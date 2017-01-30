Hard Disk Sentinel 硬碟健康助手，預估硬碟剩餘壽命，專業級工具一定要擁有

2017-01-30 03:24:51 哇哇 0 0

Hard Disk Sentinel PRO 序號 License

硬碟的健康很重要，因為你的作業系統和資料都在硬碟裡，萬一有個閃失就是和珍貴的資料說再見，這是很可怕的事情，我也曾用過像是 CrystalDiskInfoHDDExpert 這類檢查工具，不過自從我用了 Hard Disk Sentinel 才知道什麼叫做專業，除了基礎的硬碟溫度、硬碟資訊等等狀態的提供之外，最主要是可以常駐於系統中蒐集資訊，譬如說取得長期的硬碟溫度觀察，硬碟異常時的即時告警等等，免安裝正式版不收藏對不起自己。

活動網址：http://sharewareonsale.com/s/hard-disk-sentinel-standard-sale

Hard Disk Sentinel PRO 序號 License
△ 點選畫面中的 DOWNLOAD HARD DISK SENTINEL NOW。

Hard Disk Sentinel PRO 序號 License

△ 將該填寫的資訊田宿完成，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Hard Disk Sentinel PRO 序號 License

△ 最後會取得安裝版軟體的下載連結，此安裝版下載後即正式版，不用再額外輸入序號。（或是到本文末下載正式版免安裝版本）

Hard Disk Sentinel PRO 序號 License

△ Hard Disk Sentinel PRO 有提供繁體中文語系，大家進入軟體後可以到 Configuration > Preference > Language 中選取 Chinese(traditional) 繁體中文語系，相信中文界面對大家來說應該更加順眼，也方便查看詳細的硬碟狀態與資訊，透過健康檢查預估硬碟壽命，大家可以當成參考唷！

Hard Disk Sentinel PRO 序號 License

△ 可以在系統列顯示每顆硬碟當下的溫度，大家所處的環境不同，可以自己調整硬碟溫度的水線，來顯示不同顏色的溫度提示。

Hard Disk Sentinel PRO 序號 License

△ 系統列顯示溫度範例，一般來說會希望硬碟溫度維持在 40 度以下，若是硬碟溫度過高的話，電腦就要注意空氣的對流。

Hard Disk Sentinel PRO 序號 License

△ 硬碟的狀態異常都可以告警，這還包含了硬碟可用空間的監控，功能還真的頗全面的，真的是目前所見過最完善的硬碟工具唷！

http://www.hdsentinel.com/index.php

免安裝版：（正式版免序號）
Hard Disk Sentinel 4.71.7z（MediaFire下載）
Hard Disk Sentinel 4.71.7z（Rapidgator下載）
Hard Disk Sentinel 4.71.7z（ZippyShare下載）
Hard Disk Sentinel 4.71.7z（本站下載）
檔案大小：19.08 MB

安裝版：
Hard Disk Sentinel.exe（MediaFire下載）
Hard Disk Sentinel.exe（Rapidgator下載）
Hard Disk Sentinel.exe（ZippyShare下載）
檔案大小：19.64 MB

更多資訊請參考：
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！

Hard Disk Sentinel 硬碟健康助手，預估硬碟剩餘壽命，專業級工具一定要擁有 相關文章

訪客留言

參考資料
CrystalDiskInfo硬碟健康檢查工具，SSD、HDD定期安檢才能永保安康！ - PCDIY! online #硬碟健康檢查
CrystalDiskInfo硬碟健康檢查</b>工具，SSD、HDD 定期安檢才能永保安康！ 文‧圖／陳建宏 2016-04-23 00:00:00 ...
WD Data Lifeguard Diagnostic-硬碟檢測及壞軌修復教學 @ 耐特電腦資訊站 :: 隨意窩 Xuite日誌 #硬碟檢測工具
前言:來講一下我的維修經驗談，若是用&quot;HDTune&quot;掃描硬碟而發現了壞軌(紅點)，那硬碟還在保固期限 ...
HD Tune 硬碟效能、檢測維護測試軟體下載@免安裝中文版| 搜放資源網 ... #硬碟檢測工具
2015年7月22日 - D Tune是一款免費又小巧的硬碟檢測程式，它可以幫我們顯示出硬碟的相關詳細資訊，還能 ... 標籤: HD Tune, 免安裝, 工具, 效能測試, 硬碟效能檢測&nbsp;...
Hard Disk Sentinel PRO 硬碟健康助手，預估硬碟剩餘壽命，專業級工具 ... #Hard Disk Sentinel PRO
2016年4月17日 - Hard Disk Sentinel PRO 序號License 硬碟的健康很重要，因為你的作業系統和資料都在硬碟裡，萬一有個閃失就是和珍貴的資料說再見，這是很&nbsp;...
Download Hard Disk Sentinel #hard disk sentinel
Download Hard Disk Sentinel</b>, Professional, Trial, DOS, Linux versions ... Everything I want in all ...
Hard Disk Sentinel PRO 硬碟健康助手，預估硬碟剩餘壽命-新聞放送台 - Asus #Hard Disk Sentinel PRO
2016年4月20日 - Hard Disk Sentinel PRO 硬碟健康助手，預估硬碟剩餘壽命，專業級工具一定要擁有by chiahsin.liu@gmail.com (哇哇) @ 綠色工廠[引用來源]硬碟的&nbsp;...
Hard Disk Sentinel PRO 硬碟健康助手，預估硬碟剩餘壽命，專業級工具 ... #hard disk sentinel
2016年4月17日 - Hard Disk Sentinel PRO 序號License 硬碟的健康很重要，因為你的作業系統和資料都在硬碟裡，萬一有個閃失就是和珍貴的資料說再見，這是很&nbsp;...
HD Tune 檢測硬碟目前健康狀況- 香腸炒魷魚 #硬碟健康檢查
2010年7月7日 - 3C產品都算是消耗品，用久了可能就會壞了。3C儲存裝置，像是硬碟如果壞掉可是會很麻煩的，因為裡面存滿了重要的資料、相片、音樂等等，避免硬&nbsp;...
Hard Disk Sentinel PRO 4.60 - 下載 #hard disk sentinel
Hard Disk Sentinel</b> PRO, 免費下載. Hard Disk Sentinel</b> PRO 4.60: 硬碟哨兵提供先進的資料保護解決方案通 ...
顯示硬碟健康狀況-CrystalDiskInfo Portable 6.8.2 中文免安裝| 軟體部落 #硬碟健康檢查
2016年5月2日 - CrystalDiskInfo 是一套檢查硬碟健康狀態工具，它能即時顯示硬碟資訊，透過讀取S.M.A.R.T. 來了解硬碟的健康狀況。只要執行它，您就能迅速得知&nbsp;...