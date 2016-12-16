超級瑪利歐酷跑 Super Mario Run 遊戲基本教學

任天堂染上了蘋果的惡習之後（不讓你睡），我來簡單整理一些小要素給大家，包含了：世界觀，購買後的東西，拉力賽、連動、閃退問題…等等。 首先，應該很多人會需要看一下這篇：我想要用 iPhone，買 app 還有音樂，但是沒有信用卡怎麼辦？ 解決完上面那個無聊問題後，就開始玩遊戲！ 一開始當然就是可愛又假掰的BG公主繼續佯裝被庫巴抓走了。 然後就是簡單的遊戲說明。...