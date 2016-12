【限時免費】Dr.Folder 7.23 目錄博士，自訂目錄圖示只是小事一樁

資自訂資料夾是件非常有趣的事情,可以讓資料夾用途更加明顯,像我目前是使用 Folder Colorizer 來改變資料夾顏色,未完成的事情就是紅色資料夾、未完成的文章就是綠色資料夾等等,也是我自己設計的使用方式。而這次要與大家分享的 Dr. Folder 目錄博士功能更加豐富,除了將資料夾變色之外,更內建多款圖示可以應用,甚至可以完全取代系統內建的資料夾圖示,功能多多不能錯過!△ 開啟網頁後點選 DOWNLOAD DR. FOLDER NOW

△ 輸入兩次電子信箱、勾選系統版本後,點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 之後就可以取得軟體安裝版下載連結與活動序號,或是可以到文末下載免安裝版唷!△ 軟體安裝介面還有中文唷!安裝過程非常簡單,就不多說吧!△ 開啟軟體從幫助 > 輸入註冊碼,坦白說我沒註冊使用也沒問題@@,不知道差別到底在哪裡。△ 輸入剛剛所取得的活動序號。△ 安裝完成之後,右鍵點選資料夾可以在右鍵選單中看到「使用目錄博士更改目錄圖標」,支援多選資料夾一併處理。(安裝版才有右鍵選單)△ 若是使用免安裝版,執行 DrFolder.exe 開啟軟體也可以正常操作軟體,使用步驟也非常簡單,首先選擇目錄,支援單目錄、多目錄,再來在側邊可以看到很多分類的圖示,右側會列出該分類的所有圖示,選定喜愛的圖示之後,點選應用即可以將資料夾套用新的圖示。若是要恢復的話,點選左下角的恢復到默認圖標。△ 內建的圖示一覽,還有生肖版本,實在是太搞笑了!!!△ 進階的功能可以將系統預設的資料圖示全部換掉,先選取喜愛的資料夾圖示,再從文件中選取「將選擇的圖標設置為系統默認文件夾圖標」就可以替換所有的目錄圖示,要恢復實則選取「恢復系統默認文件夾圖標」。△ 內建還有 PNG、JPG、BMP 與 GIF 圖示轉換成 ICO 的轉換器可以使用。△ 瀏覽要轉檔的圖片,設定好輸出目錄之後,就可以開始轉換。轉換後的 ICO 也可以自己選取後套用在目錄圖示上唷!△ 若是希望找到更多好看圖示,也有提供兩個不錯的免費圖標下載站唷!安裝版:檔案大小:7.22 MB免安裝版:檔案大小:7.23 MB