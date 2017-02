【限時免費】KCleaner PRO 能主動清理的高效能電腦清理工具

KCleaner 是一套還不錯的系統清理工具,介面算然普普通通,不過清掃的能力頗不賴的,常駐在系統中可以啟動自動清理功能,讓你隨時保持電腦最乾淨的狀態, 免費版本 和 PRO 版本在功能上其實沒有差異,只是 KCleaner PRO 版本省去了一個感謝頁面,也就是使用上比較沒有干擾啦!推薦大家可以收藏來當成第一優先的清理工具唷!

△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD KCLEANER PRO NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 接著就可以得到軟體下載連結與這次活動的序號,或是到文末直接下載免安裝版。△ 開啟軟體後點選軟體畫面上的 Buy KCleaner PRO。△ 輸入剛剛所取得的活動授權帳號與序號。△ 看到這畫面代表註冊成功囉!△ 使用簡易與專家兩種模式,預設是簡易模式,點選 Expert Mode 可以切換到專家模式。簡易模式沒有預覽刪除檔案的功能,按下清除就會直接開始掃除檔案,方便又快速。△ 專家模式中可以先點選 Simulate 來列出即將被清掃的檔案,透過勾選的方式來選取要刪除的檔案,之後再點選清除。不管是簡易模式或專家模式,都具備自動模式功能,自動模式會在定的時間內全自動的清理系統垃圾,讓你的電腦隨時保持最佳狀態。△ 從設定中可以調整自動模式的頻率,最低一小時為單位。而刪除檔案除了標準刪除之外,還具備有抹除檔案的功能,讓刪除的檔案無法使用救援軟體來救援,若常常會清理暫存性的敏感資料,可以資料安全性調整刪除的方式。免安裝版檔案大小:687 KB