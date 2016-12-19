iPhone 遺失照片怎麼辦？iMyFone D-Back 檔案救援找回遺失檔案實作（Windows、Mac）

iPhone 勿刪照片怎麼辦？我通常會建議大家開啟雲端備份，iCloud 空間不足還是有許多雲端照片備份的方法，因為之前曾經嘗試的方式大多無解，覺得 iPhone 檔案救援只是噱頭而已，不過這次實際測試 iiMyFone D-Back 的檔案救援，還真的把我手動刪除的照片找回來了，雖然不敢保證所有遺失的資料都能救回來，不過透過軟體就能自己救援遺失檔案與資料，總比花大錢給別人救檔案還不一定能救到的好，你說是不是啊？
△ 通通都給他刪除就是了，不刪除怎麼實做呢？接下來就馬上開啟 iMyFone D-Back 來試試看是否真的可以將刪除檔案救回。
△ iMyFone D-Back 是一款付費工具，在購買軟體之前，具備檔案救援掃描、預覽功能，其實這點還頗不錯的，可以讓你先看看是否有找到要尋找的檔案，確認有找到的話再購買軟體註冊（文末有讀者優惠），啟動軟體之後就能使用救援輸出檔案的功能唷！
iPhone、iPad 手機檔案救援
△ 軟體主要分為四大功能，Recover from iOS Device 從手機直接救援檔案、Recover from iTunes Backup 從 iTunes 備份救援檔案、Recover from iCloud Backup 從雲端檔案救援與 Fix iOS System 修復 iOS 系統的功能。基本上以檔案救援為主，狀況可能是 iOS 無法開機，無法開機當然無法存取檔案，或是誤刪了重要的檔案、勿刪了重要的簡訊內容，那麼這些問題交給 iMyFone D-Back 來解決吧！
△ 首先選擇檔案是如何遺失的？不小心刪除的？系統升級重置造成的？iPhone 遺失或是壞掉？忘記密碼？被鎖機？還是停留在 Recovery mode 無法開機？這些選項都會替你對應到符合的功能開始救援檔案。
△ 先以手機直接救援為例，支援救援的項目是可以自己勾選的，包含有簡訊、通話紀錄、聯絡人清單、WhatsApp 對話紀錄、WeChat 對話紀錄；Viber 通話紀錄、Kik、Skye、照片、影片、App 圖片、App 影片、筆記、書籤、日曆、Safari 瀏覽紀錄與語音紀錄。
△ 電腦連線手機之後，就可以看到自己的裝置，點選下方 Scan 就可以開始進行救援檔案的掃瞄。
△ 掃描可能要花上一段時間，我是使用 128G 的 iPhone 7 Plus，至少就要等待 30 分鐘，雖然感覺很漫長，不過為了重要檔案也值得啦！！！
△ 掃描後可以看到結果，前方有勾選的代表有檔案，瀏覽方式很直覺很簡單，應該不用多說吧！直接切入找回照片的部分，剛剛所刪除的照片真的有被找回來，不過得特別注意一點，檔案名稱 5005.JPG 的都只是圖片的縮圖，還原之後會很小張。
△ 通常圖片拍照都會有照片的編號，建議可以透過搜尋功能來找檔案，會比較快速有效率！剛剛被我刪除的檔案一下就找到囉！勾選之後就可以從右下角的 Recover 還原檔案。
△ 不過還原檔案是需要註冊的，若真的有看到需要救援的檔案，那麼就付費購買序號救檔案吧！（文末有讀者優惠）
△ 照片檔案救援真的那麼順利嗎？其實 iPhone 的檔案刪除很確實，能從軟體中找到檔案，是因為 iOS 具備「最近刪除」的資料夾，有點類似垃圾桶的概念，照片並不會直接徹底刪除，因此誤刪檔案並不要緊，可以先從「最近刪除」找回。
△ 若最近刪除的資料夾當中沒有任何圖片檔案的話，目前市面上任何一款 iOS 救援的能耐應該都差不多，也就是應該找不到任何圖檔，不過若是遺失照片以外的數據，包含聯絡人、通話紀錄、App 的歷史紀錄還是有機會可以找回來的！
△ 同樣的操作方式，iMyFone D-Back 也支援 iTunes 與 iCloud 的檔案還原，能救援的項目也通通都有，也替大家驗證過還原檔案沒有問題；iCloud 檔案救援需要 Apple 的帳號與與密碼登入帳號，透過網路下載雲端備份需要一些些時間，看備份量大小而定
沒有資料的處理方式
△ 依照我實際測試的經驗來看，我第一次嘗試檔案救援時清單中沒有任何資料，到底是發生了什麼事情？手機檔案越多 iTunes 備份的容量越大，尤其現在很多人以 SSD 為系統硬碟，128GB 的 iPhone 如果用滿滿，C 槽也會超級容易爆掉，使用 iMyFone D-Back 也會有相同狀態，暫存的檔案會佔據到安裝目錄空間，若是空間不足時掃描救援時就會失敗，導致什麼結果都沒有。
△ 因此可以換個槽來安裝 iMyFone D-Back 的軟體，至少確保硬碟剩餘空間是大於手機使用空間的，救援軟體掃描才可以正常運作。不然就是先備份到 iTunes（其實也是要空間夠才能備份）成功之後，再透過 iTunes 的檔案救援方式來尋找遺失檔案。
妥善的保護資料真的很重要，如果可以的話盡量不要走到檔案救援這一步，這也是我在相關文章中常常提醒大家的，若能開啟雲端就開啟雲端備份，若擔心空間不足也是有許多照片無限空間的備份方案，不然就是乖乖地 iTunes 定時備份，但是大多情況都是萬一，萬一真的資料遺失的時候，iMyfone D-Back 或許可以幫你一個大大的忙，看完文章不急著下載軟體沒關係，但是需要檔案救援時，希望這篇文章可以幫到你唷！
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