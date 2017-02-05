【限時免費】KCleaner PRO 能主動清理的高效能電腦清理工具

2017-02-05 21:42:41 哇哇 0 0

KCleaner PRO License

KCleaner 是一套還不錯的系統清理工具，介面算然普普通通，不過清掃的能力頗不賴的，常駐在系統中可以啟動自動清理功能，讓你隨時保持電腦最乾淨的狀態，免費版本和 PRO 版本在功能上其實沒有差異，只是 KCleaner PRO 版本省去了一個感謝頁面，也就是使用上比較沒有干擾啦！推薦大家可以收藏來當成第一優先的清理工具唷！

限時免費：http://sharewareonsale.com/s/kcleaner-giveaway-coupon-sale

KCleaner PRO License
△ 從活動頁面中點選 DOWNLOAD KCLEANER PRO NOW。

KCleaner PRO License

△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

KCleaner PRO License

△ 接著就可以得到軟體下載連結與這次活動的序號，或是到文末直接下載免安裝版。

KCleaner PRO License

△ 開啟軟體後點選軟體畫面上的 Buy KCleaner PRO。

KCleaner PRO License

△ 輸入剛剛所取得的活動授權帳號與序號。

KCleaner PRO License

△ 看到這畫面代表註冊成功囉！

KCleaner PRO License

△ 使用簡易與專家兩種模式，預設是簡易模式，點選 Expert Mode 可以切換到專家模式。簡易模式沒有預覽刪除檔案的功能，按下清除就會直接開始掃除檔案，方便又快速。

KCleaner PRO License

△ 專家模式中可以先點選 Simulate 來列出即將被清掃的檔案，透過勾選的方式來選取要刪除的檔案，之後再點選清除。不管是簡易模式或專家模式，都具備自動模式功能，自動模式會在定的時間內全自動的清理系統垃圾，讓你的電腦隨時保持最佳狀態。

KCleaner PRO License

△ 從設定中可以調整自動模式的頻率，最低一小時為單位。而刪除檔案除了標準刪除之外，還具備有抹除檔案的功能，讓刪除的檔案無法使用救援軟體來救援，若常常會清理暫存性的敏感資料，可以資料安全性調整刪除的方式。

http://www.kcsoftwares.com/index.php?kcleaner

免安裝版
KCleaner PRO 3.2.4.87.rar（MediaFire下載）
KCleaner PRO 3.2.4.87.rar（Rapidgator下載）
KCleaner PRO 3.2.4.87.rar（ZippyShare下載）
KCleaner PRO 3.2.4.87.rar（本站下載）
檔案大小：687 KB
更多資訊請參考：
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！

【限時免費】KCleaner PRO 能主動清理的高效能電腦清理工具 相關文章

訪客留言

參考資料
KCleaner PRO 3.0.0.71 [Latest] - KaranPC #KCleaner PRO
2016年4月24日 - Download KCleaner PRO 3.0.0.71 [Latest] or any other file from Application category. HTTP download also available at fast speeds.
【限時免費】KCleaner PRO 能主動清理的高效能電腦清理工具| 癮科技 #KCleaner PRO
2016年5月26日 - KCleaner 是一套還不錯的系統清理工具，介面算然普普通通，不過清掃的能力頗不賴的，常駐在系統中可以啟動自動清理功能，讓你隨時保持電腦最&nbsp;...
輕巧系統清理軟體-KCleaner Portable 2.6.7.69 中文免安裝 | 軟體部落 #KCleaner
KCleaner</b>是一款輕巧的系統清理軟體，可以清理系統中的垃圾文件和沒有用的臨時文件！有手動清理和自動清理可 ...
30秒清除電腦垃圾@ 阿華田的潘朵拉:: 隨意窩Xuite日誌 #系統清理
30秒清除電腦垃圾（讓你電腦向剛重灌一樣） 要輕鬆流暢上網你是否注意到你的電腦系統硬碟的可用空間正在一天天在減少呢？是不是像老人一樣動作一天比一天&nbsp;...
【限時免費】KCleaner PRO 能主動清理的高效能電腦清理工具 ... #KCleaner PRO
2016年5月26日 - KCleaner 是一套還不錯的系統清理工具，介面算然普普通通，不過清掃的能力頗不賴的，常駐在系統中...
30秒輕鬆清除系統垃圾--- 自製清除電腦系統垃圾程式...非常的簡單喔 ... #系統清理
自製清除電腦系統垃圾小工具程式每天使用電腦瀏覽網頁郵件不知不覺中電腦越來越慢 ... 特別是如果一段時間不清理IE的臨時文件夾「Temporary Internet Files」，.
KCleaner 2.6.4.66 免安裝版:軟體王2016-軟體資訊網站 - Softking.com.tw #KCleaner
KCleaner 可以自動地幫我們清除電腦上不必要的檔案，例如：清空資源回收桶、清理軟體的安裝快取、清理軟體的快取檔案、記錄檔或者暫存檔案……等。預設情況會&nbsp;...
KCleaner - KC Softwares #KCleaner
KCleaner is designed to be the most efficient Hard Disk cleaner, tracking every useless byte in order to give you all the ressources you may need for your&nbsp;...
KCleaner Download - Softpedia - Free Downloads Encyclopedia #KCleaner
Free Download KCleaner</b> 3.0.2.74 - Find and remove unused files to free up space such as web browser ...
CCleaner 清除電腦垃圾，讓Windows 跑得更順暢！(繁體中文版) #系統清理
2016年6月21日 - 快來試試檔案小、中文介面而且又是免費的CCleaner，來為你的系統清理掉一些不需要的垃圾，不但增加了硬碟空間，更為你的系統效能大大的加&nbsp;...