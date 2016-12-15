【開箱】月光寶盒 4 街機遊戲 645 款玩到翻過去！比任天堂迷你紅白機更值得收藏 Pandora's Box 4 金屬機身薄款

話說最近有老遊戲正夯，今天來開箱【月光寶盒4】，前陣子任天堂推出迷你紅白機，就算市面價格不便宜，還是有需多玩家買單，因為哥買的不是遊戲機，哥買的是回憶啊！不過說真的當入手之後發現 30 款遊戲實在太少，然後就慢慢地看到了大家開始玩街機遊戲，看到阿湯哥的月光寶盒開箱後，深深覺得這才是我想要的啊！於是就趕快在網路上尋覓他的身影，月光寶盒是街機遊戲的系統，市面上很多都是搭配著雙人搖桿與按鈕的機身一起賣，真的是和在外面打電動的感覺差不多，我想這應該是很多人的童年回憶，還要找比較隱密的遊戲間打電動，才不會被爸媽抓回去啊！
快速的來開箱一下吧～賣家還送我一條很長的 VGA 線材，月光寶盒 3 只能以 VGA 將畫面輸出，月光寶盒 4 大多都已經支援了 HDMI，那當然是有 HDMI 比較好啊！
賣家所送的 HDMI 線也是又粗又長，坦白說我也沒想到賣家會送線材，5 米長的 HDMI 線很貴ㄟ！！！我也只能說這是賺到了！
搭配上台灣用的插頭，去淘寶買的話記得要和賣家說清楚，我選的賣家是頗細心的，自己就主動幫我配好台灣可以用的插頭。
開箱囉！！！有簡單的使用說明書與一張回到主選單操作方式的貼紙，可能怕大家會忘記如何回到主選單吧～
表面有貼圖案的看起來好熱血！！！快打旋風式不能抹滅的童年回憶，記得我和我哥以前一起在外面打電動，一個人負責一直搓搖桿（右上左下），一個人就一直負責出拳，連打動都要一起合作，以前還真是傻傻的，一直搓一直搓其實也沒有比較厲害啊～
機身後方的從左至右分別是開關、電源輸入、HDMI 輸出、VGA 輸出、音源輸出，我一開始以為開關是鑰匙孔，想說那個鑰匙孔要幹嘛？而且也沒有鑰匙啊～然後我一直無法開機研究了很久，才發現那顆原來是開關，實在是有夠蠢啊～
來看看機身厚度不到 7 公分，很多是受的木箱版本有 18 公分，若是要買薄板的要自己看清楚，前兩個禮拜我只能在淘寶買到薄板（賣場連結），最近似乎台灣有陸續到貨，大家可以和賣將先確認看看。
我這款是金屬機身的版本，前方還有一個手提把，這還頗方便的！！！譬如說要帶朋友家一起玩的時候，就不用抱著整台機器走，輕鬆提在手上就可以。
底部四個角還有固定用的吸盤，玩遊戲時還可以更加穩固機身。
打開遊戲機來看一看～其實內部結構並不是太複雜，就是各種不同元件組合在一起，甚至比電腦主機還要簡單。
搖桿與按鍵都是可以升級的，不過自己換看起來頗複雜，然後賣家一開始沒有幫我把線接上去，害我第一次玩的時候想說搖桿怎麼不會動 ><，還好不是買到瑕疵品。
月光寶盒 4 的心臟就是這款板子，理論上應該是要有個盒裝，如同卡匣那樣，不知道是否因為機身厚度的關係而被拆掉了？還是這是個是 A 貨呢？其實我也不是太清楚，遊戲能玩最重要！
這一塊板子是是控制電源、HDMI、VGA 輸出的，雖然說具備 HDMI 輸出的功能，不過以線材來看，機身內也只是從 VGA 轉到 HDMI，不過實際上畫質也不差。
內建喇叭！這一點還頗麻煩的，因為從淘寶空運不能有永磁性的磁鐵，喇叭可能會被航空公司退貨，這時候就要請教賣家該怎麼寄，我後來也是賣家直接找他習慣合作並且能直接運喇叭的貨運。其實沒有喇叭也沒關係，因為 HDMI 是直接輸出聲音到電視，機身後方也有 3.5mm 的音源輸出，自己額外接上喇叭也是可以運作。
