Super Mario Run 超級瑪莉歐酷跑遊戲開放下載，今天玩遊戲過日子就夠了！！！

2016-12-16 09:24:34 ContentParty

Super Mario Run

自從 iPhone 7 表以來，我個人最期待的並不是什麼 iOS 10 之類的，而是超級瑪莉歐 Super Mario Run 啊！雖然說任天堂近期已經沒有什麼曠世鉅劇作，但是瑪莉歐的魅力無法擋，也是大家百玩不膩的遊戲之一，而且時代進步之後，畫面也會更加精緻，大家趕快影片就知道囉～如今已經開放下載囉！前面三關體驗價是免費的，後續就要付費，完整版為台幣 300 元，這筆錢一定要花的啦！

立刻下載：https://itunes.apple.com/tw/app/super-mario-run/id1145275343?mt=8

先前新聞資訊：
首圖

任天堂稍早正式確認，於 iPhone 7 發表會上由庫克和宮本茂一同揭曉的 iOS 跑酷遊戲《Super Mario Run》， 將於美國時間 12/15 在包括台灣在內、全球共 151 個地區同步上架。《Super Mario Run》將擁有繁體中文語系，支援 iOS 8 以上版本的 iPhone、iPad 與 iPod Touch。玩家可下載免費版《Super Mario R...


官方網站：https://supermariorun.com/ja/index.html
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