【限時免費】DoYourData Uninstaller Pro 2.0 移除軟體 Deep Clean 深度清除更乾淨

安裝軟體、移除軟體這就是我的日常生活之一,所以要乾淨的電腦實在有難度,不過常用的移除工具真的要厲害一點才可以,這次要與大家介紹的 DoYourData Uninstaller 也是一款具備深度移除功能的移除工具,使用系統內建的移除實在是不夠看,要用就要用專業一點的移除工具,而且連 Windows 8、10 的 APP 也可以移除,有興趣的朋友不妨安裝來使用。

△ 活動頁面點選 DOWNLOAD DOYOURDATA UNINSTALLER PRO NOW 繼續。△ 該填寫的資訊填寫完成後,點選 GIVE IT TO ME NOW。△ 之後就會取得軟體下載連結與專業版序號,安裝版與免安裝版可以到文末下載。△ 開啟 DoYourData Uninstaller 軟體後點選右上角的 Upgrade。△ 輸入活動所取得的序號 Activate 來啟動。△ 看到以上訊息代表已經啟動成功囉!△ 註冊完成之後就可以看到 LOGO 部分已經改成 DoYourData Uninstaller Pro 的字樣,免費版本的限制是只能移除 10 款軟體。這款軟體具備有批次移除的功能,可以一次勾選多筆軟體進行批次移除,勾選後點選 Uninstall。△ 接著會跳出提示視窗,確認要移除就繼續點選 Uninstall。△ 移除時會跳出軟體本身的移除程序,這部分的步驟就得大家自己完成,通通移除之後,可以點選 Deep Clean 來徹底清除軟體所留下來的垃圾,或是未完整移除的檔案。△ 下一個步驟就是通通給他 Delete。△ 最後會秀出總共清理的多少空間,這樣就大功告成囉!△ Windows 8 與 Windows 10 具備有 APP 功能,這和軟體其實不太一樣,但是說穿了也是軟體,也可以透過此款工具來移除唷!免安裝版:檔案大小:11.01 MB安裝版:檔案大小:11.7 MB