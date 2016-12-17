【開箱】ASUS ZenBook 3 UX390 重量 910 公克的超輕薄效能級筆電（皇家藍）

輕薄筆電越來越誇張！這次要與大家開箱的是 ASUS ZenBook 3 UX390，完全是將 ZenBook 呈現出極致輕薄的特性，整體重量僅僅只有 910 公克，厚度也只有 11.9 mm，性能上也毫不馬虎，搭載第七代 Core i5 的 CPU、16GB 記憶體、512GB PCIe SSD，大小不到 A4 紙的尺寸大小，讓大家不用攜帶筆電專用包包，隨身的包包都能帶著走，皇家藍外觀上新增了金色鑽切的設計，讓整體質感與視覺更美妙，輕薄 + 感質感 + 性能的筆電機種真的首推 ZenBook 3。
皇家藍的機身上蓋邊緣搭配上鑽切，這鑽切是經過設計師打造，經過了二次的陽極處理成為金色，讓眼睛的視覺會停留在這金色鑽切之上，其實機身本身就已經很薄了，鑽切讓機身有更加纖薄的感覺，不得不說這樣的設計真的很成功。
若以前覺得 MacBook Air 是輕薄的代表，那麼現在該改掉這樣的觀念了，因為 ZenBook 3 比 MacBook 12 吋還要輕薄，而且搭仔效能更好的第七代 Core i 處理器。自從 ZenBook 推出之後我就只有在關注 ZenBook，之前曾經擁有的 ZenBook UX305 就已經讓我覺得很輕薄了，不過因為 Core-M 處理無法應付我的日常作業，後來才不忍心賣掉了～如今 UX390 兼具了性能與外型，只要口袋深度允許的話，是沒有什麼好猶豫的啦！
實際拿一元硬幣來比看看，大概只有一元硬幣半個高度啊～！
把 ZenFone 3 Deluxe 放在一旁，筆電的薄度已經與手機差不多了。
要追求極致的輕薄，還是有些部分是得被犧牲的，機身右側邊只剩下一個 USB 3.0 Type-C 的連接埠，使用上我覺得是需要適應的，若是老是外接些有的沒的話，可能會讓你覺得不夠接，雖然說也是有附贈 mini dock 可以搭配，不過能擴充的還是有限。
機身左側邊只留有 3.5mm 音源輸出，不過現在頗流行取消耳機孔的，若能省去更科技感，因為現在藍牙喇叭、藍芽耳機已經非常普遍了，不如多留個 USB 給大家吧！
超薄的螢幕厚度只有 0.4 mm，採用康寧大猩猩第四代玻璃面板，降低了 85% 的損壞機率，比之前的更堅固了 2.5 倍。機身採用航太等級鋁合金，比業界的標準更堅固 50%。能完美成就 UX390 的輕薄一大功臣就是超迷你的軸承設計，3.0mm 的承軸是世界上最喜的，軸承經過多次的打樣與測試，尋找出最適合的金屬材質，最終才通過嚴格的 20000 次強度測試，如今才有那麼輕薄的 UX390。
輕薄要兼具效能也有很多障礙需要克服，譬如說散熱就相當重要，ZenBook 3 採用了液晶聚合物風扇葉片、陶瓷軸承與銅合金色散熱管，創新的散熱隱藏系統，冷空氣從側邊進來，熱空氣從機身後方排出。
全尺寸的背光鍵盤，按鍵間距與桌機的鍵盤相同，讓你打字時符合平常的桌機使用習慣。相比 MacBook 12 鍵程 0.4 來說，ZenBook 3 的鍵程 0.8 多了一倍！
鍵盤具備背光這點非常重要，而且背光也是金色地！！！很多人上班開會時都是使用投影機的環境，會議中都是關燈看投影機，若鍵盤沒有背光的話，那該怎麼打字呢？至少我無法啦～我打字時還是需要偷偷瞄鍵盤的，不然打字可能會亂七八糟。
