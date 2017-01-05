【開箱】mozbii 藍牙觸控繪圖筆 ColorPillar Kit 吸色觸控大人小孩都好玩！

2017-01-05 15:10:35 哇哇

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

自從當爸爸之後才慢慢了解到親子市場的可怕，為了想要讓小朋友能有更多元的接觸，自然會有很多小朋友的聖品，譬如說 mozbii 萌奇筆就是一個團購好物，能讓小朋友在平板上自由的繪畫，而且具備有吸取色彩的特異功能，對小朋友來說有很多的不可意思，對大人來說也是很趣味的產品。mozbii 現在推出一款也適合大人使用的藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit，同樣具備有繪圖與吸色功能，而且還有三款不同的筆頭可以使用，樂趣更豐富，也更適合親子同樂。全球第一家吸色筆，可辨識 6 萬 5 千色！ 1 毫秒吸色，喜歡顏色，碰一下立即畫出來。

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit
（盒裝圖就不多說了，色彩豐富）
話說小時候我是個超級愛畫畫的小朋友，也可以說是很愛看漫畫，看多了也就喜歡畫畫，不過大學之後就很少拿筆，都在摸電腦，所以繪畫技巧也只停留在紙筆之上，並沒有延續到電腦上啊～不然我也很想試試看當個圖文部落客啊^^，畫圖對我來說還是頗有魅力的。

之前小朋友沒有上幼兒園的時候，整天陪小孩的生活真的很恐怖，真不知道我如何撐過來的，但是反而去幼兒園之後，假日感覺更難以應付，之前每天都在家，自己起床自己玩，看書聽 CD 玩巧虎的教具，雖然說帶整日很累，但是有按部就班的感覺。去幼兒園之後的假日，沒有以前那麼好滿足，有同儕生活之後，反而要花費更多的心力、想更多的招數來滿足她，連我老婆都覺得有週五憂鬱症了～

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

最近 mozbii 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit 成為我的秘密武器，因為家裡小朋友就很愛畫畫啊！雖然說透過紙筆比較真實，不過想到每一張紙都被亂畫一通也是有點浪費，要能重複使用的話，用平板畫畫是最好的選擇，擦掉也不會有屑屑，滿意的作品還可以截圖存檔，非常方便沒錯吧！！！開箱內容次包含有藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit、鉛筆盒（裡面還有兩個筆頭）、色卡與說明書。

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

筆頭有圓頭、細字與毛刷（毛筆）三種類型，應該可以滿足大多人的使用。

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

筆頭透過磁力吸附的方式安裝在筆的裡面，我覺得這樣的替換方式很方便，而且還有一個專用的筆盒可以使用，出門帶著走至少是裝在盒子裡面，我想損壞率能大幅的減低不少吧！

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

筆頭抽起來之後，可以在筆的內部看到一個一字符號的螺絲，拆開來就可以放入 AAA 四號電池，一顆電池的電力大概可以維持 3-6 個月之久，若搭配充電電池更加環保！而且搭配電池有個好處，就是不擔心有內建電池電力衰減的問題，只要裝上電池就是一條好漢！應該說是一支好筆！

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

先拿毛筆的筆頭來試試看，雖然說跟實際寫書法還是有很大的差異，但是可以隨著書法那種力道去走，雖然很多類似 APP 其實用手指也能仿毛筆的筆刷，但是接上毛筆的筆頭寫起來更加有感覺，不妨就自己來寫的春聯吧！

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

不過寫書法還得頗難的啊～真的是在鍛鍊自己的耐性，書寫的好的人真的很厲害！！！ZenBrush 這款 APP 是書法專用的，除了黑色的筆刷之外，更有深灰與淺灰兩種顏色，所以要畫山水畫也非難事，如果你夠厲害的話，哈哈！

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

筆的末端有個感色器，按壓下去可以進行藍牙配對，並且具備吸取顏色的功能，這支筆可以搭配多款 APP 來使用，也包含 mozbii 萌奇筆可以使用的 APP，每個 APP 進去都要進行藍牙配對，這樣才能正確使用吸取顏色的色彩唷！！！配對方式就不多說了，就是持續壓著感色器進行配對，要在 APP 當中配對，不要從藍牙的設定去配唷！

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

記得以前帶小朋友出門，包包裡都要準備很多東西，可以讓她玩的小東西，這樣在餐廳比較不會失控，不過長大之後我們好像就比較沒在意，所以最近常常在餐廳給我失控，讓我頗頭痛的！有些比較貼心的餐廳，也可以說是怕小朋友吵的餐廳，像是 Mo-Mo-Paradise 就讓我和老婆很喜歡，因為一上桌就幫小朋友準備好紙和畫筆了！其實我今天有準備 ColorPillar Kit 出門ㄟ，沒想到被餐廳打槍了！！！就是這麼剛剛好～

