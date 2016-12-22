ASUS Zenbo 智慧機器人能幫我們做的 11 件事情，差一項就更完美！

- 19 個巧虎互動故事，陪伴小孩童年時光
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覺得家裡面有個機器人走來走去還頗不錯的，不知道是否具備「傳話」功能，這樣呼喚家人時就不用拉高嗓門，請 Zenbo 幫忙是不是很方便？或是夜間有人起床尿尿喝水時主動提更照明等等，而我覺得有一些功能加上去會更完美，既然 Zenbo 可以在家裡走來走去，不如結合掃地機的功能吧！大家有沒有覺得更完美呢？
華碩今日（12/21）正式公布智慧機器人 ASUS Zenbo 的台灣上市資訊，並展示 Zenbo 在兒童教育、生活互動、安全照護、影音娛樂等方面的多項應用。ASUS Zenbo 預計 2017/1/1 開放限量預購。超值版內建 32GB 儲存容量，加贈巧虎一個月訂閱包與 19 個互動故事，售價 19900 元。另有 128GB 豪華超值版加上巧虎兩個月訂閱包與 19 個互動故事，另外加贈...
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