UX390 一共有 4 個 揚聲器，後方是兩個高效率揚聲器，負責低音效果；前方兩個是五磁鐵揚聲器，負責中高音的部分；2 聲道智能 AMP 與 Harman Kardon 的音效技術合作，確保最小失真、傳遞更響亮與更加清晰的聲音。華碩在音效上真的很用心，從手機、平板到筆電都是如此，雖然說並不是大家都在意音質的表現，但是華碩就是很在乎。
揚聲器開孔也有同心圓的設計，我個人覺得這樣頗美的！
使用 Windows Hello 指紋辨識登入系統，透過指紋技術來達到更高的安全性，這絕對會是未來科技的趨勢。
12.5 吋的螢幕、FHD 螢幕解析度、72% 寬色域、1000:1 電視級對比度、300 nits 亮度與 178 度的觀賞視角，相比他牌競品來看，有更大的螢幕屏占比達 82%，保有適度比例的邊框，讓視覺上更加均衡。舉例 DELL 有一款輕薄電腦，雖然有超窄邊框的機種，不過螢幕下方那塊就很高，在視覺上並非那麼均衡。
USB 3.0 Type-C 連接出來的 mini Dock，全機也只有那麼一個外接，所以這東西絕對不能少啊！！！不過據說不是每台機器都有附上 mini Dock，最低規格 256GB 的就沒有附，請從 512GB 起跳購買^^。
外接出來之後 USB Type-C 依然支援充電功能，此外還有一個 USB 連接埠與 HDMI 輸出，要投放到螢幕或是投影也是很方便的，不過這條線要記得帶著！
盒裝內還有附贈一個類皮革的筆電套，質感也非常得不錯，UX390 具備有 A4 大小的優勢，不過當你丟到背包的時候還是需要小心地保護一下，畢竟筆電質感很好，要好好保存下去啊！！！
ZenBook 3 UX390 性能數據評比
△ 使用類似 Win7 傳統的分數評比工具 Win Experience Index 來檢測，表現還坦白說還不錯。
△ SSD 的存取速度對於系統順暢度有很大的幫助，AS SSD Benchmark 測得讀取寫入速度都有超過 450MB/s 的高水準。
△ CrystalDiskMark 更是測得讀取速度高達 557MB/s、寫入速度高達 498 MB/s 的漂亮數據，UX390 只有單一顆 SSD，不管執行程式、瀏覽網頁、運行遊戲速度都會很不錯。
△ 顯示性能在快打旋風視窗模式 1280 x 720 的解析度之下獲得 A 的評價。
△ 1920 x 1080 解析度也有獲得 B 的評價，遊戲跑起來都還算是順暢，不過 UX390 不以遊戲為主力，若是以打電動為主的玩家，應該追求有獨立顯卡的機種，UX390 還是讓他維持輕薄效能型的特色即可。
ZenBook 3 UX390 心得總評
ZenBook 3 UX390 是一台非常棒的筆記型電腦，若今天要我選擇一台輕薄型筆電的話，這台絕對是目前相當滿意的一台，以機身的外型來看，纖薄的機身加上那非常醒目的鑽切，機蓋上還有非常漂亮的同心圓紋路，在質感上難以讓人捨棄，A4 大小的尺寸更具備攜帶的方便性，放在男生的大包包不占空間，放在女生的小包包也沒有什麼重量負擔，超輕的 910g 的重量讓人不敢相信這是台筆記型電腦啊！！！而且還搭配上第七代 i5/i7 的處理器、8G/16G RAM、256GB 以上的 SSD，當處理比較繁重的作業時，能輕鬆地應付，真的是行動族群首選的好筆電啊！
線上購買往這裡走：https://goo.gl/MxLGzB
最新超值旗艦機開箱
比螺旋燈泡還省電的迷你 NAS
26800mAh筆電行動電源