【限時免費】Do Your Data Recovery Professional 5.0 兩大優勢專業版救援工具

2017-02-01 04:22:48 哇哇 0 0

Do Your Data Recovery Professional 限時免費 Licnese 序號

檔案救援工具很多款，免費的很多，付費版的也很多，不管要錢或是不要錢、不要免費版或是專業版，只要能成功救援的就是好軟體！這次與大家分享 Do Your Data Recovery Professional 這款救援工具，到底專業版有哪兩大優勢呢？第一項優勢就是邊掃描邊預覽，第二就是可以儲存掃描結果，這通常是不會出現在免費版本的專業功能唷！

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△ 在活動頁面點選 DOWNLOAD DO YOUR DATA RECOVERY PROFESSIONAL NOW。

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△ 將該填的資訊填寫完成，包含有 E-Mail、國家區域、使用系統、性別與工作，完成後點選 GIVE IT TO ME NOW。

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△ 最後就會得到軟體的下載連結以及軟體序號，軟體可以到文末下載免安裝版。

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△ 開啟軟體後在右上角選單找到 Activate。
 
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△ 輸入剛剛所取得的軟體序號，點選 Activate 啟動。

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△ 啟動成功

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△ 軟體救援方法很簡單，先選取要救援的硬碟。

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△ 接著選取要救援的檔案類型，全部勾選也是可以。

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△ 若是基本掃描找不到檔案的話，可以重新使用 Advanced Recocvery 進階掃描。

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△ 掃描結果分成三種檢視方式，第一種是依照路徑顯示。

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△ 第二種是依照檔案類型顯示，選找特定格式檔案時會方便許多。

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△ 尋找圖片可以使用圖片預覽的方式，很多圖片雖然被標記損壞的標誌，不過實際上是可以讀取的，不妨救援看看。

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△ 除了縮圖預覽之外，也可以打開圖片預覽，若是想要的檔案的話可以從右下角 Recover 快速恢復。

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△ 也能依照檔案的時間來瀏覽，找過往檔案也比較方便，不過歷史久遠的檔案通常能救援的機率不高^^。

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△ 掃描後救援的方式很簡單，勾選後右鍵點選 Recover 或是點選右下角的 Do Your Data Recovery Professional 限時免費 Licnese 序號 來救援即可。

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△ Recover 後會跳出輸出的視窗，存放在哪裡自己決定，但是千萬不要存放在要救援的硬碟裡。

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△ Do Your Data Recovery Professional 的一大特色就是可以邊掃描邊讀取掃描結果，用了那麼多款救援軟體，目前只有 Renee Undeleter 有這功能，坦白說還頗方便的。第二大特色就是可以將掃描結果外帶，譬如說大家不知道檔案到底在哪顆硬碟時，第一次掃描後沒有翻到，也可將結果先儲存，避免第二顆硬碟也沒找到時，第一顆硬碟又要重掃一次。

http://www.doyourdata.com/data-recovery-software/pro-data-recovery-software.html

免安裝版：
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