Google 蘋果 2016 年熱門下載 APP 與遊戲有哪些？你也有下載了嗎？

蘋果公佈了2016最佳App清單，由相片處理軟體「Prisma」奪冠，來看看這些熱門的App你都下載了嗎？ 一年將盡，陸續有越來越多不同領域的事件回顧與排名。蘋果與Google最近都發表了2016最佳App排行榜。我們可以從每年的這份清單中看出當年度在流行些什麼，某種程度也能看出蘋果的美學品味，同時展望下一年的趨勢！ 截自prisma官網 年度最佳App「P...