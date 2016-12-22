貓咪阿楞行動電源 6000mAh 2.4A 快充，造型實在是太可愛了！

2016-12-22 14:19:05 哇哇

貓咪阿楞行動電源6000mAh

貓咪阿楞實在是個很可愛又毫無用武地的東西，如今天出 6000mAh 貓咪阿楞行動電源啦！！！貓咪阿楞小公仔有兩代共 20 隻，我只有買第一代，第二代實在買不下手，因為就在那邊排排站而已（玩具不就展示用嗎？），不過貓咪造型的確更加討喜，因為我相信「喜歡貓咪的人 > 喜歡阿楞的人」，所以搭配在一起會讓更多族群買單，這次推出的行動電源容量有 6000mAh，支援 2.4A 的急速充電，而電池本身充電支援 2A 輸入快充，等於讓行動電源充電快、行動裝置充電也要快，一共有六種不同貓咪造型唷！

貓咪阿楞行動電源6000mAh
三色貓～喵！

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排排站在一起還真是好看，不過這都是錢坑啊！！！哈哈哈哈！阿楞喜好者口袋還是得有點深度才可以！

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只有一個 USB 充電真是可惜啊～現在沒有雙充似乎不太討喜，過貓咪阿楞討喜的是造型！！！造型取勝也很重要！6000 mAh 電量大概可以 iPhone 7 充 2 回、Galaxy S6 充 1.5 回、iPad mini 4 充到七成飽。

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一共有六款不同造型，分別是茶虎、三毛、白、鉢割、雉虎與黑。

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貓咪阿楞行動電源6000mAh

總之～這一切有太可愛了，單一行動電源的售價為 2950 日圓，換算台幣大概 800 元左右，全部收藏要花到快 5000 元啊！！！真是貴啊～不過空運不能寄送電源，等到有人帶進來的話，這個價格可能要換高不少。

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哪裡買呢？？？

日本 Amazon：http://www.cheero.jp/jump/bt_nyanboard_ama.html
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