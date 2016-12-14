Google 蘋果 2016 年熱門下載 APP 與遊戲有哪些？你也有下載了嗎？

2016-12-14 10:26:03 ContentParty

還記得當初剛開始用 iPhone 智慧型手機的時候，每天拿起手機第一件事情就是開啟 App Store，看看有那些熱門的 APP 與遊戲，或是限時免費的好康，成為每天玩手機的樂趣之一，如今已經沒有像當初那麼熱忱，App Store 都是有需要才會開啟，不然就是想安裝超熱門的 APP 或遊戲來體驗看看，那到底 2016 年度有哪些熱門的 APP 與遊戲呢？趕快來看看吧～蘋果都幫你整理好囉！Google 的也順便^^

首圖

蘋果公佈了2016最佳App清單，由相片處理軟體「Prisma」奪冠，來看看這些熱門的App你都下載了嗎？ 一年將盡，陸續有越來越多不同領域的事件回顧與排名。蘋果與Google最近都發表了2016最佳App排行榜。我們可以從每年的這份清單中看出當年度在流行些什麼，某種程度也能看出蘋果的美學品味，同時展望下一年的趨勢！ 截自prisma官網 年度最佳App「P...

蘋果 2016 最佳 App
Prisma

Prisma

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Medly

Medly - Music Maker

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Nike+ Training Club

Nike+ Training Club - Workouts & Fitness Plans

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MaxCurve

MaxCurve - Curve image editor for pro photography

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淘卡寶卡

淘卡寶卡：舞蹈 (Toca Dance)

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VUE

VUE - 影片編輯與錄製利器

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Tayasui Color

Tayasui Color, a relaxing coloring book for adults

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概念

概念：起草、設計、繪圖及建築設計

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Folioscope

Folioscope

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TaoMix 2

TaoMix 2 - Relax, Sleep Better with Nature Sounds

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蘋果 2016 最佳遊戲
部落衝突:皇室戰爭

部落衝突:皇室戰爭「Clash Royale」

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Chameleon Run

Chameleon Run

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VOEZ 蘭空

VOEZ 蘭空

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INKS.

INKS.

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NBA LIVE Mobile

NBA LIVE Mobile:勁爆美國職籃

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Plants vs. Zombies™ Heroes

Plants vs. Zombies™ Heroes

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超級幻影貓

超級幻影貓 - 回味童年打電動的快樂

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瘋狂動物園

瘋狂動物園-集跑酷與模擬經營為一體,3D像素虐心大冒險!

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MARVEL: 超級爭霸戰

MARVEL: 超級爭霸戰

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Reigns

Reigns

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Google Play 2016 最佳 App
  1. 年度最佳：Prsma
  2. 最具創新力：VoiceTube，台灣著名的英文學習平台
  3. 最值得分享：SNOW，讓自拍變得極好玩的 App
  4. 最佳美術設計：Colorfy ，繪本抒壓 App
  5. 最佳本地製作：Dcard，八卦與閒聊專用
  6. 最佳人氣：巴哈姆特動畫瘋，提供免費動畫
  7. 最有趣：MSQRD，其實與 SNOW 類似
  8. 最佳自我增值：憶術家讓你免費學語言

Google Play 2016 最佳遊戲
  1. 年度最佳：Pokémon GO
  2. 最佳對戰：三國戰記OL
  3. 最佳獨立製作：說劍
  4. 最驚心動魄：全民槍戰
  5. 最難以抗拒：奇迹暖暖
  6. 最佳美術設計：MOBIUS FINAL FANTASY
  7. 最佳家庭應用：冰雪奇緣: 冰紛樂


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