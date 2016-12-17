限時！超急！UBISOFT 七套正版遊戲限時免費！波斯王子、縱橫諜海、雷射超人、飆酷車神、神鬼冒險、極地戰嚎3、刺客教條三

慶祝 UBISOFT 之前送的免費遊戲大作你都有取得嗎？可能從六月到現在的活動有忘記或是太晚參加？！現在還有機會！！！真是太佛心啦 UBI 公司（淚），現在到限時到至 12 月 18 日，不管之前活動有沒有下載到，現在馬上到 UBI30 活動網頁就可以一次下載取得到這半年來送過的全部七套免費正版遊戲！ ▼唯一要件就是要免費註冊一個 UBI SOFT 帳號...