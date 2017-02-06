Windows Update MiniTool 系統更新管理工具，自己搞定更加有把握（20.12.2016）

很多人都不愛 Windows 自動更新功能，因為大家都不會注意到底要更新什麼？等更新完才發現好像怪怪的？怎麼突然變成盜版了？或是怎麼突然變成 Windows 10 了？雖然可以關閉系統更新功能，不過會有安全上的疑慮，那麼還有什麼更新的好方法嗎？推薦大家可以使用 Windows Update MiniTool 這套系統更新管理工具，他不但可以檢查更新、下載更新、安裝更新、刪除已安裝的更新、隱藏不需要的更新、獲取更新下載連結、查看更新紀錄與設定自動更新，在功能上相當的完美，若是想要手動自己更新的話，這款工具非常值得大家一試！
勾選後除了可以下載之外，也具備有批次更新的功能，勾選後點選安裝就會開始自動幫你進行。
安裝時可以看到進度，安裝功能也沒有什麼大問題，我甚至連 BIOS 都自動更新完成，看來似乎真的很可靠唷！！！
http://forum.ru-board.com/topic.cgi?forum=5&topic=48142#2
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