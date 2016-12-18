【彰化員林】百果山探索樂園，台灣版侏儸紀恐龍公園試營運就大爆滿啦！

侏儸紀公園只能在電影上才能看嗎？現在台灣也有虛擬的侏儸紀恐龍公園囉！地點就在彰化員林，裡面有很多大大小小的恐龍，有興趣的朋友一定要趕快去看看一看，目前 12/17 - 12/19 為試營運的期間，營用時間為早上十點到下午三點，若是周末假期還不知道該去哪裡的話，不妨立刻出發！！！看恐龍的樂趣多多，有恐龍森林、虛擬實境(VR)體驗館、親子餐廳與探索遊樂區，還有許多親子設施，是個大人小孩都很適合的地方，有不過根據粉絲團的回應來看，似乎推車會有很多不便，在這裡先提醒大家唷！
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百果山的由來關於百果山命名的由來，其實有很多不同的解釋，有一種說法是因為早期栽種大片果園，故名為「百果」；另一種說法是因為鄰近八卦山，而八卦這兩字台語諧音很像「百果」，經過口耳相傳就變成了「百果山」，但不論是哪一種解釋，這片土地對很多四、五年級生來說是難忘的回憶，而我們希望把這份美好回憶接續下去，帶著家人、子孫一起重遊舊地，感受新樂園。
百果山探索樂園 園區介紹「百果山探索樂園」結合了恐龍森林、虛擬實境(VR)體驗館、親子餐廳、探索遊樂區四大主題。「恐龍森林」全台唯一真實森林，模擬恐龍時代，四十幾隻仿真恐龍多方位的呈現恐龍時期的物種，包含兇猛食肉霸王龍到脖子最長的腕龍，並且模擬電影場景恐龍襲擊車的畫面，感受電影臨場感。小心！恐龍就在你身邊！「虛擬實境(VR)體驗館」帶你到不同的視覺空間，彷彿身歷其境，感受不一樣的臨場享受。 還有７２０度模擬飛行機，體驗操作飛機的樂趣！「親子餐廳」同樣以各種恐龍主題佈置用餐空間，規劃多樣的特製餐點，提供美味又安心的選擇。 「探索遊樂區」有活動軌道車、攀岩設施、恐龍溜滑梯、等遊樂區域，讓孩童們盡情暢玩。 「百果山探索樂園」期望帶給你一家人與朋友間共遊的美好回憶。
百果山探索樂園 園區地圖
園區道出都是不同的恐龍，大家準備好蒐集每一種恐龍了嗎？當成是另外一種寶可夢遊戲吧！
票價資訊
大人全票為 350 元、團體票與學生票 280 元，優待票為 200 元，優待票資格：身心障礙者陪同者一位、65 歲以上的遊客、身高 110-130 公分的孩童、彰化市市民出示身分證。
圈區實拍快速看
我覺得最醒目的應該就是踩著車子的暴龍吧！
與公車來個比例尺比一比，真的是很大的恐龍啊！
大多恐龍都會動唷！我相信很多小朋友會很開心，有些小朋友也會被嚇壞吧！更多恐龍等待大家自己去發掘囉！
交通資訊
南下：
- 走國道3號前往於207-埔鹽系統出口下交流道，走台76線，朝員林/草屯前進。 在26-林厝 號出口下交流道。
- 沿國道1號前往於207-埔鹽系統出口下交流道，從台76線的 26-林厝 號出口下交流道
- 沿國道1號前往員林市的144縣道。於207-埔鹽系統出口下交流道，走台76線，朝員林/草屯前進。
- 從台76線的 26-林厝 號出口下交流道
- 走國道3號前往員林的222中興系統轉台76線的 26-林厝 號出口下交流道
- 搭高鐵至高鐵彰化站，步行一分鐘至彰化客運田中站搭乘彰化客運6915號公車，路程約一小時至林厝站，步行三分鐘至百果山探索樂園
- 搭高鐵至高鐵台中站，步行10分鐘至新烏日火車站，搭乘區間車約27分至員林火車站，步行7分鐘至員林轉運站搭乘彰化客運6915號公車，路程約23分至林厝站，步行三分鐘至百果山探索樂園
【百果山探索樂園】
地址：彰化縣員林市出水巷12-1號
電話：04-8369411
營業時間：10:00~15:00
粉絲團：https://www.facebook.com/51061BAIGUOSHAN/
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