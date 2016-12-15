【限時免費】Dr.Folder 7.23 目錄博士，自訂目錄圖示只是小事一樁

2016-12-15 21:40:58 哇哇 0 0

Dr.Folder 目錄博士

資自訂資料夾是件非常有趣的事情，可以讓資料夾用途更加明顯，像我目前是使用 Folder Colorizer 來改變資料夾顏色，未完成的事情就是紅色資料夾、未完成的文章就是綠色資料夾等等，也是我自己設計的使用方式。而這次要與大家分享的 Dr. Folder 目錄博士功能更加豐富，除了將資料夾變色之外，更內建多款圖示可以應用，甚至可以完全取代系統內建的資料夾圖示，功能多多不能錯過！
限時免費：http://sharewareonsale.com/s/dr-folder-giveaway-coupon-sale

Dr.Folder 目錄博士

△ 開啟網頁後點選 DOWNLOAD DR. FOLDER NOW
Dr.Folder 目錄博士

△ 輸入兩次電子信箱、勾選系統版本後，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Dr.Folder 目錄博士

△ 之後就可以取得軟體安裝版下載連結與活動序號，或是可以到文末下載免安裝版唷！

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△ 軟體安裝介面還有中文唷！安裝過程非常簡單，就不多說吧！

Dr.Folder 目錄博士

△ 開啟軟體從幫助 > 輸入註冊碼，坦白說我沒註冊使用也沒問題@@，不知道差別到底在哪裡。

Dr.Folder 目錄博士

△ 輸入剛剛所取得的活動序號。

Dr.Folder 目錄博士

△ 安裝完成之後，右鍵點選資料夾可以在右鍵選單中看到「使用目錄博士更改目錄圖標」，支援多選資料夾一併處理。（安裝版才有右鍵選單）

Dr.Folder 目錄博士

△ 若是使用免安裝版，執行 DrFolder.exe 開啟軟體也可以正常操作軟體，使用步驟也非常簡單，首先選擇目錄，支援單目錄、多目錄，再來在側邊可以看到很多分類的圖示，右側會列出該分類的所有圖示，選定喜愛的圖示之後，點選應用即可以將資料夾套用新的圖示。若是要恢復的話，點選左下角的恢復到默認圖標。

Dr.Folder 目錄博士

△ 內建的圖示一覽，還有生肖版本，實在是太搞笑了！！！

Dr.Folder 目錄博士

△ 進階的功能可以將系統預設的資料圖示全部換掉，先選取喜愛的資料夾圖示，再從文件中選取「將選擇的圖標設置為系統默認文件夾圖標」就可以替換所有的目錄圖示，要恢復實則選取「恢復系統默認文件夾圖標」。

Dr.Folder 目錄博士

△ 內建還有 PNG、JPG、BMP 與 GIF 圖示轉換成 ICO 的轉換器可以使用。

Dr.Folder 目錄博士

△ 瀏覽要轉檔的圖片，設定好輸出目錄之後，就可以開始轉換。轉換後的 ICO 也可以自己選取後套用在目錄圖示上唷！

Dr.Folder 目錄博士

△ 若是希望找到更多好看圖示，也有提供兩個不錯的免費圖標下載站唷！

http://hi.ylcomputing.com/products/dr-folder

安裝版：
Dr. Folder.exe（MediaFire下載）
Dr. Folder.exe（ZippyShare下載）
檔案大小：7.22 MB

免安裝版：
Dr. Folder 2.3.0.0.7z（MediaFire下載）
Dr. Folder 2.3.0.0.7z（ZippyShare下載）
Dr. Folder 2.3.0.0.7z（本站下載）
檔案大小：7.23 MB
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