuperCharger 快充技術，支援 5A 快充，電池容量為 5000mAh，官方數據表示只要充電 20 分鐘，可以使用一整天。
快充絕對是手機的加分項目，很多人在意的是續航力問題，HUAWEI Mate 9 4000mAh 的電力可以撐多久？某天我從台南北上，高鐵上都在玩手機，100 分鐘的車程電力大概還維持在 80% 以上，然後一直用到晚上撐到隔天都還有電，續航力至少可以撐一天，甚至到一天半都沒有問題，HUAWEI Mate 9 在電池節電技術上真的非常有一套。
sim 卡插槽在機身左側，是 4G+3G+microSD 卡的複合式設計，雙卡可以符合常跑國際的商務人士使用，單 sim 卡用戶也可以藉由記憶卡來擴充儲存空間，最高支援到 256GB 的記憶卡。網路規格是採用 LTE-Advanced Cat.12 支援四載波聚合，下載速度可以高達 600Mbps，網路速度在安裝 APP 時非常有感，我很多 APP 幾乎都是瞬間就下載好，然後安裝速度也很快，這真的是前所未有的速度感。
隨機有附贈背蓋保護殼，這點還真的頗貼心，消費者就不用額外花錢去選擇保護殼，也可以在手機拿到的第一時間就加以保護，雖然說我喜愛裸機的質感，不過以我自己手機亂丟亂放的習性，還是好好保護比較妥當。
保護殼頗輕巧的，裝上去之後並不會覺得手機變的厚重，邊角都有特別的保護。此外，連保螢幕保護貼都先替大家貼好了，這也太貼心了吧！！！小小細節是值得稱讚的。
HUAWEI Mate 9 拍照實測一支好的手機可以分很多面向去看，而我最在意的就是相機，所以接下來馬上讓大家來賞圖吧！所有圖片都只有調整大小，沒有任何的後製，文章圖片對於細節可能無法看得那麼細緻，我只能說細節上一點也不馬虎的啊！！！
△ 有陽光時色彩濃郁
△ 司法宿舍藍晒圖前一陣子都脫皮了，這次來有看到新的樣貌了！
△ 我超愛的一個場景，習慣看我文章的人應該常常看到，冬天的陽光方位改變，所以這張看起來顏色比較冷一點。
△ 我個人認為曝光模式比較偏向單點曝光，並非權衡式曝光，所以若對焦點是暗色、背光的話，要稍微注意整體亮度。
△ 個人喜愛的特色建築，太陽照下去別有一番特色。
△ 拍照效果的整體表現完全不輸給單眼相機，應付日常需求拍照非常足夠，尤其是拍攝靜態的景物，表現非常優秀！
△ 台南正興街最近都掛起這樣的玻璃瓶，不知道在進行什麼樣的活動。
△ 色彩繽紛的畫面，整個顏色非常的鮮明，彩度就很漂亮而不超過。
△ 我非常喜愛的一面彩繪牆，覺得好看又很細緻。
△ F 2.0 大光圈的景深，這裡都還沒有開啟 Turbo 模式唷！
△ 冰淇淋的細節都有捕捉到，看起來似乎更加可口，蜷尾家生意也真是太好了～
△ 隨手拍的美味鴨肉飯
△ 我很愛的舊書店，這張自動曝光亮度稍微高了一點，明亮感完全呈現出來。
△ 每一片葉子都拍得一清二楚！很多相機在拍複雜的景物時會糊成一團，HUAWEI Mate 9 卻處理的很細緻。
△ 枯葉的細緻紋路
△ 拿起 HUAWEI Mate 9 不自覺地就會開啟單色模式，搭載 2000 萬像素的黑白鏡頭，專門處理畫面的細節，非常的有層次感。
△ 沒有刻意開啟 HDR，暗處的細節並沒有通通被吃掉
△ 單色似乎最適合配上這種老窗了，隨便構圖就很有感覺！
△ 藏身在台南氣象局後面的日式老房，以前似乎是間餐廳，我也是第一次發現。
△ 藍天的顏色也很不錯，剛好有遇到藍天出門去拍照。
△ 綠葉很鮮豔
△ 這張應該要開啟大光圈模式才是，淺景深會更加有氛圍。
△ 色彩繽紛吧！
△ 夜間拍攝的方式很特殊，會從最暗慢慢地開始曝光，讓整體的顏色亮起來。
△ 光影模式也是 HUAWEI Mate 9 的拍照功能中最大特點之一，就算沒有專業的技術，一樣可以輕易拍攝光軌、光影塗鴉、水波與星軌等等效果。
△ 夜間拍攝比較適用於周遭沒有光害的地方，拍出來的效果會更好。
