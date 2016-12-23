【限時免費】Sketch Drawer Pro 圖片變素描專家級工具，一鍵完成！

2016-12-23 22:38:12 哇哇 0 0

SoftOrbits Sketch Drawer Pro 素描軟體限時免費

手機上的圖片工具越來越多，電腦上的當然也不少，只是被大家忽視了而已，這次與大家分享的 SoftOrbits Sketch Drawer Pro 就是款專家級的圖片素描工具，可以很快的將原本的圖片變成素描，內建多種素描風格與筆觸，若是想要將照片呈現出比較特別的素描風格，這款工具非常簡易使用，趁這時候限時免費收下來吧！

限時免費：http://sharewareonsale.com/s/free-softorbits-sketch-drawer-pro-79-95-value

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△ 從頁面中點選 GET SOFTORBITS SKETCH DRAWER PRO NOW。

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△ 輸入自己的 E-mail 並且再次輸入確認，勾選自己的作業系統版本，接著點選 GIVE IT TOM ME NOW。

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△ 最後就可以得到軟體下載連結與序號。

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△ 下載軟體安裝之後開啟軟體，開啟後會先看到一個彈出頁面，先點選 Cancel 關閉。（可以到文末下載免安裝版）

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△ 之後從 Help > Register 進入註冊畫面。

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△ 輸入剛剛所取得的序號，點選 OK 來註冊。

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△ 看到這畫面就代表註冊成功囉！

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△ 使用方式相當簡單，將照片拖曳到軟體的畫面當中開始操作。

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△ 從右側 Toolbox 可以看到各種素描效果，選取之後會有小區塊的預覽，確認之後點選 RUN 開始執行，完成後另存新檔就搞定。

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△ 接著就來看看各種不同的效果吧！

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http://www.softorbits.com/photo-to-sketch-converter/

免安裝版：
Sketch Drawer Pro 4.2.7z（MediaFire下載）
Sketch Drawer Pro 4.2.7z（Rapidgator下載）
Sketch Drawer Pro 4.2.7z（ZippyShare下載）
Sketch Drawer Pro 4.2.7z（本站下載）
檔案大小：21.35 MB
更多資訊請參考：
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