Windows Update MiniTool 系統更新管理工具，自己搞定更加有把握（20.12.2016）

2017-02-06 10:26:32 哇哇 0 0



很多人都不愛 Windows 自動更新功能，因為大家都不會注意到底要更新什麼？等更新完才發現好像怪怪的？怎麼突然變成盜版了？或是怎麼突然變成 Windows 10 了？雖然可以關閉系統更新功能，不過會有安全上的疑慮，那麼還有什麼更新的好方法嗎？推薦大家可以使用 Windows Update MiniTool 這套系統更新管理工具，他不但可以檢查更新、下載更新、安裝更新、刪除已安裝的更新、隱藏不需要的更新、獲取更新下載連結、查看更新紀錄與設定自動更新，在功能上相當的完美，若是想要手動自己更新的話，這款工具非常值得大家一試！

開啟軟體後點選轉圈圈的圖案來檢查更新，之後就會列出當下需要更新的列表清單。



勾選後除了可以下載之外，也具備有批次更新的功能，勾選後點選安裝就會開始自動幫你進行。



安裝時可以看到進度，安裝功能也沒有什麼大問題，我甚至連 BIOS 都自動更新完成，看來似乎真的很可靠唷！！！

http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=48142#2

免安裝中文版：
Windows Update MiniTool 20.12.2016.rar（MediaFire下載）
Windows Update MiniTool 20.12.2016.rar（Rapidgator下載）
Windows Update MiniTool 20.12.2016.rar（ZippyShare下載）
Windows Update MiniTool 20.12.2016.rar（本站下載）
檔案大小：1.58 MB
更多資訊請參考：
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！

Windows Update MiniTool 系統更新管理工具，自己搞定更加有把握（20.12.2016） 相關文章

訪客留言

參考資料
安裝 Microsoft Surface 和 Windows 更新 | Surface 韌體 | Windows Update #手動檢查Windows更新
更新 Surface 和 Windows 手動下載和安裝 Surface 更新 查看您的更新記錄 變更 Windows Update 設定 無法安裝更新嗎？ 在您開始前 ... 您也可以手動檢查更新。方法如下： 步驟 1 ： 從畫面右側向內撥動，然後選取 [設定]。 (若您正在使用滑鼠，請指向畫面右 ...
Windows Update MiniTool Download - Softpedia #Windows Update MiniTool
2016年5月12日 - Free Download Windows Update MiniTool 12.05.2016 - Install or remove Windows Updates by using this straightforward application that also&nbsp;...
Windows7 windows update無法手動及自動更新 - Microsoft Community #手動更新Windows Update
您好: Windows7 windows update無法手動及自動更新? (1)使用手動更新時,會提示訊息: &quot;目前無法檢視更新?因該服務尚未執行?需要重新啟動電腦!&quot; (2)重新啟動電腦數次;仍無法解決? (3)已嘗試使用[疑難排解]數次,仍無法解決問題?
系統管理工具軟體需求 - TechNet - Microsoft #系統更新管理工具
2009年5月7日 - 在某些情況中，必須先安裝作業系統更新，才能安裝Office Communications Server 2007 R2 系統管理工具。此更新為Microsoft 知識庫&nbsp;...
win10更新第三方管理（下载安装）工具-远景论坛-微软极客社区 - 远景在线 #Windows更新第三方工具
2016年10月12日 - 纯粹的管理windows内部的更新，包含自带驱动的更新（在设置更新中检查不到的项目，用它可以检查到更新，虽说驱动还是不要频繁更,...,win10更新&nbsp;...
「 Microsoft Windows 服務更新服務Web 系統管理工具」 網站將不會開啟 ... #系統更新管理工具
本文將告訴您何處WSUS Web 系統管理工具網站不會開啟，而收到「 無法啟動ASP.NET 狀態服務服務」 錯誤訊息的問題。已提供解決方案。
抵制微軟騷擾升級Windows 10攻防戰- 壹讀 #Windows更新第三方工具
2016年1月12日 - 對於喜歡使用第三方工具的用戶，還可以使用Windows Update MiniTool這款軟體，手動控制Windows 10的自動更新。在該軟體中勾選右下角的「&nbsp;...
Windows Update MiniTool 中文版 - Windows Update 管理工具 | 中文化天地網 #Windows Update MiniTool
Windows Update MiniTool</b> 是一款管理 Windows Update 的工具，可以取得微軟 Windows 修補程式更新包，Windo ...
Download Windows 7 Service Pack 1 (SP1) 的遠端伺服器管理工具 from Official Microsoft Download Center #系統更新管理工具
此功能類似 Windows Server 2003 系統管理工具包以及 Windows Vista Service Pack 1 (SP1) 的「遠端伺服器 ...
Windows 7 無法自動檢查更新檔 - Microsoft Community #手動檢查Windows更新
Windows 7 旗艦版，無法自動檢查更新，要使用手動檢查更新，但會出現重新啟動您的電腦，以便安裝更新檔，之後再開機，有安裝更新檔了，在更新記錄也有看到，但卻顯示從未更新過，系統更新的部份異常，但也沒有出現任何錯誤碼，是否能給予協助 ...