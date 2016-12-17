【台南】老店菜粽肉粽，在台南的早餐就是要這樣吃

2016-12-17 02:14:21 哇哇

台南老店菜粽肉粽

台南人的早餐和台北很不一樣，以前在台北怎麼可能一大早吃粽子當早餐呢？但是在台南就是如此啊！最近小朋友去上課之後，就是我和老婆的自由時間，偶爾去吃個簡單的早餐還不錯，那天原本要去吃沙陶宮菜粽的，不過卻路過了一間很多人的菜粽肉粽店，也就是老店菜粽肉粽，立馬迴轉停車來吃看看，沒想到真的還不錯吃！最近幾天就去吃了兩次了～我想以後應該還會持續去吃吧！老店果然是不錯啊！

台南老店菜粽肉粽
話先來說古一下，以前到台南時根本不知道什麼是菜粽，包菜的粽子不是很奇怪嗎？女友（現在的老婆）跟我說不是包菜～是包花生沒有肉的，原來就是素粽啊！沒有包菜幹嘛叫菜粽～我回台北還跟我媽說台南人好奇怪，哈哈哈！不過在台南待久了也就習慣了^^。老店的菜粽與肉粽一顆 30 元，價格應該算是非常合理，而味噌湯一碗才 10 元，吃頓早餐的價格差不多，相比西式早餐似乎還便宜了點！

台南老店菜粽肉粽

菜粽當然就是要配上花生粉啊～話說以前我真的覺得很奇怪，吃粽子配花生粉幹，記得以前吃劉家肉粽我還傻眼，想說誰吃粽子加花生粉啦！殊不知道在台南就是這樣啊～這是一種台北俗嗎？雖然說花生粉是非常不健康的配料，不過就是好吃啊～甜甜的花生粉配上台南甜甜的醬油膏，不得不說還頗對味的，若是鹹鹹的醬油膏應該就很怪了！

台南老店菜粽肉粽

話說我老婆對於菜粽也很挑剔，其實陸陸續續平常還是會吃菜粽，但是一直都沒有吃到滿意的，直到吃到這家我老婆竟然開口說「還不錯」，那真是不得了了！！！真的很難得有被認可的～

台南老店菜粽肉粽

該怎麼形容這是好吃的菜粽呢？坦白說我覺得似乎很難形容，應該說就是順口吧！口感和味道都還不錯，或許熱熱的吃也是關鍵吧！

台南老店菜粽肉粽

肉粽就不能搭上花生粉，其實應要搭也沒不可以吧！味道上明顯就不同，也會感覺比較油膩一點點。

台南老店菜粽肉粽

肉粽裡面有一塊肥滋滋的肉，其實也頗好吃的啦！！！有一個東西沒有拍到，就是他們的佐料有一罐滿滿的大蒜泥，加上去一起吃超級爽快！看到旁邊的人簡單點了個肉粽，旁邊滿滿放滿蒜泥，這樣口味也太重了吧！不過我也頗愛配上蒜泥的～Good！

