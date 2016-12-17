【限時免費】DoYourData Uninstaller Pro 2.0 移除軟體 Deep Clean 深度清除更乾淨

2016-12-17 03:28:46 哇哇

DoYourData Uninstaller 免安裝, License

安裝軟體、移除軟體這就是我的日常生活之一，所以要乾淨的電腦實在有難度，不過常用的移除工具真的要厲害一點才可以，這次要與大家介紹的 DoYourData Uninstaller 也是一款具備深度移除功能的移除工具，使用系統內建的移除實在是不夠看，要用就要用專業一點的移除工具，而且連 Windows 8、10 的 APP 也可以移除，有興趣的朋友不妨安裝來使用。

限時免費：http://sharewareonsale.com/s/doyourdata-uninstaller-pro-giveaway-coupon-sale

DoYourData Uninstaller 免安裝, License
△ 活動頁面點選 DOWNLOAD DOYOURDATA UNINSTALLER PRO NOW 繼續。

DoYourData Uninstaller 免安裝, License

△ 該填寫的資訊填寫完成後，點選 GIVE IT TO ME NOW。

DoYourData Uninstaller 免安裝, License

△ 之後就會取得軟體下載連結與專業版序號，安裝版與免安裝版可以到文末下載。

DoYourData Uninstaller 免安裝, License

△ 開啟 DoYourData Uninstaller 軟體後點選右上角的 Upgrade。

DoYourData Uninstaller 免安裝, License

△ 輸入活動所取得的序號 Activate 來啟動。

DoYourData Uninstaller 免安裝, License

△ 看到以上訊息代表已經啟動成功囉！

DoYourData Uninstaller 免安裝, License

△ 註冊完成之後就可以看到 LOGO 部分已經改成 DoYourData Uninstaller Pro 的字樣，免費版本的限制是只能移除 10 款軟體。這款軟體具備有批次移除的功能，可以一次勾選多筆軟體進行批次移除，勾選後點選 Uninstall。

DoYourData Uninstaller 免安裝, License

△ 接著會跳出提示視窗，確認要移除就繼續點選 Uninstall。

DoYourData Uninstaller 免安裝, License

△ 移除時會跳出軟體本身的移除程序，這部分的步驟就得大家自己完成，通通移除之後，可以點選 Deep Clean 來徹底清除軟體所留下來的垃圾，或是未完整移除的檔案。

DoYourData Uninstaller 免安裝, License

△ 下一個步驟就是通通給他 Delete。

DoYourData Uninstaller 免安裝, License

△ 最後會秀出總共清理的多少空間，這樣就大功告成囉！

DoYourData Uninstaller 免安裝, License

△ Windows 8 與 Windows 10 具備有 APP 功能，這和軟體其實不太一樣，但是說穿了也是軟體，也可以透過此款工具來移除唷！

http://www.doyourdata.com/utilities/pc-uninstaller.html

免安裝版：
DoYourData Uninstaller 2.0.7z（MediaFire下載）
DoYourData Uninstaller 2.0.7z（ZippyShare下載）
DoYourData Uninstaller 2.0.7z（本站下載）
檔案大小：11.01 MB

安裝版：
DoYourData Uninstaller Pro.exe（MediaFire下載）
DoYourData Uninstaller Pro.exe（ZippyShare下載）
檔案大小：11.7 MB

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