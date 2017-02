【限時免費】Do Your Data Recovery Professional 5.0 兩大優勢專業版救援工具

檔案救援工具很多款,免費的很多,付費版的也很多,不管要錢或是不要錢、不要免費版或是專業版,只要能成功救援的就是好軟體!這次與大家分享 Do Your Data Recovery Professional 這款救援工具,到底專業版有哪兩大優勢呢?第一項優勢就是邊掃描邊預覽,第二就是可以儲存掃描結果,這通常是不會出現在免費版本的專業功能唷!

△ 在活動頁面點選 DOWNLOAD DO YOUR DATA RECOVERY PROFESSIONAL NOW。△ 將該填的資訊填寫完成,包含有 E-Mail、國家區域、使用系統、性別與工作,完成後點選 GIVE IT TO ME NOW。△ 最後就會得到軟體的下載連結以及軟體序號,軟體可以到文末下載免安裝版。△ 開啟軟體後在右上角選單找到 Activate。△ 輸入剛剛所取得的軟體序號,點選 Activate 啟動。△ 啟動成功△ 軟體救援方法很簡單,先選取要救援的硬碟。△ 接著選取要救援的檔案類型,全部勾選也是可以。△ 若是基本掃描找不到檔案的話,可以重新使用 Advanced Recocvery 進階掃描。△ 掃描結果分成三種檢視方式,第一種是依照路徑顯示。△ 第二種是依照檔案類型顯示,選找特定格式檔案時會方便許多。△ 尋找圖片可以使用圖片預覽的方式,很多圖片雖然被標記損壞的標誌,不過實際上是可以讀取的,不妨救援看看。△ 除了縮圖預覽之外,也可以打開圖片預覽,若是想要的檔案的話可以從右下角 Recover 快速恢復。△ 也能依照檔案的時間來瀏覽,找過往檔案也比較方便,不過歷史久遠的檔案通常能救援的機率不高^^。△ 掃描後救援的方式很簡單,勾選後右鍵點選 Recover 或是點選右下角的來救援即可。△ Recover 後會跳出輸出的視窗,存放在哪裡自己決定,但是千萬不要存放在要救援的硬碟裡。△ Do Your Data Recovery Professional 的一大特色就是可以邊掃描邊讀取掃描結果,用了那麼多款救援軟體,目前只有 Renee Undeleter 有這功能,坦白說還頗方便的。第二大特色就是可以將掃描結果外帶,譬如說大家不知道檔案到底在哪顆硬碟時,第一次掃描後沒有翻到,也可將結果先儲存,避免第二顆硬碟也沒找到時,第一顆硬碟又要重掃一次。免安裝版:檔案大小:4.91 MB