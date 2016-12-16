Malwarebytes Anti-Malware for Mac 三個步驟移除 Mac 中一直打擾你的 MacKeeper 垃圾軟體

使用電腦最怕的病毒與惡意軟體，再來就怕垃圾軟體的干擾，不少用 Mac 的用戶可能會遇到 MacKeeper 這款麻煩的工具，到底該怎麼樣可以解決呢？可以透過 Malwarebytes Anti-Malware for Mac 這款工具來清理 Mac 中的惡意軟體，不僅適用於 MacKeeper 這款垃圾軟體，也會建議大家可以掃描看看唷！！！
Mac用戶在瀏覽網頁時或許會碰到這樣的狀況，就是突然跳出一個網頁說你的Mac中毒了，需要處理就要安裝他們的《MacKeeper》垃圾軟體，安裝之後你才是會中毒呢！但是要怎麼解決呢？跟著我們把你Safari、Chrome中，以及Ma地清乾淨吧！什麼是《MacKeeper》？你以為它真的是能幫你清除電腦病毒的好軟體啊！別傻了！它會整天在你瀏覽網頁時跳出來跟你說...
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