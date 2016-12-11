【熱水器推薦】Famiclean 全家安數位熱水器 FH-1600L，這才叫做真的恆溫！

在家裡洗澡是件很愉快的事情，就像是金窩銀窩不如自己的狗窩一樣，也有可能洗完澡就可以睡覺了，所以才覺得在家裡洗澡最舒服吧！這次在台北家裡安裝了 Famiclean 全家安數位熱水器 FH-1600L，主要特色有 MIT 微笑標章、2016 台灣金選、歐盟最高安全規格、低噪音設計、SGS 不鏽鋼認證、新一代自動變壓器、智慧型強制排氣、無氧銅水箱與防水控制面板等等，這些特色不懂沒有關係，文章中將與大家一一說明，若要選擇 16 公升熱水器的話，這篇文章要看仔細囉！
（師傅來拆舊的熱水器了～心中無數個 YAYAYA）
為什麼這次要選擇 Famiclean 這個品牌呢？相信大家對這品牌一定陌生，不過用過之後就會覺得可靠！先來說說我愛上的第一點！首先解除大家一個疑惑，難道恆溫熱水器就真的恆溫了嗎？我台南新家裝了莊頭北恆溫熱水器，設定同樣的溫度下，夏天洗爽爽的，最近天氣一冷怎麼也跟著水溫不夠？有人知道怎麼回事嗎？
（拆熱水器速度飛快）
目前市面上所見的恆溫熱水器，包含可以手動調整穩溫度的款式，我相信「恆溫」絕對是沒問題的，但是實際的溫度並不是你所設定的溫度，這是怎麼一回事？因為大多熱水器會有「預設水溫」，譬如說預設是 20 度的水溫，當你調整到 40 度的時候，就給你燒 20 度的水，等於是「+20 度」，當寒流來的時候，自來水的水溫只剩下 10 度，那熱水實際的溫度就會只有 +20 度之後的 30 度，雖然說熱水器是設定 40 度，不過這樣就有 10 度的落差！難怪冬天洗澡為什麼水那麼冷？而 Famiclean 全家安數位熱水器的技術就不是如此囉！
（Famiclean 都會出已經訓練合格的師傅來到府安裝）
Famiclean 的熱水器具備「專利水流傳感技術」的功能，能夠偵測自來水進來的水溫，因此不管自來水管進來的水溫是幾度，就會加熱到你所設定的溫度。再強調一次，市售恆溫熱水器「設定水溫 ≠ 實際水溫」，會預設水的溫度，透過燒幾度的水來將水升溫；而 Famiclean 全家安數位熱水器「設定水溫 = 實際水溫」，實際感測進來的水溫，準確地將控制在設定水溫，因此透過 Famiclean 的熱水器，就不會有那種冬天水好像燒不熱的感覺囉！而且可以搭配太陽能熱水器來使用。
購買熱水器感覺都是父母的事情，坦白說大家一用就是一輩子，沒有損壞的話就是繼續用下去，所以汰換率不高，不然就是新成屋的人才會自己添購熱水器，只有自己購買才會在乎熱水器的規格、技術與細節，所以這次替換掉家裡的熱水器我還頗期待的，趕快來開箱囉！！！
台灣目前市售所有的「數位熱水器」當中，唯一取得台灣 MIT 微笑標章的就只有 Famiclean 這台 FH-1600L，這是非常不容易的事情，代表所有的零組件必須有絕大部分都是在台灣生產，規範還頗嚴苛的，代表這台的是 MADE IN TAIWAN 啦～大家不是都呼喊著愛用國貨嗎？若以 MIT 微笑標章為依據的話，那麼數位熱水器的選擇就只有一台唷！更獲得 2016 台灣金選唷！
這台熱水器也挺具備創意的，他們曾經舉辦活動來投票熱水器的外觀，這樣式為藍寶石，此外還有黑天使的樣貌，我原以為是一張貼紙貼上去，沒想到這是真的噴印上去的，而且是採用環保無毒的材質，就連這樣的細節也不馬虎！
來看看盒箱內不鏽鋼材質排氣管，強制排氣的排氣管尾端必須在戶外，風吹雨淋是不可避免的，因此這材質通過第三方 SGS 國際標準認證，可抗強酸、不易腐蝕生鏽，而且還有防風倒灌的設計，不怕排出的一氧化碳又被風吹回來，熱水器的排氣安全也得特別注意！
