【限時免費】McAfee Internet Security 2017 防毒軟體你敢不裝嗎？專業版 180 天授權

2017-02-12 00:39:36 哇哇 0 0

McAfee Internet Security 2016 免費授權

誰的電腦趕不裝防毒嗎？坦白說我真的不敢，電腦裝機完第一時間就是先裝防毒軟體啊！免費的防毒軟體很多，但是更多人喜愛專業版的防毒軟體，去找破解實在太麻煩，其實現在很多專業防毒有時都會有半年的免費優惠活動，若一時還難以抉擇到底要用哪款防毒好的話，那就先來用 McAfee Internet Security 2017 吧！McAfee 防毒在企業界可是一把罩的，用在個人電腦絕對也是沒問題的啦！

活動頁面：https://cart.mcafee.com/

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△ 在活動頁面確認金額為 0，在下方輸入兩次電子信箱後 Contiune 繼續。如果繼續之後金額不是 0 元的話，試著用其他電子郵件來註冊吧！

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△ 重新檢視剛剛的 0 元訂單，Place My Order 繼續。

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△ Get My Trial 繼續，此時會跳出登入帳號的畫面，若有本有帳號就直接登入，若沒有帳號就簡單的註冊。

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△ 登入 McAfee 帳號後可以看到個人的產品頁面，選擇 McAfee Internet Security 後點選下方的 Downlaod 下載安裝軟體。

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△ 同意使用條款 Agree and Downlaod 繼續。

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△ 此時會開始下載檔案，頁面上也會有軟體序號資訊。也可以到文末直接下載安裝檔案。

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△ 安裝軟體應該不用多說吧！若是從 McAfee 網站下載的檔案不用登入帳號就可以直接進行安裝，本站安裝檔案需要登入剛剛取得限免得帳號。

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△ 安裝軟體會下載需要的檔案進行安裝。

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△ 持續安裝中，稍微等等囉^^

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△ 安裝大功告成，Finish 後就可以開始啟用囉！

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△ 軟體介面感覺頗專業的，有防毒軟體就一百分啦！！

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△ 有半年的使用期限唷！然後請大家持續關注綠色工廠，半年後幫你找其他的專業防毒^^。

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△ 安裝完防毒軟體，也請記得開啟即時防護，也來一次完整的掃描吧！！！確認電腦的狀態是安全的唷！

安裝版：
McAfee Internet Security 2017.exe（MediaFire下載）
McAfee Internet Security 2017.exe（Rapidgator下載）
McAfee Internet Security 2017.exe（ZippyShare下載）
McAfee Internet Security 2017.exe（Hami+下載）
檔案大小：7.99 MB
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