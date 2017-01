Hard Disk Sentinel 硬碟健康助手，預估硬碟剩餘壽命，專業級工具一定要擁有

硬碟的健康很重要,因為你的作業系統和資料都在硬碟裡,萬一有個閃失就是和珍貴的資料說再見,這是很可怕的事情,我也曾用過像是 CrystalDiskInfo HDDExpert 這類檢查工具,不過自從我用了 Hard Disk Sentinel 才知道什麼叫做專業,除了基礎的硬碟溫度、硬碟資訊等等狀態的提供之外,最主要是可以常駐於系統中蒐集資訊,譬如說取得長期的硬碟溫度觀察,硬碟異常時的即時告警等等,免安裝正式版不收藏對不起自己。

△ 點選畫面中的 DOWNLOAD HARD DISK SENTINEL NOW。△ 將該填寫的資訊田宿完成,點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後會取得安裝版軟體的下載連結,此安裝版下載後即正式版,不用再額外輸入序號。(或是到本文末下載正式版免安裝版本)△ Hard Disk Sentinel PRO 有提供繁體中文語系,大家進入軟體後可以到 Configuration > Preference > Language 中選取 Chinese(traditional) 繁體中文語系,相信中文界面對大家來說應該更加順眼,也方便查看詳細的硬碟狀態與資訊,透過健康檢查預估硬碟壽命,大家可以當成參考唷!△ 可以在系統列顯示每顆硬碟當下的溫度,大家所處的環境不同,可以自己調整硬碟溫度的水線,來顯示不同顏色的溫度提示。△ 系統列顯示溫度範例,一般來說會希望硬碟溫度維持在 40 度以下,若是硬碟溫度過高的話,電腦就要注意空氣的對流。△ 硬碟的狀態異常都可以告警,這還包含了硬碟可用空間的監控,功能還真的頗全面的,真的是目前所見過最完善的硬碟工具唷!免安裝版:(正式版免序號)檔案大小:19.08 MB安裝版:檔案大小:19.64 MB