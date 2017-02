【限時免費】Bitdefender Total Security 2017 高評價防毒軟體，免費 90 天授權

防毒軟體到底哪一套最強?我覺得這是永遠無解的答案,不過大多人還是選擇評價比較高的防毒軟體,Bitdefender 的評價就非常得不錯,不過在台灣我覺得使用者算是少數,不過以 Bitdefender 為掃毒引擎的防毒軟體也不少,像是 Ad-Aware Free Antivirus+ Advanced SystemCare Ultimate 也都是以 Bitdefender 為主的防毒軟體,Bitdefender Total Security 2017 現在有活動可以免費使用 90 天(一般試用只有 30 天),雖然說時間有點短暫,不過若一時沒有防毒軟體的話,還是很實用的唷!

△ Bitdefender 在 AV-TEST 防毒軟體中的評價非常的不錯,對系統效能影響也較少,的確是值得信賴!△ 在活動頁面中輸入 E-Mail、勾選 I'm not a robot、GET IT NOW,三個步驟就可以順利取得 90 天試用,信箱請不要亂填,因為等等需要去信箱內收序號。△ 接著會看到以上畫面,要你去信箱收信^^。△ 打開信箱收信,點選 INSTALL BITDEFENDER 繼續安裝的步驟。△ 這時候會連結到 Bitdefender 的網站登入帳號,若原本就有帳號就直接登入,若沒有帳號的話就選擇註冊。(若帳號本身就有使用免費的促銷時間沒到期的話,試著用其他 E-mail 去登錄活動)△ 登入之後就會看到 new subscription is active,代表有順利取得這次活動 90 天的試用期限授權。△ 在Bitdefender Central 後臺當中點選 INSTALL BITDEFENDER。△ 會跳出 DOWNLOAD 的視窗,點選後就會下載安裝檔案。△ 提示你安裝時登入Bitdefender 進行安裝。△ 安裝前先登入 Bitdefender 帳號。△ 開始下載完整版的檔案,請保持網路連線啊!△ 開始 Install 安裝。△ 安裝完成囉!開始使用吧!△ Bitdefender Total Security 2017 安裝完成可以開始使用囉!介面就是英文介面,相信對很多人來說會有些許障礙,不過就算一般防毒軟體大家安裝好也不太會去動設定,默默地保護你的電腦安全囉!!!