△ 像這張也是夜間拍攝模式，樹上的星點閃爍與黑夜產生對比。
△ 藍晒圖入夜後只剩下房子內有打燈，一般相機只會捕捉到燈光部分，透過夜間拍攝才能讓細節被呈現。
△ 夜間拍攝的感光度是 ISO 100 的感光度去拍攝的，雖然畫質沒有辦法與白天比擬，卻沒有粗糙的顆粒感與噪點，這點真的很令人讚嘆，小相機或單眼都很難做到這一點。
△ 這張現場其實很昏暗，夜間模式搭配上腳架，再暗的場景其實都不怕啊！！！
△ 美顏模式前後鏡頭都可以使用，預設的效果就非常不錯，甚至連影片都有美顏的功能，網美就不擔心拍攝影片就露餡啦～若還能搭配上 Facebook 直播來美顏的話，那絕對會成為搶手的自拍神器。
△ 相機大光圈為 F2.0，透過相機功能可以讓光圈大道 F0.95，景深非常非常的有感唷！
EMUI 5.0 介面與功能介紹手機操作非常多細節，這部分我挑重點以及比較獨特的地方來介紹，還有一些我個人覺得值得一提之處。
△ 預設的介面以及所安裝的 APP 配置如上圖
△ 有提供了熱門的工具以及 APP。
△ 連簡訊都具備有惡意網站識別的功能，這個當然要啟用，安全比較有保障。
△ 通常背景會有耗電的應用程式，這裡還會特別列出異常過高的應用程式。
△ 前文有提到我很喜愛他們的雜誌解鎖功能，內建的螢幕桌布、線上的螢幕桌布質感都很不錯，可以很方便的依照類別來尋找喜愛的桌布。
△ 就連動態桌布的質感看起來也都非常不錯！
△ 在桌面的設定上能使用主螢幕循環的功能，這部分在一般手機比較少見，若不使用主螢幕循環就能使用「負一屏」的功能，什麼是負一屏呢？就是主桌面的左邊那一頁，不少手機都會搭配些資訊性的新聞。
△ 在這裡的負一屏功能也是如此，能夠讓大家不用開啟任何的 APP，就能查閱最新的即時新聞資訊，現在太多人取得新聞的方式是透過 Facebook，偶爾透過這樣的方式閱讀新聞也很令人耳目一新。
△ 手機耗電一大主因就是由於 Wi-Fi 會不停尋覓可以使用的訊號，所以很多省電撇步會教你關閉 Wi-Fi 來達到省電作用，而這裡的 Wi-Fi+ 功能可以替你省去這樣的困擾，能夠很聰明的在行動及無線網路間做切換。
△ 主畫面樣式預設是單層式的架構，簡而言之也就是所有 APP 都顯示在桌面上，當然也可以改回 Android 的雙層式架構，就是應用程式的選單，桌面上放置自己常用的 APP 即可。
△ 不少人會在睡前稍微使用一下手機，在燈光昏暗的情形下，眼睛容易受到藍光的傷害，HUAWEI Mate 9 具備濾藍光的功能，讓眼睛更加舒適，此外還可以排程設定開啟的時間，而螢幕本身的色溫也可以手動自己調整，每個人對於螢幕顏色喜好不同，這裡就可以稍做微調。
△ 音效的部分有一點很特殊，就是 Stereo+ 的部分，手機直向和橫向所呈現出來的音效會有所不同，我覺得這樣的設計很別出心裁。
△ 導覽按鈕有四種可以選擇，譬如說功能鍵和返回鍵不同手機會有差異，這裡就能依照習慣來更改，甚至加上第四鍵的功能。
△ 指紋辨識的區域除了具備指紋辨識的功能之外，那塊區域也可以當成是一個滑動、操作的感應區，譬如說拍照快門、接聽來電、停止鬧鐘、顯示通知面板與瀏覽相片，個人認為是目前我在其他市面上的手機沒有看過的應用。
△ 指紋除了鎖定手機的功能之外，另外可以搭配上保險箱存放隱私資料，以及限定應用程式的存取，安全上替你顧慮到更多。
△ 指節手勢也是近期 HUAWEI 所推的功能之一，讓大家除了使用手指滑動螢幕之外，又多了一個指節操作的選擇，透過指節先敲擊一下螢幕後，可以進行很多的變化，譬如說連敲兩下可以擷取螢幕畫面，也可以選取要截圖的部分。
△ 透過指節還有繪製功能來開啟不同的應用程式，譬如說寫個 c 開啟相機、寫個 e 開啟 chrome 瀏覽器等等；從螢幕中間切過去可以開啟分割畫面的功能，同時操作兩個畫面能有更多的應用。
