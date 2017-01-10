【限時免費】MiniTool Power Data Recovery 支援磁區救援的檔案救援軟體，不收下絕對後悔

檔案救援工具很多，不過支援磁區救援的就很少了，什麼叫做支援磁區救援呢？有些狀況硬碟壞掉的時候，有可能開啟時原本的磁碟分割都消失了，譬如說原本分割成三個磁區來使用，毀損後只會看到一個尚未使用的硬碟，可以格式化繼續使用，但是要救回檔案就有難度了，這時候就可以使用 MiniTool Power Data Recovery 來進行 Lost Partition Recovery 磁區的救援，看是否有辦法恢復原本的硬碟狀態，之後再來進行檔案救援唷！當然 Power Data Recovery 基本的檔案救援功能也是有的，甚至還支援 CD/DVD 的資料救援。
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△ 將需要填寫的資訊填寫完成，GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 之後就可以取得軟體下載連結與這次的活動序號，或是到文末下載免安裝版^^。
△ 軟體安裝完成後開啟軟體，就會看到軟體的註冊視窗，此時將剛剛取得的序號輸入即可。（或是在文末下載免安裝版）
△ 看到此訊息就代表註冊成功囉！
△ MiniTool Power Data Recovery 的主要功能有刪除的檔案救援、圖片檔案救援、遺失的磁區救援、CD/DCD 救援與損壞的磁區救援，磁區救援是非常棒的功能，一般救援軟體不會有這項功能，建議大家可以趁此機會保留在電腦中^^。
△ 簡易示範檔案救援，首先選定一顆硬碟，之後點選 Scan 開始掃描。
△ 掃描後可以依照路徑來尋找遺失的檔案，上方有方便的搜尋與字串過濾功能，甚至可以將掃描結果直接輸出，方便下次直接取用掃描結果，就不用再一次的廢時掃描。
△ 瀏覽方式也可以依照檔案型態來分類，可以從清單當中的小圖示查看檔案的狀態，圖片、文字檔案可以進行預覽，最後選定要救援的檔案後，點選右下角的 Save 就可以將檔案輸出，不過千萬記得不要輸出在正在救援的那顆硬碟唷！！！
MiniTool 這家軟體真的還不錯，像是 MiniTool Partition Wizard 磁碟分割工具、MiniTool Partition Recovery 磁區救援工具與 MiniTool Drive Copy 硬碟拷貝工具都很不錯，是值得信賴的軟體公司^^。
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