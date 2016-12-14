Google 蘋果 2016 年熱門下載 APP 與遊戲有哪些？你也有下載了嗎？

還記得當初剛開始用 iPhone 智慧型手機的時候，每天拿起手機第一件事情就是開啟 App Store，看看有那些熱門的 APP 與遊戲，或是限時免費的好康，成為每天玩手機的樂趣之一，如今已經沒有像當初那麼熱忱，App Store 都是有需要才會開啟，不然就是想安裝超熱門的 APP 或遊戲來體驗看看，那到底 2016 年度有哪些熱門的 APP 與遊戲呢？趕快來看看吧～蘋果都幫你整理好囉！Google 的也順便^^
蘋果公佈了2016最佳App清單，由相片處理軟體「Prisma」奪冠，來看看這些熱門的App你都下載了嗎？ 一年將盡，陸續有越來越多不同領域的事件回顧與排名。蘋果與Google最近都發表了2016最佳App排行榜。我們可以從每年的這份清單中看出當年度在流行些什麼，某種程度也能看出蘋果的美學品味，同時展望下一年的趨勢！ 截自prisma官網 年度最佳App「P...
蘋果 2016 最佳 App
Prisma
Medly
Nike+ Training Club
MaxCurve
淘卡寶卡
蘋果 2016 最佳遊戲
部落衝突:皇室戰爭
Chameleon Run
VOEZ 蘭空
INKS.
NBA LIVE Mobile
Plants vs. Zombies™ Heroes
超級幻影貓
瘋狂動物園
MARVEL: 超級爭霸戰
Reigns
Google Play 2016 最佳 App
- 年度最佳：Prsma
- 最具創新力：VoiceTube，台灣著名的英文學習平台
- 最值得分享：SNOW，讓自拍變得極好玩的 App
- 最佳美術設計：Colorfy ，繪本抒壓 App
- 最佳本地製作：Dcard，八卦與閒聊專用
- 最佳人氣：巴哈姆特動畫瘋，提供免費動畫
- 最有趣：MSQRD，其實與 SNOW 類似
- 最佳自我增值：憶術家讓你免費學語言
Google Play 2016 最佳遊戲
- 年度最佳：Pokémon GO
- 最佳對戰：三國戰記OL
- 最佳獨立製作：說劍
- 最驚心動魄：全民槍戰
- 最難以抗拒：奇迹暖暖
- 最佳美術設計：MOBIUS FINAL FANTASY
- 最佳家庭應用：冰雪奇緣: 冰紛樂
最新超值旗艦機開箱
比螺旋燈泡還省電的迷你 NAS
26800mAh筆電行動電源