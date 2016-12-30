【限時免費】Advanced SystemCare 10 PRO 專業版本 系統清理與優化工具

Advanced SystemCare 是一套非常方便與強大的系統清理與優化工具，也是持續我使用好幾年的工具之一，Advanced SystemCare Free 版本其實就很不錯了，專業版本可以提升電腦 200% 的速度、增加 300% 的網路速度、更深層登錄檔清理與最佳化、即時的積極防護與最佳化，坦白說取得免費的專業版絕對是賺到，立刻賺到 300 元啦！
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△ 將發生的問題一次解決，Advanced SystemCare 也算是老牌工具囉！！！不過我比較懷念舊版本介面就是了～
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