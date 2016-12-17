限時！超急！UBISOFT 七套正版遊戲限時免費！波斯王子、縱橫諜海、雷射超人、飆酷車神、神鬼冒險、極地戰嚎3、刺客教條三

2016-12-17 02:51:00 ContentParty

UBI30

好康的遊戲不等人的唷！！！UBI 現在限時免費的遊戲包含有：波斯王子：時之砂、縱橫諜海：黑名單、雷射超人：起源、飆酷車神、神鬼冒險、極地戰嚎3：血龍與刺客教條三，只要到 UBI30 的活動網頁，即可取得七套免費正版遊戲，喜歡玩遊戲的朋友們，趕快趁此下載，只到 12/18 唷！只能說超級緊急的啦～

UBI30 活動網頁：https://club.ubisoft.com/en-us/ubi30

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△ 開啟網頁後點選 GET YOUR BUNDLE。

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△ 如果已經有 UBISOFT 帳號的話可以直接登入，沒有帳號的話可以 CREATE A UBISOFT ACCOUNT 建立新的帳號。

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△ 註冊時把該填寫的資訊填寫完成，CREATE UBISOFT ACCOUNT 立刻註冊帳號，之後就大功告成囉！

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△ 如果已經有安裝 UPLAY PC 的話，點選右下角就可以進入遊戲囉！沒有的話點選右側開始下載唷！

UPLAY 下載：http://ubi.li/sjp3e

UBI30 活動網頁：https://club.ubisoft.com/en-us/ubi30


首圖

 慶祝 UBISOFT 之前送的免費遊戲大作你都有取得嗎？可能從六月到現在的活動有忘記或是太晚參加？！現在還有機會！！！真是太佛心啦 UBI 公司（淚），現在到限時到至 12 月 18 日，不管之前活動有沒有下載到，現在馬上到 UBI30 活動網頁就可以一次下載取得到這半年來送過的全部七套免費正版遊戲！   ▼唯一要件就是要免費註冊一個 UBI SOFT 帳號...

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