【限時免費】Ashampoo Burning Studio 2017 全方位燒錄軟體，免費取得趁現在！

燒錄軟體不知道還有多少朋友在使用?我自己的電腦是連光碟機都沒有裝了,不過應該還是有不少人仍擁有燒錄的需求,雖然說免費的燒錄工具也不少,不過若是能 使用像是 Ashampoo Burning Studio 這樣的付費版本,我想爽度勢必提升不少,Ashampoo 的許多工具軟體都頗值得讚賞的唷!這次燒錄軟體正在限時免費當中,有燒錄需期的朋友們趕快收藏,這款還有繁體中文唷!

△ 進入活動頁面點選 DOWNLOAD ASHAMPOO BURNING STUDIO 2017 NOW。△ 將該填寫的資訊填寫完成,點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 之後就可以取得這次活動的軟體下載與序號。安裝版請到文末下載。△ 正常的安裝步驟,沒有任何廣告陷阱,我同意 & 繼續。△ 貼入剛剛所取得的序號立即啟用, 啟用完成可以看到綠色的大勾勾,下一步繼續就完成囉!△ 軟體介面非常的好看,有別於一般的燒錄軟體,使用起來也都了一分新鮮感,該有的功能當然也不會少,燒錄資料、備份還原檔案、燒錄音樂、燒錄電影、製作封面、複製光碟、光碟映像的功能通通都有,有夠超值的啦!!!安裝版下載:檔案大小:73.1 MB