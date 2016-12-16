Super Mario Run 超級瑪莉歐酷跑遊戲開放下載，今天玩遊戲過日子就夠了！！！

任天堂稍早正式確認，於 iPhone 7 發表會上由庫克和宮本茂一同揭曉的 iOS 跑酷遊戲《Super Mario Run》， 將於美國時間 12/15 在包括台灣在內、全球共 151 個地區同步上架。《Super Mario Run》將擁有繁體中文語系，支援 iOS 8 以上版本的 iPhone、iPad 與 iPod Touch。玩家可下載免費版《Super Mario R...