一氧化碳問題是居家安全必須要注意的，現在的瓦斯熱水器都需要強制排氣，就是替自己的生命買保險，有誰願意一氧化碳中毒呢？那現在居家當中是否處於常常有一氧化碳的狀態呢？大家抬頭看看熱水器上方的天花板就知道，會有類似腐蝕的樣貌，代表家裡熱水器位置的排氣不佳，才會有這樣的狀態。
看看熱水器另外一邊的天花板，牆面油漆看起來就完善許多，你不妨立刻走到陽台看看你家的熱水器上方的天花板吧！
每個人的居家環境不同，師傅所要施工的努力程度不同，我覺得我家裡算是高難度的，因為排氣距離大概超過兩米，而且家裡堆了很多東西，施工難度也提升不少，真是難為這位師傅了！！！買 Famiclean 的熱水器都有送標準安裝，不過若是排氣長度要加長的話，就得另外付工本費，這裡也與大家告知一下！
師傅來安裝時可以跟師傅聊聊天，或許師傅工作起來也比較輕鬆愉快，像我問了才知道進水加了一個過濾器，裡面其實還有一層鐵網，這可以預防任何的鏽蝕跑到熱水器當中，小小細節若不說的還真不知道用途，像我台南家裡的熱水器，水就直接進去啦～殊不知自來水裡面有許多的雜質，自己有安裝淨水器就會知道，若什麼都沒有過濾就一起進去燒燒燒啦！
（師傅繼續努力安裝中，施工空間有限，真是辛苦啦！）
接著說到規格層面，大家都知道德國 Bosch 家電相當有名，那你一定要知道 Famiclean 熱水器的重要核心處理器與 Bosch 是相同款式，有獨家倍流技術偵測環境水壓與瓦斯流量，自動調節水溫，不會忽冷忽熱，有效防止過熱、超壓、空燒，在軟體與硬體上都達到最佳化的設定，洗澡洗得舒服，安全也有保障。
前文有說到「設定水溫 = 實際水溫」，這代表加熱要十分的精準，加熱的火排一共分成三段，5 排火就是小火、9 排火是中火、14 排火就是火力全開，會依照當下季節的水溫自動調節，一來可以精準地控制加熱溫度，二來也比較省瓦斯，夏天時若受不了洗冰水，想要加熱又不想燒太熱，最低可以僅僅加熱 5 度的熱水，洗起來既涼爽又不會覺得過於冰冷。
師傅繼續努力的安裝中，其實熱水器掛上去不難，要把排氣管接出去大概花了一半以上的時間。
要做到確實的強制排氣，就得把加裝的鋁窗鋸掉，這代表我家以前都沒有在強制排氣ㄟ！！！現在想起來還真是危險，雖然說在這家裡也安安穩穩長大了 20 幾年，有沒有一種命大的感覺啊？？？我只能說還好熱水器是在陽台，而且方位也比較不會有風吹過來，所以就算不通風也是在陽台外，只是還是得小心！
排氣管延長的部分必須透過鋁箔紙來包覆，我們大概延長了三段，師傅真的喬了很久才搞定！
排氣管要稍微的往下斜，此外 Famiclean 熱水器也具備有自動偵測排氣管長度的功能，不只能預防一氧化碳的問題，同時達到最佳的排氣效果，而且最前端還有防風倒灌的設計，讓對外排氣有效率而且更加安全。
師傅最後就是接上瓦斯管線，安裝終於要大功告成啦！！！安裝大概花了快兩個小時吧～真的是辛苦安裝師傅啦！！！為了我們家人洗澡的熱水而努力，功勞很大啊！
師傅還打開上蓋調整不知道什麼，讓我有機會看到熱水器內部的樣子，還是我此生第一次看到，最亮眼的金色就是 99% 無氧純銅的水箱，使用壽命可以更長，上方是採用 304 不鏽鋼的煙罩，第一當然不會生鏽，第二就是抗腐蝕性較強。
接下來當然就是開火測試的重要時刻！心理非常的期待啊～等等洗澡時再來跟大家說我有多委屈～
熱水加熱的速度真是快，因為浴室距離熱且只有一個房間那麼遠，幾乎是打開熱水後脫光衣服就能馬上有熱水澡，這是在冬天最幸福的一件事情吧！！！
測試完熱水之後，師傅也會到瓦斯表附近查看，確認熱水器關閉的時候，瓦斯錶是沒有任何動靜的，確保沒有瓦斯外洩的問題，師傅也會在熱水器右側標示上技術士的姓名、證照號碼、安裝日期與聯繫電話等資訊，目前 Famiclean 的熱水器是全機三年保固，而且免費到府服務，這點也挺超值的！
接著來談談換熱水器之前的慘痛經驗，家裡的熱水就很奇怪，轉到最熱的那邊水會很燙很燙，這時候大家就會很直覺地把水龍頭往中間調整，不過不知道為什麼反而變成水更大的燙水，等於說之前每次開熱水洗澡的時候，除了燙水還是燙水，洗澡的時候就在那邊跳來跳去，我姊更以水煮蝦來形容，真不知道為什麼我爸我媽可以洗那麼燙的水？
