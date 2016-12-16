超級瑪利歐酷跑 Super Mario Run 遊戲基本教學

2016-12-16 10:25:05 哇哇

Super Mario Run 超級瑪利歐酷跑遊戲教學

此日最開心的事情大概就是有 Super Mario Run 超級瑪利歐酷跑可以玩，相信不少玩家已經玩了一個早上，甚至也已經有人破關了，還沒有玩的人，不妨先看看這篇文章，當你開啟遊戲時就可以非常快速的上手，基本上在 iPhone 玩 Super Mario Run 非常簡單，瑪利歐會自己不斷的前進，大家為一能做的就是點選螢幕讓瑪利歐彈跳，跑跑跑跑跑就能過關了！切記要取得五枚粉紅金幣唷！

遊戲下載：https://itunes.apple.com/tw/app/super-mario-run/id1145275343?mt=8

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△ 瑪利歐會自動往前，遇到小台階時也會自動跳過去。

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△ 每個關卡進去有三條命，等於有兩個泡泡可以使用，當你不小心死掉的時候，就會有泡泡將馬力歐救起來，泡泡會一直載這瑪利歐往回頭的路線飛，只要點擊砲泡就可以繼續開始，不過若是有先前的粉紅色金幣沒有吃到，不妨就飛回去一點取得粉紅色金幣，但是也得注意過關時間是否足夠。

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△ 遇到小小敵人的時候，不用刻意去踩他，經過時也會自動跳過去！若是搭配上跳起觸碰螢幕，就會有華麗的踩踏動作，帥氣的唷！

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△ 酷跑遊戲只能跑跑跑加上跳跳跳，跳起來的時候持續按著螢幕，可以跳得更高唷！譬如說過關要來旗桿的時候，當然就需要跳高一點。

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△ 每一個關卡裡需要取得五枚粉紅金幣，就算沒有也是可以過關，但是以五枚粉紅金幣為目標也很棒唷！希望大家玩遊戲立刻上手唷！

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△ 遊戲一共有六大關卡，每個大關卡有三小關+魔王關，1-4 之後就需要付費購買正式版囉！！！價格為 300 元台幣！

更多遊戲相關介紹請參考：Super Mario Run 超級瑪莉歐酷跑遊戲開放下載，今天玩遊戲過日子就夠了！！！


首圖

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