台南老店菜粽肉粽

10 元的味噌湯當然是必點！為什麼呢？吃的粽子配個湯剛剛好，而且才 10 元而已，這 10 元絕對讓你花的很超值。

台南老店菜粽肉粽

湯匙一舀下去，滿滿的柴魚片、油條和豆腐，坦白說光喝這個湯應該就能有三分飽，味噌湯口味也很濃郁，絕對不是那種稀到不能再稀的那種唷！

台南老店菜粽肉粽

簡簡單單的早餐菜粽與肉粽，老店菜粽肉粽就推薦給大家了！

【老店菜粽肉粽。台南人的早餐】
地址：台南市北區西門路三段23號
電話：06-211 8594
營業時間：04:30-15:00


更多資訊請參考：
最新超值旗艦機開箱
比螺旋燈泡還省電的迷你 NAS
26800mAh筆電行動電源

【台南】老店菜粽肉粽，在台南的早餐就是要這樣吃 相關文章

訪客留言

參考資料
|食|台南小吃十四 再發號肉粽 @ 三十六雨風飄搖 :: 痞客邦 PIXNET :: #台南肉粽
|食|台南小吃十四 再發號肉粽 這天跟友人約好出來吃小吃， 想到日前出來吃飯剛好來吃了這家有名的再發號肉粽卻沒帶到相機(0rz) 這次就來補吃補拍 XD ...
台南宵夜去這裡！23家台南深夜食堂攻略懶人包總整理！ | 美食餐廳 | 兔貝比的育兒生活日誌 #台南凌晨小吃
【台南小吃 美食】度小月，從清朝光緒年間到現在的傳統美食 【台南市中西區-美食】度小月擔仔麵中正旗艦店(擔仔麵、小吃 ... 【台南】一點刈包‧凌晨客滿的宵夜傳奇! 宵夜場就是要來&quot;一點刈包&quot; [台南] 一點掛包 -- 銅板美食 ...
【食記】台北*中山。極炙日式燒肉*肉質優生蠔吃到飽@ 心心 我吃故我在 ... #台南菜粽
繼前幾週吃了櫻花羿日式燒肉後， 原班人馬再度出動鄉民頗推薦的『極炙』！ 話說極炙的地理位置不是很好，最靠近的捷運站有三個，但三個都不是很近XD 再者，他開&nbsp;...
【台北大安吃到飽】好客酒吧燒烤(忠孝店)。高CP值的吃到飽好店，食材肉 ... #台南菜粽
當遇到品質好的吃到飽店家，只能說是大滿足啊! 好久沒吃燒烤了，而且這次還是吃到飽， 今天要和大家分享一家毛毛覺得CP值頗高的好店家，喜歡吃吃到飽的格友.
台南美食網 #台南凌晨小吃
提供台南美食、台南餐廳、台南美食餐廳、台南美食小吃、台南餐廳介紹、台南餐飲、台南生態旅遊餐廳、花園夜市、大東夜市、武聖夜市等資訊 ... 安平古堡位在安平老街與天后宮的中間，這座當年曾叱吒風雲的城堡，歷經 300 餘年世事變異，今列為 ...
台南肉粽推薦 康熙 | HIZGN #台南肉粽推薦
台南肉粽推薦</b>百豐傳牧場肉粽好吃嗎|網友NIKI吃給你看 百豐傳牧場肉粽是台灣超有名肉的粽之一， 因為它得過無數的獎項，肉 ... 百豐傳牧場良心豬南部肉粽，絕對是端午佳節價廉物美的伴手禮 這麼棒的百豐傳牧場南部肉粽，真的好吃，價位又合理唷
[台南] 圓環頂肉粽‧菜粽專家@豬事大吉－iPeen 愛評網 #台南肉粽
[台南] 圓環頂肉粽‧菜粽專家。小豬曾經在電視上的連續劇中看過美味的圓環頂菜粽，讓不曾吃過菜粽的小豬很想吃看看。這次來到台南的第二天，我們的小吃之旅第四站來到位於台南府前路上的「圓環頂肉粽‧菜粽專家」。 接近中午用餐時間已經有 ...
台南早餐早點店‧早安早點 #台南早餐推薦
早安早點 ～台南早餐 台南早點早餐 台南早餐店 台南早餐早點推薦外送 台南早餐外送～ 【最新公告】 一、新 ...
台南古早味肉粽,台南特色小吃,台南安平粽子-台南市特色小吃-HopeTrip專業旅遊網 #台南肉粽
端午節即將來了，台灣的肉粽出名，給大家介紹幾家粽子出名的店家，台南安平的在地小吃-古早味肉粽，說到這古早味肉粽，應該是在我有記憶時，家裡偶而會買肉粽回來，只要看到肉粽應該就是吃這家的肉粽無誤，因此這古早味肉粽也是陪伴著我長大 ...
台南宵夜美食攻略 24家台南深夜美食聚餐懶人包 - 熊痞痞vs兔眠眠 #台南凌晨小吃
2015年3月21日 - 【台南小吃美食】度小月(有menu)，從清朝光緒年間到現在的傳統美食 ... 店名：國榮肉燥飯營業：中午12點~凌晨12點不定時公休除了價目表上的餐點&nbsp;...