【開箱】PAPAGO! 推出無線攝影機 LifeCAM 110，全時錄影居家安全有保障

2016-12-22 15:15:41 哇哇

PAPAGO! LifeCAM 110 無線網路攝影機

PAPAGO! 這品牌我想大家應該都超級熟悉，不管是行車紀錄器或是胎壓偵測器，總是會讓人非常有印象，甚至推出車用空氣清淨器也不為過，不過某天在線上購物亂翻亂翻，突然發現怎麼有一台 LifeCAM 110 無線攝影機？這也太誇張了吧～感覺有點跨界了唷！雖然說都是有鏡頭的東西，只是一個拍行車畫面、一個拍居家環境，好像改改系統程式也不是什麼大事，總之 PAPAGO! 就是推出了居家攝影機，支援 Wi-Fi 無線傳輸、雲端、全時紀錄與夜視功能，千元價格似乎還頗划算。

PAPAGO! LifeCAM 110 無線網路攝影機

開箱內容物包含有 LifeCAM 110 無線攝影機、電源、USB 傳輸線、牆壁螺絲、說明書、保證書與攝影中的標示貼紙。

PAPAGO! LifeCAM 110 無線網路攝影機

造型上應該說起來還不錯，不過塑膠感比較重一點點，若是消光系列應該會比較不沾指紋。

PAPAGO! LifeCAM 110 無線網路攝影機

前後可以彎曲的幅度很大，加上底座比較大，這樣往後躺都不會跌倒ㄟ！

PAPAGO! LifeCAM 110 無線網路攝影機

學麥可傑克森往前傾斜也是可以，這是來表演特技的嗎？若是垂頭的狀態，可以自己把連接處的墊片撕開，把裡面螺絲轉緊一點就可以了。

PAPAGO! LifeCAM 110 無線網路攝影機

除了前後可以躺之外，底座連接處還支援 360 度的旋轉。

PAPAGO! LifeCAM 110 無線網路攝影機

把整座攝影機都拆卸下來給大家看看，其實攝影機主體就是一個圓形，感覺上還頗輕巧的，若你有更好的固定方式，就是很方便的攝影機。而原本的架子底座是個磁鐵，可以很方便的吸附在有磁性的地方，譬如說家裡的冰箱或是大門等等，不過再怎樣也是要有插頭可以插電，這是應該是無線攝影機的宿命，目前我測試過的只有 NETGEAR Arlo 是裝電池的，不過裝電池的就無法一直全時錄影，因為會耗電啊！

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底座轉開可以搭配上牆壁螺絲掛在牆上，我自己目前是比較少掛在牆上，捨不得在牆壁鑽洞啊！哈哈！

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機身一旁有 microSD 記憶卡插槽，最大支援到 32GB 記憶卡，影片支援 H.264 的壓縮，所以檔案會比較小，以這台攝影機的錄影檔案來看，16GB 大概就可以保存近一天的內容， 我實際沒有測試更大張的記憶卡，居家環境保存一天的影像算是足夠了，若是公司環境的話最好保存到五天吧！

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電源接上 microUSB 的線，用行動電源也是可以的！

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機身後方只有一個 RESET 按鍵，配對時才需要使用！

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我家天花板本來就有安裝攝影機，底座部分剛好就是鐵的，所以可以直接把攝影機吸在上面，這真的很方便，不過電源線安裝方式比較沒辦法藏線，這點真的可惜了一點，若能順到底座看起來就比較沒有那麼礙眼。

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△ 來簡介一下安裝步驟，基本上還頗簡單的，需要安裝 LifeCAM 的應用程式（iOSAndroid），開啟後會取得使用麥克風的權限，因為 LifeCAM 110 具備雙向通話功能，在遠端可以呼喚家裡的狗狗之類的，若是老人看護或是看小孩的話，我個人是不建議出聲音，除非真的是緊急狀態，譬如有小偷來了之類的！

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△ 查看燈號狀態，閃爍紅燈的時候按下背面的 RESET 按鈕五秒鐘，重開機之後會變成持續的紅燈閃爍，這時候就可以開始配對。

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△ 接著從手機尋找無線網路，可以看到 LifeCAM_ 開頭的無線網路名稱，選擇連線即可，連上之後返回 APP，他會要求你選擇一個可以連線的無線網路，這代表要設定要讓這台 LifeCAM 110 連線到哪一個無線網路。

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△ 設定無線網路並且輸入密碼，接著設定攝影機的名稱，之後就可以開始配置攝影機了！

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△ 接下來步驟是自動的，大家只要耐心等候就好，回自動替你連上雲端。

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△ 設定成功會出現提示，再返回軟體首頁就可以看到新增完成的攝影機囉！（家裡很亂就打馬賽克吧～大家別在意^^）

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△ 購物上的網頁其實並沒有特強調夜視功能，可能夜視功能有點問題吧^^，怎麼會有這樣的紫光呢？不是所有的環境都會，全黑的狀態似乎才會這樣，就看大家是否可以接受囉^^。下方主要有四個操作按鈕，分別是麥克風對話、開啟現場聲音、拍照、查看錄影檔案。要對話的就是持續按著麥克風，當畫面上出現「長按後請對麥克風說話」就可以開始講話了！前文有說到講話功能比較適用於和寵物打招呼，若監看的對象是老人的話，就默默的看就好，因為誰都不希望有被監視的感覺吧！當然遇到小偷時也是很方便警告工具之一，不過目前這款還很陽春，沒有什麼移動偵測告警功能，就是一直錄影而已。

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△ 查看錄影檔案會發現有「正常」與「縮時」兩個頁籤，正常一段視錄製五分鐘的影片，不斷地一直循環錄影，16GB 記憶卡大概就是錄一整天，仔細算差不多 23 小時多一點，而縮時的檔案內容是精簡版本，五分鐘的內容成五秒鐘，等於可以快速的查閱影片內容，查看影片時可以透過下方的 <-> 按鈕快速切換回正常的影片，播放影片時會依序一直播放，所以只要 60 秒就可以看一個小時的動態，其實也頗方便的。

心得總結，PAPAGO! LifeCAM 110 無線攝影機說好也沒有到太好，說差其實也不差，以功能面來說，全時錄影是最有保障的一種方式，就像是行車紀錄器一樣，等發生狀況時再去調閱想要的影片即可，16GB 記憶卡能夠錄到一整天，對一般用戶來說都很足夠，安裝 32GB 記憶卡當然更好，而且具備雙向通話功能，有需要時還算是頗方便的。不過以居家攝影機來說，確實缺少了移動偵測的告警功能，這樣就無法達到某些目的，譬如說放在出入口，有人經過時會有通知等等，這些都是攝影機很基本的功能，PAPAGO! 在這點可以再加油一點點。主要還是看大家需要哪種方式的應用，譬如說我就是要一直錄影存檔即可，那麼 LifeCAM 110 就是方便又快速的選擇囉！

官方資訊請參考：http://www.papago.com.tw/Products/smartlife/Details.aspx?pid=86
這裡可以買：http://24h.pchome.com.tw/prod/DECE0F-A9007I5VW

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