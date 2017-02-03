RocketCake 1.3 我也會自己設計響應式網頁，RWD 懶人工具立刻上手

記得我以前剛學會架站的時候，也超級喜歡網頁設計的，曾經也任職過網頁設計，真的是往事不堪回首！從以前都用工具，到現在都用手刻，也算是一種成長吧！如今網頁型態已經大大改變，一個網站要符合電腦、平板與手機的需求，各種螢幕解析度大大小小都不一樣，只有 Responsive Web Design（縮寫 RWD）響應式網頁（或稱自適應網頁設計）設計才能符合需求，這可沒有那麼簡單，不過如今有懶人工具 RocketCake 可以使用，就算你不懂得 HTML 語法、CSS 這些東西，也可以完成一個簡易的響應式網頁設計唷！
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