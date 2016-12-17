【台南】老店菜粽肉粽，在台南的早餐就是要這樣吃

台南人的早餐和台北很不一樣，以前在台北怎麼可能一大早吃粽子當早餐呢？但是在台南就是如此啊！最近小朋友去上課之後，就是我和老婆的自由時間，偶爾去吃個簡單的早餐還不錯，那天原本要去吃沙陶宮菜粽的，不過卻路過了一間很多人的菜粽肉粽店，也就是老店菜粽肉粽，立馬迴轉停車來吃看看，沒想到真的還不錯吃！最近幾天就去吃了兩次了～我想以後應該還會持續去吃吧！老店果然是不錯啊！
菜粽當然就是要配上花生粉啊～話說以前我真的覺得很奇怪，吃粽子配花生粉幹，記得以前吃劉家肉粽我還傻眼，想說誰吃粽子加花生粉啦！殊不知道在台南就是這樣啊～這是一種台北俗嗎？雖然說花生粉是非常不健康的配料，不過就是好吃啊～甜甜的花生粉配上台南甜甜的醬油膏，不得不說還頗對味的，若是鹹鹹的醬油膏應該就很怪了！
話說我老婆對於菜粽也很挑剔，其實陸陸續續平常還是會吃菜粽，但是一直都沒有吃到滿意的，直到吃到這家我老婆竟然開口說「還不錯」，那真是不得了了！！！真的很難得有被認可的～
該怎麼形容這是好吃的菜粽呢？坦白說我覺得似乎很難形容，應該說就是順口吧！口感和味道都還不錯，或許熱熱的吃也是關鍵吧！
肉粽就不能搭上花生粉，其實應要搭也沒不可以吧！味道上明顯就不同，也會感覺比較油膩一點點。
肉粽裡面有一塊肥滋滋的肉，其實也頗好吃的啦！！！有一個東西沒有拍到，就是他們的佐料有一罐滿滿的大蒜泥，加上去一起吃超級爽快！看到旁邊的人簡單點了個肉粽，旁邊滿滿放滿蒜泥，這樣口味也太重了吧！不過我也頗愛配上蒜泥的～Good！
10 元的味噌湯當然是必點！為什麼呢？吃的粽子配個湯剛剛好，而且才 10 元而已，這 10 元絕對讓你花的很超值。
湯匙一舀下去，滿滿的柴魚片、油條和豆腐，坦白說光喝這個湯應該就能有三分飽，味噌湯口味也很濃郁，絕對不是那種稀到不能再稀的那種唷！
簡簡單單的早餐菜粽與肉粽，老店菜粽肉粽就推薦給大家了！
【老店菜粽肉粽。台南人的早餐】
地址：台南市北區西門路三段23號
電話：06-211 8594
營業時間：04:30-15:00
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