安裝完熱水器之後，我最期待的事情就是來洗澡！！！之前的燙水問題徹底解決了，該是熱水時就是熱水、該是溫水就是溫水、該是冷水就是冷水，雖然說這樣的需求並不難達成，但是對我來說有種感動落淚的感覺，已經很久沒有在家裡好好洗個澡了你知道嗎？？？心中無限的感想就是「舒服、舒服、好舒服」。
再次強調 Famiclean 全家安數位熱水器「設定水溫 = 實際水溫」，自己到底適合洗幾度的水，只要第一次洗澡時自己先調整到最適合的溫度，就算家裡每個人洗澡的溫度不同，洗澡前自己去設定一下就可以，冬天時不管是常溫的冷天氣、或是寒流的冰冷、或是超級寒流的酷冷，熱水溫度不會因為天氣寒冷而變得不夠熱，洗澡就該熱呼呼的，暖到心裡才能洗得爽爽的！
熱水一直沖沖沖真的舒服啊～我喜歡的溫度後來設定在 43 度，原來這才是適合我洗澡的真實水溫，哈哈！
洗澡還要自拍，這應該是目前最大尺度了吧！我知道你們不愛看男生啦～速速跳過
全家安數位熱水器 FH-1600L 規格與特色
新一代熱水器核心處理器台灣製造國際一流品質，與德國Bosch家電品牌相同處理器，獨家倍流技術偵測環境水壓及瓦斯流量，自動調節水溫，不會忽冷忽熱，有效防止過熱、超壓、空燒，軟硬體雙重防護，保障加倍
熱水器數位恆溫節能新典範高密度火排孔及核心處理器可精準控制瓦斯比例，三段式火力依季節變化自動加載火排，夏季最低可以僅加5度熱水更節省能源，同時提供恆溫的舒適享受
「全家安」第三代變頻馬達採線性電動機能，結合電流、機械、脈波信號系統原理，打造每分鐘運作達4700次高功率馬達，使氧氣充份助燃，達到83%二級能源效率
專利水流傳感技術夏天時，如頂樓白鐵水塔或太陽能熱水器儲水塔的進水溫度高於熱水器設定溫度，一般熱水器照樣啟動燃燒，既耗能源又浪費瓦斯 全家安配有專利水流傳感技術，可自動偵測進水溫度，如進水溫度超過設定溫度就不啟動，溫度不夠才啟動，達到真正節能
MIT微笑標章&2016台灣金選真正全機台灣製造,有別於他牌零件大陸進口台灣組裝,全家安通過工業局MIT嚴格認證,成為全台唯一通過認證的數位強排熱水器，更榮獲2016台灣金選獎
歐盟最高安全規格通過歐盟CE、RoHS無毒認證，製造過程及烤漆不含重金屬、PBB和PBDE，安全無虞，留下一代更美好的環境
低噪音設計數位變頻馬達採取線性動能，高效運作下音量也僅有60dB，比起他牌平均75dB更能達到靜音效果
SGS不鏽鋼認證不僅排氣管為不銹鋼材質也是業界唯一連同內帽集風箱皆為不銹鋼(與日本法規相同)，並通過第三方SGS國際標準認證，可抗強酸、不易腐蝕生鏽
新一代自動變壓器可通用110V~220V電源，無需更改家中電源或加裝變壓器
智慧型強制排氣獨家處理器可自動偵測排氣管長度，不僅有效防範一氧化碳中毒，同時達到最佳排氣效果，節省瓦斯消耗
無氧銅水箱304不鏽鋼煙罩以及99%純銅水箱使用壽命更長，全台唯一最久保固(歐盟家電標準)
平價高品質加載專利水流傳感器,用最合理的價格給您高品質的規格
防水控制面板通過防水認證控制面板，可安裝於室外不怕雨淋
心得總結
Famiclean 熱水器可能不是大家腦中的第一品牌，不過在我實際了解認識與安裝使用之後，深深覺得是個非常值得推薦給大家的熱水器，最重要的就是擁有專利水流傳感技術，可以偵測自來水的水溫，讓你設定的溫度就真實的水溫，再也不用在寒冷的天氣還跑出浴室調整熱水器溫度。在各種技術規格的加持之下，讓你有一台很安全、很放心、很實在的熱水器可以使用，就算你當下還沒有要換熱水器，也得把【Famiclean 全家安】這品牌放在腦中唷！
立刻購買：http://www.famiclean.tw/shop/?product=全家安數位熱水器fh-1600l-藍寶石限量
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