Hard Disk Sentinel 硬碟健康助手，預估硬碟剩餘壽命，專業級工具一定要擁有

硬碟的健康很重要，因為你的作業系統和資料都在硬碟裡，萬一有個閃失就是和珍貴的資料說再見，這是很可怕的事情，我也曾用過像是 CrystalDiskInfo 與 HDDExpert 這類檢查工具，不過自從我用了 Hard Disk Sentinel 才知道什麼叫做專業，除了基礎的硬碟溫度、硬碟資訊等等狀態的提供之外，最主要是可以常駐於系統中蒐集資訊，譬如說取得長期的硬碟溫度觀察，硬碟異常時的即時告警等等，免安裝正式版不收藏對不起自己。
活動網址：http://sharewareonsale.com/s/hard-disk-sentinel-standard-sale
△ 將該填寫的資訊田宿完成，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。
△ 最後會取得安裝版軟體的下載連結，此安裝版下載後即正式版，不用再額外輸入序號。（或是到本文末下載正式版免安裝版本）
△ Hard Disk Sentinel PRO 有提供繁體中文語系，大家進入軟體後可以到 Configuration > Preference > Language 中選取 Chinese(traditional) 繁體中文語系，相信中文界面對大家來說應該更加順眼，也方便查看詳細的硬碟狀態與資訊，透過健康檢查預估硬碟壽命，大家可以當成參考唷！
△ 可以在系統列顯示每顆硬碟當下的溫度，大家所處的環境不同，可以自己調整硬碟溫度的水線，來顯示不同顏色的溫度提示。
△ 系統列顯示溫度範例，一般來說會希望硬碟溫度維持在 40 度以下，若是硬碟溫度過高的話，電腦就要注意空氣的對流。
△ 硬碟的狀態異常都可以告警，這還包含了硬碟可用空間的監控，功能還真的頗全面的，真的是目前所見過最完善的硬碟工具唷！
http://www.hdsentinel.com/index.php
免安裝版：（正式版免序號）
Hard Disk Sentinel 4.71.7z（MediaFire下載）
Hard Disk Sentinel 4.71.7z（Rapidgator下載）
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Hard Disk Sentinel 4.71.7z（本站下載）
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安裝版：
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