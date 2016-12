iPhone 遺失照片怎麼辦？iMyFone D-Back 檔案救援找回遺失檔案實作（Windows、Mac）

iPhone 勿刪照片怎麼辦?我通常會建議大家開啟雲端備份,iCloud 空間不足還是有許多 雲端照片備份的方法 ,因為之前曾經嘗試的方式大多無解,覺得 iPhone 檔案救援只是噱頭而已,不過這次實際測試 iiMyFone D-Back 的檔案救援,還真的把我手動刪除的照片找回來了,雖然不敢保證所有遺失的資料都能救回來,不過透過軟體就能自己救援遺失檔案與資料,總比花大錢給別人救檔案還不一定能救到的好,你說是不是啊?

△ 為了要實際測試可以救援刪除的檔案,先在書櫃與書桌上亂拍了一些照片。△ 通通都給他刪除就是了,不刪除怎麼實做呢?接下來就馬上開啟 iMyFone D-Back 來試試看是否真的可以將刪除檔案救回。△ iMyFone D-Back 是一款付費工具,在購買軟體之前,具備檔案救援掃描、預覽功能,其實這點還頗不錯的,可以讓你先看看是否有找到要尋找的檔案,確認有找到的話再購買軟體註冊(文末有讀者優惠),啟動軟體之後就能使用救援輸出檔案的功能唷!

iPhone、iPad 手機檔案救援

△ 軟體主要分為四大功能,Recover from iOS Device 從手機直接救援檔案、Recover from iTunes Backup 從 iTunes 備份救援檔案、Recover from iCloud Backup 從雲端檔案救援與 Fix iOS System 修復 iOS 系統的功能。基本上以檔案救援為主,狀況可能是 iOS 無法開機,無法開機當然無法存取檔案,或是誤刪了重要的檔案、 勿刪了重要的簡訊內容 ,那麼這些問題交給 iMyFone D-Back 來解決吧!△ 首先選擇檔案是如何遺失的?不小心刪除的?系統升級重置造成的?iPhone 遺失或是壞掉?忘記密碼?被鎖機?還是停留在 Recovery mode 無法開機?這些選項都會替你對應到符合的功能開始救援檔案。△ 先以手機直接救援為例,支援救援的項目是可以自己勾選的,包含有簡訊、通話紀錄、聯絡人清單、WhatsApp 對話紀錄、WeChat 對話紀錄;Viber 通話紀錄、Kik、Skye、照片、影片、App 圖片、App 影片、筆記、書籤、日曆、Safari 瀏覽紀錄與語音紀錄。△ 電腦連線手機之後,就可以看到自己的裝置,點選下方 Scan 就可以開始進行救援檔案的掃瞄。△ 掃描可能要花上一段時間,我是使用 128G 的 iPhone 7 Plus,至少就要等待 30 分鐘,雖然感覺很漫長,不過為了重要檔案也值得啦!!!△ 掃描後可以看到結果,前方有勾選的代表有檔案,瀏覽方式很直覺很簡單,應該不用多說吧!直接切入找回照片的部分,剛剛所刪除的照片真的有被找回來,不過得特別注意一點,檔案名稱 5005.JPG 的都只是圖片的縮圖,還原之後會很小張。△ 通常圖片拍照都會有照片的編號,建議可以透過搜尋功能來找檔案,會比較快速有效率!剛剛被我刪除的檔案一下就找到囉!勾選之後就可以從右下角的 Recover 還原檔案。△ 不過還原檔案是需要註冊的,若真的有看到需要救援的檔案,那麼就付費購買序號救檔案吧!(文末有讀者優惠)△ 照片檔案救援真的那麼順利嗎?其實 iPhone 的檔案刪除很確實,能從軟體中找到檔案,是因為 iOS 具備「最近刪除」的資料夾,有點類似垃圾桶的概念,照片並不會直接徹底刪除,因此誤刪檔案並不要緊,可以先從「最近刪除」找回。△ 若最近刪除的資料夾當中沒有任何圖片檔案的話,目前市面上任何一款 iOS 救援的能耐應該都差不多,也就是應該找不到任何圖檔,不過若是遺失照片以外的數據,包含聯絡人、通話紀錄、App 的歷史紀錄還是有機會可以找回來的!△ 同樣的操作方式,iMyFone D-Back 也支援 iTunes 與 iCloud 的檔案還原,能救援的項目也通通都有,也替大家驗證過還原檔案沒有問題;iCloud 檔案救援需要 Apple 的帳號與與密碼登入帳號,透過網路下載雲端備份需要一些些時間,看備份量大小而定

沒有資料的處理方式

△ 依照我實際測試的經驗來看,我第一次嘗試檔案救援時清單中沒有任何資料,到底是發生了什麼事情?手機檔案越多 iTunes 備份的容量越大,尤其現在很多人以 SSD 為系統硬碟,128GB 的 iPhone 如果用滿滿,C 槽也會超級容易爆掉,使用 iMyFone D-Back 也會有相同狀態,暫存的檔案會佔據到安裝目錄空間,若是空間不足時掃描救援時就會失敗,導致什麼結果都沒有。△ 因此可以換個槽來安裝 iMyFone D-Back 的軟體,至少確保硬碟剩餘空間是大於手機使用空間的,救援軟體掃描才可以正常運作。不然就是先備份到 iTunes(其實也是要空間夠才能備份)成功之後,再透過 iTunes 的檔案救援方式來尋找遺失檔案。妥善的保護資料真的很重要,如果可以的話盡量不要走到檔案救援這一步,這也是我在相關文章中常常提醒大家的,若能開啟雲端就開啟雲端備份,若擔心空間不足也是有許多 照片無限空間的備份方案 ,不然就是乖乖地 iTunes 定時備份,但是大多情況都是萬一,萬一真的資料遺失的時候,iMyfone D-Back 或許可以幫你一個大大的忙,看完文章不急著下載軟體沒關係,但是需要檔案救援時,希望這篇文章可以幫到你唷!Windows 讀者優惠價: https://www.imyfone.com/iphone-data-recovery/special-offer/ Mac 讀者優惠價: https://www.imyfone.com/iphone-data-recovery-mac/special-offer/ Windows 免安裝版:檔案大小:27.51 MBMac 版本:檔案大小:21.29 MB