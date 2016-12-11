【熱水器推薦】Famiclean 全家安數位熱水器 FH-1600L，這才叫做真的恆溫！

市售恆溫熱水器「設定水溫 ≠ 實際水溫」

Famiclean 全家安數位熱水器「設定水溫 = 實際水溫」

煙罩，第一當然不會生鏽，第二就是抗腐蝕性較強。

全家安數位熱水器 FH-1600L 規格與特色

專利水流傳感技術 夏天時，如頂樓白鐵水塔或太陽能熱水器儲水塔的進水溫度高於熱水器設定溫度，一般熱水器照樣啟動燃燒，既耗能源又浪費瓦斯 全家安配有專利水流傳感技術，可自動偵測進水溫度，如進水溫度超過設定溫度就不啟動，溫度不夠才啟動，達到真正節能

「全家安」第三代變頻馬達 採線性電動機能，結合電流、機械、脈波信號系統原理，打造每分鐘運作達4700次高功率馬達，使氧氣充份助燃，達到83%二級能源效率

熱水器數位恆溫節能新典範 高密度火排孔及核心處理器可精準控制瓦斯比例，三段式火力依季節變化自動加載火排，夏季最低可以僅加5度熱水更節省能源，同時提供恆溫的舒適享受

新一代熱水器核心處理器 台灣製造國際一流品質，與德國Bosch家電品牌相同處理器，獨家倍流技術偵測環境水壓及瓦斯流量，自動調節水溫，不會忽冷忽熱，有效防止過熱、超壓、空燒，軟硬體雙重防護，保障加倍

低噪音設計 數位變頻馬達採取線性動能，高效運作下音量也僅有60dB，比起他牌平均75dB更能達到靜音效果

歐盟最高安全規格 通過歐盟CE、RoHS無毒認證，製造過程及烤漆不含重金屬、PBB和PBDE，安全無虞，留下一代更美好的環境

MIT微笑標章&2016台灣金選 真正全機台灣製造,有別於他牌零件大陸進口台灣組裝,全家安通過工業局MIT嚴格認證,成為全台唯一通過認證的數位強排熱水器，更榮獲2016台灣金選獎

SGS不鏽鋼認證 不僅排氣管為不銹鋼材質也是業界唯一連同內帽集風箱皆為不銹鋼(與日本法規相同)，並通過第三方SGS國際標準認證，可抗強酸、不易腐蝕生鏽

新一代自動變壓器 可通用110V~220V電源，無需更改家中電源或加裝變壓器