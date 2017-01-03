【限時免費】Ashampoo Burning Studio 2017 全方位燒錄軟體，免費取得趁現在！

2017-01-03 09:07:44 哇哇 0 0

Ashampoo Burning Studio 2017 序號 License

燒錄軟體不知道還有多少朋友在使用？我自己的電腦是連光碟機都沒有裝了，不過應該還是有不少人仍擁有燒錄的需求，雖然說免費的燒錄工具也不少，不過若是能 使用像是 Ashampoo Burning Studio 這樣的付費版本，我想爽度勢必提升不少，Ashampoo 的許多工具軟體都頗值得讚賞的唷！這次燒錄軟體正在限時免費當中，有燒錄需期的朋友們趕快收藏，這款還有繁體中文唷！

限時免費：http://sharewareonsale.com/s/ashampoo-burning-studio-freebie-sale

Ashampoo Burning Studio 2017 序號 License
△ 進入活動頁面點選 DOWNLOAD ASHAMPOO BURNING STUDIO 2017 NOW。

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△ 將該填寫的資訊填寫完成，點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。

Ashampoo Burning Studio 2017 序號 License

△ 之後就可以取得這次活動的軟體下載與序號。安裝版請到文末下載。

Ashampoo Burning Studio 2017 序號 License

△ 正常的安裝步驟，沒有任何廣告陷阱，我同意 & 繼續。

Ashampoo Burning Studio 2017 序號 License

△ 貼入剛剛所取得的序號立即啟用， 啟用完成可以看到綠色的大勾勾，下一步繼續就完成囉！

Ashampoo Burning Studio 2017 序號 License

△ 軟體介面非常的好看，有別於一般的燒錄軟體，使用起來也都了一分新鮮感，該有的功能當然也不會少，燒錄資料、備份還原檔案、燒錄音樂、燒錄電影、製作封面、複製光碟、光碟映像的功能通通都有，有夠超值的啦！！！

安裝版下載：
Ashampoo Burning Studio 2017.exe（MediaFire下載）
Ashampoo Burning Studio 2017.exe（Rapidgator下載）
Ashampoo Burning Studio 2017.exe（ZippyShare下載）
Ashampoo Burning Studio 2017.exe（Hami+下載）
檔案大小：73.1 MB
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