機身旁邊有設定鍵與音量調整。
搖桿與按紐部分是可以升級的，我買的預設是搭配上明達搖桿，也就是標準配備，這款有點仿最高檔的日本三和搖桿，老闆是和我說操作上不輸給三和搖桿，特色是加長桿、大八向、手感好、易操控與超長壽命。而最高檔的日本三和搖桿是小八向、方檔、靈敏度高、反應快；此外還有一個選擇是拳王搖桿，特色是大八向、小八向調整桿較短、手感上比較差，不過反應速度比較好。基本上我覺得標準配備就好了，畢竟我只是打樂趣的～搖桿好不好用沒有比較過我也不知道。
一台機器有 1P 有 2P，代表可以和朋友一起玩啊～以前的接機不就這樣嗎？現在太多遊戲都只能一個人玩，在一旁等待實在太沒有樂趣了，而街機的樂趣就是可以一起找人打電動！！！爽度十足～～～還可以順便幹拐子！
這台的邊框還可以亮燈，很花俏很有打電動的感覺，側邊有 LED 開關可以關閉。
先來看看月光寶盒 4 開機的片頭，有沒有一種很熱血的感覺？^^
從選單進入遊戲，進入遊戲的時候要稍微等待一下，這點真的可惜了點，因為不想等那麼久啊！
好久沒有打電動啦！！！當然是先打快打旋風啦~連怪獸都贏不了，實在是退步很多啊！太久沒有用真實的搖桿了
魔王很好用，就衝來衝去就好，但是不是對付每個對手都適用^^。
簡單看一下月光寶盒的系統設定，投幣模式都可以設定，應該是有辦法組合成實際投幣的機台吧！！！
遊戲還可以調整難易度，該不會也有金手指可以用吧～
來回憶一些老遊戲吧！快打旋風應該是很多人的童年回憶，有非常多的快打旋風版本，還有可以在空中發波動拳的，要全破一次可能也得花很多時間。
越南大戰也超級經典，雖然說我也很少在街機玩這款遊戲，但是這款遊戲很多模擬器都有。
三國志啊～這以前在街機也超級熱門，後不停續命還花了不少錢。
連洛克人都有！這還是對打模式的！
獸王記我以前也很愛，變成一隻野獸時還頗強的。
雙截龍！！！這個任天堂也有，在街機我有玩過嗎？？印象有點模糊，但是不得不承認這是經典遊戲！
七龍珠對打，到七龍珠出街機的時候我已經不在街頭玩遊戲機了^^。
194X 的飛機遊戲大家應該也不陌生，任天堂裡面也很多，月光寶盒裡賣大概有數十款這類遊戲，可以讓你玩到翻掉。
簡單的棒球英雄遊戲，隨便打一打第一局就敲出三支全壘打！
以前會在街機玩魔術方塊的都是超級高手，因為街機沒有像是電動那麼好控制，會在街機玩魔術方塊絕對很厲害。
怎麼連馬戲團都有啊～
貓捉老鼠也是以前我很愛的小遊戲，但似乎都在任天堂玩的，其實街機也有很多任天堂遊戲啊！
水管馬力歐，這個任天堂迷你紅白機裡面也有。
豬仔射狼這我以前也很愛玩！！！哈哈哈哈！有人跟我同個年代的嗎？？
最後附上遊戲清單給大家參考！更多遊戲畫面可以參考：https://easylife.tw/PandorasBox
心得總結一下，月光寶盒的價格雖然上看台幣 4000 多元，但我覺得相比任天堂迷你紅白機更有樂趣，可能覺得在家玩搖感是很不可思議的事情吧！而且真的有很多經典的遊戲在裡面，現在這時間離過年還有一段日子，大家過年想好要幹嘛了嗎？？不知道幹嘛的話在家裡打街機是頗不錯的，不管自己打或是與朋友一起打，應該都能很歡樂，重點不用針的投幣啊！續關續關再續關，要打到天荒地老啦！！！
我在這裡買的：賣場連結
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