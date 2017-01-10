【限時免費】MiniTool Power Data Recovery 支援磁區救援的檔案救援軟體，不收下絕對後悔

2017-01-10 09:57:57 哇哇 0 0

MiniTool Power Data Recovery 序號 Licnese

檔案救援工具很多，不過支援磁區救援的就很少了，什麼叫做支援磁區救援呢？有些狀況硬碟壞掉的時候，有可能開啟時原本的磁碟分割都消失了，譬如說原本分割成三個磁區來使用，毀損後只會看到一個尚未使用的硬碟，可以格式化繼續使用，但是要救回檔案就有難度了，這時候就可以使用 MiniTool Power Data Recovery 來進行 Lost Partition Recovery 磁區的救援，看是否有辦法恢復原本的硬碟狀態，之後再來進行檔案救援唷！當然 Power Data Recovery 基本的檔案救援功能也是有的，甚至還支援 CD/DVD 的資料救援。

限時免費：https://sharewareonsale.com/s/minitool-power-data-recovery-sale

MiniTool Power Data Recovery 序號 Licnese
△ 在活動頁面點選 DOWNLOAD POWER DATA RECOVERY NOW 繼續。

MiniTool Power Data Recovery 序號 Licnese

△ 將需要填寫的資訊填寫完成，GIVE IT TO ME NOW 繼續。

MiniTool Power Data Recovery 序號 Licnese

△ 之後就可以取得軟體下載連結與這次的活動序號，或是到文末下載免安裝版^^。

MiniTool Power Data Recovery 序號 Licnese

△ 軟體安裝完成後開啟軟體，就會看到軟體的註冊視窗，此時將剛剛取得的序號輸入即可。（或是在文末下載免安裝版）

MiniTool Power Data Recovery 序號 Licnese

△ 看到此訊息就代表註冊成功囉！

MiniTool Power Data Recovery 序號 Licnese

△ MiniTool Power Data Recovery 的主要功能有刪除的檔案救援、圖片檔案救援、遺失的磁區救援、CD/DCD 救援與損壞的磁區救援，磁區救援是非常棒的功能，一般救援軟體不會有這項功能，建議大家可以趁此機會保留在電腦中^^。

MiniTool Power Data Recovery 序號 Licnese

△ 簡易示範檔案救援，首先選定一顆硬碟，之後點選 Scan 開始掃描。

MiniTool Power Data Recovery 序號 Licnese

△ 掃描後可以依照路徑來尋找遺失的檔案，上方有方便的搜尋與字串過濾功能，甚至可以將掃描結果直接輸出，方便下次直接取用掃描結果，就不用再一次的廢時掃描。

MiniTool Power Data Recovery 序號 Licnese

△ 瀏覽方式也可以依照檔案型態來分類，可以從清單當中的小圖示查看檔案的狀態，圖片、文字檔案可以進行預覽，最後選定要救援的檔案後，點選右下角的 Save 就可以將檔案輸出，不過千萬記得不要輸出在正在救援的那顆硬碟唷！！！

MiniTool 這家軟體真的還不錯，像是 MiniTool Partition Wizard 磁碟分割工具、MiniTool Partition Recovery 磁區救援工具與 MiniTool Drive Copy 硬碟拷貝工具都很不錯，是值得信賴的軟體公司^^。

http://www.powerdatarecovery.com/

免安裝版：
MiniTool Power Data Recovery 7.0.7z（MediaFire下載）
MiniTool Power Data Recovery 7.0.7z（Rapidgator下載）
MiniTool Power Data Recovery 7.0.7z（ZippyShare下載）
MiniTool Power Data Recovery 7.0.7z（本站下載）
檔案大小：10.04 MB

安裝版：
Power Data Recovery.exe（MediaFire下載）
Power Data Recovery.exe（Rapidgator下載）
Power Data Recovery.exe（ZippyShare下載）
檔案大小：29.3 MB
更多資訊請參考：
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