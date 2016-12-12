郭台銘也愛吃的董事長福貴糕，總裁級用料真的超好吃

今天已經過年了嗎？我身邊一堆人正在吃年糕，而且恰巧都是這一塊「福貴糕」，也可以稱為「董事長年糕」，更是「郭台銘也愛吃的董事長福貴糕」，前陣子就已經聽聞這塊福貴糕的消息，今天終於收到這塊總裁級用料的年糕了！是永齡農場所生產的，超黏手卻不黏牙，超級嫩 Q 的好口感，味道上滿滿的桂圓香氣，吃起來真的超級順口的，目前幾位有吃過的朋友都超級推薦，大家也想吃吃看嗎？
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福貴糕保存期限只有七天，若收到的話最好馬上就吃掉，若是要保存請冷凍！要吃的時候大概花兩小時退冰即可食用，會恢復到原本軟 Q 的口感唷！
一堆人所瘋狂的董事長福貴糕原來就長這樣，用料非常的實在，打出總裁級用料的名號，有古法的麥芽糖、來自台南的柴燒桂圓、優質的長壽果與細緻的雪花粉。
福貴糕很嫩很 Q 不是很好切，稍微切了一下之後是用拔起來的，所以樣式不是太好看，請別見怪！重點是頗好吃的啊～
拿在手上時真的很黏手，就算讓福貴糕倒過來也不會掉下去，很多人很怕很黏的食物會黏牙，但是吃到嘴巴裡面一點都不黏牙，這也真的是很神奇，我最愛的應該就那口感以及滿滿桂圓香氣，真的很想一塊一塊繼續吃下去，又很怕馬上又被我吃完了！
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