【限時免費】MiniTool Power Data Recovery 支援磁區救援的檔案救援軟體，不收下絕對後悔

檔案救援工具很多,不過支援磁區救援的就很少了,什麼叫做支援磁區救援呢?有些狀況硬碟壞掉的時候,有可能開啟時原本的磁碟分割都消失了,譬如說原本分割成三個磁區來使用,毀損後只會看到一個尚未使用的硬碟,可以格式化繼續使用,但是要救回檔案就有難度了,這時候就可以使用 MiniTool Power Data Recovery 來進行 Lost Partition Recovery 磁區的救援,看是否有辦法恢復原本的硬碟狀態,之後再來進行檔案救援唷!當然 Power Data Recovery 基本的檔案救援功能也是有的,甚至還支援 CD/DVD 的資料救援。

△ 在活動頁面點選 DOWNLOAD POWER DATA RECOVERY NOW 繼續。△ 將需要填寫的資訊填寫完成,GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 之後就可以取得軟體下載連結與這次的活動序號,或是到文末下載免安裝版^^。△ 軟體安裝完成後開啟軟體,就會看到軟體的註冊視窗,此時將剛剛取得的序號輸入即可。(或是在文末下載免安裝版)△ 看到此訊息就代表註冊成功囉!△ MiniTool Power Data Recovery 的主要功能有刪除的檔案救援、圖片檔案救援、遺失的磁區救援、CD/DCD 救援與損壞的磁區救援,磁區救援是非常棒的功能,一般救援軟體不會有這項功能,建議大家可以趁此機會保留在電腦中^^。△ 簡易示範檔案救援,首先選定一顆硬碟,之後點選 Scan 開始掃描。△ 掃描後可以依照路徑來尋找遺失的檔案,上方有方便的搜尋與字串過濾功能,甚至可以將掃描結果直接輸出,方便下次直接取用掃描結果,就不用再一次的廢時掃描。△ 瀏覽方式也可以依照檔案型態來分類,可以從清單當中的小圖示查看檔案的狀態,圖片、文字檔案可以進行預覽,最後選定要救援的檔案後,點選右下角的 Save 就可以將檔案輸出,不過千萬記得不要輸出在正在救援的那顆硬碟唷!!!MiniTool 這家軟體真的還不錯,像是 MiniTool Partition Wizard 磁碟分割工具、 MiniTool Partition Recovery 磁區救援工具與 MiniTool Drive Copy 硬碟拷貝工具都很不錯,是值得信賴的軟體公司^^。免安裝版:檔案大小:10.04 MB安裝版:檔案大小:29.3 MB