【限時免費】KCleaner PRO 能主動清理的高效能電腦清理工具

KCleaner 是一套還不錯的系統清理工具，介面算然普普通通，不過清掃的能力頗不賴的，常駐在系統中可以啟動自動清理功能，讓你隨時保持電腦最乾淨的狀態，免費版本和 PRO 版本在功能上其實沒有差異，只是 KCleaner PRO 版本省去了一個感謝頁面，也就是使用上比較沒有干擾啦！推薦大家可以收藏來當成第一優先的清理工具唷！
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△ 將該填寫的資訊填寫完成後 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 接著就可以得到軟體下載連結與這次活動的序號，或是到文末直接下載免安裝版。
△ 開啟軟體後點選軟體畫面上的 Buy KCleaner PRO。
△ 輸入剛剛所取得的活動授權帳號與序號。
△ 看到這畫面代表註冊成功囉！
△ 使用簡易與專家兩種模式，預設是簡易模式，點選 Expert Mode 可以切換到專家模式。簡易模式沒有預覽刪除檔案的功能，按下清除就會直接開始掃除檔案，方便又快速。
△ 專家模式中可以先點選 Simulate 來列出即將被清掃的檔案，透過勾選的方式來選取要刪除的檔案，之後再點選清除。不管是簡易模式或專家模式，都具備自動模式功能，自動模式會在定的時間內全自動的清理系統垃圾，讓你的電腦隨時保持最佳狀態。
△ 從設定中可以調整自動模式的頻率，最低一小時為單位。而刪除檔案除了標準刪除之外，還具備有抹除檔案的功能，讓刪除的檔案無法使用救援軟體來救援，若常常會清理暫存性的敏感資料，可以資料安全性調整刪除的方式。
http://www.kcsoftwares.com/index.php?kcleaner
免安裝版
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