△ 若是喜歡大螢幕，卻又覺得大螢幕不好掌握，這時可以使用迷你畫面檢視的功能，從導覽列往右滑就能縮小畫面，往左滑恢復正常大小。
△ 自動開關機的功能，雖然說很多人手機都是 24 小時不關機，不過有些人會另外有公務用的手機，下班時段不妨就讓他自動關機，不要來吵我啦！！
△ 習慣手機往口袋放的朋友，應該都會有手機誤觸的經驗，我自己就常常發生，HUAWEI Mate 9 可以開啟輕觸停用模式，就能避免掉誤觸的困擾；此外也具備有手套模式，當天氣很冷戴手套的時候，也是可以直接操作手機。
△ 電池有省電模式與超級省電模式，當真的遇到電力不足的時候，可以僅僅保留通話與簡訊功能，甚至可以降低螢幕的解析度來省電，而平日的節電可以搭配使用鎖定畫面清除功能，等於說你的手機螢幕一鎖，會幫你清除掉所有的背景 APP，這時候你也可以選擇常用的應用程式不要被清除，其他的通通在鎖定螢幕後關閉，可以隨著使用者的使用情境作切換，這功能讚！
△ 應用程式雙開是很多人想要擁有的功能，好比說同時擁有多個不同的帳號等等的，目前應用程式雙開功能支援 wechat 與 Facebook，我想未來應該會越來越多元。
△ 測試 Facebook 雙開之後，第二個 Facebook 右下角會有個小符號，開啟之後又是另外一個全新的 Facebook，上面以螢幕分隔呈現給大家看，一個是我自己的帳號，一個是全新未登入帳號的 Facebook。
△ 適合老人家使用的簡易模式，整個螢幕呈現十分簡潔，對年長的使用者也是很友善的設計。
△ 手機管理員的功能可以快速替你優化手機、清理手機內的垃圾、查看行動數據用量、省電模式切換、應用程式權限設定等等，是一個方便的小小幫手。
△ HUAWEI Mate 9 還具備 avast 的病毒掃描功能，避免手機中毒，況且現在惡意軟體越來越多，在使用手機還是得多加注意。
△ HUAWEI Mate 9 機身上方有紅外線接收器，具備遙控器的功能，在家裡你的手機就是萬用遙控器，舉凡電視、冷氣、音響、相機、網路機上盒、DVD 播放器與投影機等等，總之與遙控器有關的家電設備都可以控制唷！
△ 內建多種家電的遙控器資料庫，讓你可以快速上手，萬一真的無法從資料庫當中找符合的遙控器配置，也能夠手動自己配對。
△ 大家應該都有接過詐騙電話跟推銷電話的經驗吧？HUAWEI Mate 9 也有一個 Truecaller 的功能，能夠有效的替你過濾不知名的來電。
△ Truecaller 可以取代手機原本的通話功能，在撥打電話前還可以知道對方的通話狀態。
△ 在理想狀態健全的資料庫狀態下，陌生號碼你也可以得對方的姓名和照片。
△ 安兔兔的性能跑分為 136356 分，使用的體驗上真的很順暢。
△ 3DMARK 的各項數據跑分，也提供給大家參考，基本上玩遊戲絕對是沒問題的，畢竟 HUAWEI Mate 9 可是具備 Mali-G71 八核心 GPU 影片處理器啊！！！
重點教學整理
△ 夜景拍攝教學
△ 夜景光影拍攝教學
△ 如何先拍照後對焦
△ 大光圈該如何拍攝呢？
△ 指節敲兩下就可以螢幕截圖，示範給你看
HUAWEI Mate 9 心得總結這次評測 Mate 9 的時間雖然不長，但是經過評測過後，我深深覺得很想要擁有這支手機，不管是質感、應用功能、手機性能、拍照效果還有拍照美顏功能都很合乎我的使用需求，而且 6.9 吋的大螢幕使用起來爽度真的不錯，但是機身卻如同 5.5 吋手機差不多大小，攜帶上也很方便。最後說到推薦重點，當然還是離不開徠卡認證雙鏡頭，拍照能力實在是很不錯，而且還具備有事後對焦、超大光圈淺景深功能、無敵夜拍與光軌拍攝，若你很在意拍照的效果，那 HUAWEI Mate 9 會是你的絕佳選擇！
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