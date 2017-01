【限時免費】Sothink Blu-ray Copy 拷貝藍光光碟必備工具，價值超過 2000 台幣

時代進步、技術也跟著進步,大家的視覺口味也越來越大,以前 DVD 的畫質怎麼夠看,開始追求藍光帶來的視覺享受,以前拷 CD、拷 DVD,現在當然就是拷貝藍光囉!現在藍光相關已經相當普及,藍光燒錄機、藍光片的價格都已經相當親民了,我想大家欠缺的只是燒錄軟體而已, Sothink Blu-ray Copy 可以幫你輕鬆完成拷貝藍光的任務 ,這套工具價值 86.99 美金,不收藏下來對不起自己!

▲ 點選活動網頁中的 DOWNLOAD SOTHINK BLU-RAY COPY NOW。

▲ 將該填寫的資訊填寫完成,點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。▲ 最後可以得到 Sothink Blu-ray Copy 安裝版的下載連結,此版本是安裝及註冊版,使用上相當方便。文末可以下載安裝版及免安裝版。▲ 點選 Sothink Blu-ray Copy Giveaway Version.exe 開啟軟體後後還看到一堆試用可別嚇到,因為這是 Sothink 工具包的軟體,而限時免費的只有「Blu-ray 複製」的這項功能。(若免安裝版開啟時要求安裝,可以直接關閉即可。)▲ 開啟 Blu-ray 複製後就可以開始使用,因為我沒有藍光所以就跳過使用步驟囉^^。免安裝版:檔案大小: 56.9 MB安裝版:檔案大小:58.4 MB