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

那蠟筆畫完一輪之後，我的吸色筆就出來啦！我只說小朋友很愛新鮮的東西，更愛拿到爸爸媽媽的手機或是平板，而且默默地就會知道如何使用，小朋友學習能力超強的，根本不用特別教！不過剛剛拿到手的玩具也不會再讓你拿，所以第一次連教她怎麼吸色的機會都沒有，死拿著不放就是了！！！沒有要跟你搶啦～～～小姐！

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

色卡可以協助你使用常見的顏色，不過使用這支筆最大的樂趣在於吸色，若能不借助色卡來取色的話，那麼就得多花些心力來取色，若家裡小朋友也要玩的話，其實我會建議把色卡都先收起來，讓小朋友可以到處去吸顏色，才能達到最大的樂趣！然後官方所搭配的 APP 最好都把色盤取消，才能達到最佳的用意與效果。

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

對大人來說，所搭配的 APP 當中我覺得 MozPeezze 還頗不錯的，裡面都是很多線條的圖案，可以透過水桶的功能來上色，這真的還頗趣味的，不過家裡三歲的小朋友還不太能理解，拿到筆就亂塗一通，暫時沒有美感可言；不過我自己來玩就不一樣，可以訓練自己的美感，可以還需要很有耐性，當你覺得情緒混亂的時候，可以拿這款來撫平情緒^^。

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

以上是我畫的～雖然自己覺得自己曾經美感還不錯，但是有種年久失修的感覺。

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

轉盤繪圖本是家裡女兒的最愛，裡面有不同筆刷、油漆桶可以使用，重點是小朋友超愛的她的貼圖功能，很喜歡無限的點貼圖，然後讓這些貼圖通通都排隊站好，去上學之後比較守秩序了，但是在家裡還是很失控！

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

上圖是老爸加女兒的隨意創作！！！很豐富吧~~~貼圖都有排隊排好唷！

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

比較益智性質的有 Pakingo 這款遊戲 APP，是透過吸取色彩的功能來達到遊戲互動，譬如說圖中有很多不同顏色的降落傘，就得趕快透過吸色筆來吸取顏色，比的是反應速度，若是有些團康的小活動，這也是一個不錯的小遊戲唷！

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水果繪圖本我覺得大人小孩都很適合，對水果的顏色都有基礎的認知，上色技巧就看個人功夫啦！

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不過我家女兒暫時還是沒什麼天份，要教她的時候反而會一直亂畫，對於自己沒有自信的事情就是以亂來收場，這點真的要好好努力再教育，爸爸媽媽都算是喜愛畫畫的人，還真是不忍看到她這麼沒有美術天份，需要有一個好的啟蒙老師啊！

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

MozMemo 是手機上才有的 APP，很適合隨身的塗鴉與記事，ColorPillar Kit 不像萌奇筆那麼小朋友，在造型上是有點區隔的，更多了細字與毛筆的使用，若是喜愛畫畫、手寫記事的話，就可以透過 MozMemo 來快速塗鴉。

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

家裡的小朋友躺在一旁，就以她周圍的顏色來作畫，這也是相當有趣味的事情，而且顏色更佳的獨一無二。

mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

以上是老婆搞笑的創作，大家笑納啦！！！哈哈！！！

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MozMemo

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萌奇筆 轉盤繪圖本

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Mozbii MozPeezze

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Pakingo - 認知學習與色彩競賽

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Zen Brush

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萌奇筆 ABC 著色本

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萌奇筆 - 水果著色本

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Mozbii Band Mozbii

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心得總結
mozbii 萌奇筆 藍芽觸控繪圖筆 ColorPillar Kit

ColorPillar Kit 藍牙觸控繪圖筆是個頗有趣的產品，我自己偶爾拿起畫筆亂畫一通，培養第二專長的好工具；當小朋友對於色彩還懵懵懂懂的時候，可以建立起色彩的概念，對色彩熟悉了之後，可以透過吸色功能來塗鴉與繪畫，與一般拾起畫筆的樂趣大大不同，搭配各種不同 APP 的應用，可以記事、繪圖、線稿著色、書法與小遊戲，小小的一支筆玩法很多元，更能從其中吸收到不同的樂趣，我覺得是款非常適合親子同樂的產品唷！

購買：https://www.citiesocial.com/products/colorpillar-kit
官方網站：http://tw.mozbii.com/




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