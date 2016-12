【限時免費】Advanced SystemCare 10 PRO 專業版本 系統清理與優化工具

Advanced SystemCare 是一套非常方便與強大的系統清理與優化工具,也是持續我使用好幾年的工具之一, Advanced SystemCare Free 版本其實就很不錯了,專業版本可以提升電腦 200% 的速度、增加 300% 的網路速度、更深層登錄檔清理與最佳化、即時的積極防護與最佳化,坦白說取得免費的專業版絕對是賺到,立刻賺到 300 元啦!

△ 點選 DOWNLOAD ADVANCED SYSTEMCARE 10 PRO NOW。△ 該填寫的資訊填寫完成後,點選 GIVE IT TO ME NOW 繼續。△ 最後就可以取得軟體下載連結與這次的活動序號兩組(實測第二組才有效),文末可以直接下載免安裝版!△ 開啟軟體後可以看到上方標示為免費版,從右下角點選「輸入授權碼」。△ 輸入剛剛所取得的活動序號第二組,立即註冊後即可以啟動使用,也會看到授權啟用成功的訊息。△ 可以看到上方顯示為專業版囉!趕快開始替電腦掃描整理一下囉!△ 將發生的問題一次解決,Advanced SystemCare 也算是老牌工具囉!!!不過我比較懷念舊版本介面就是了~更多功能介紹請閱讀: IObit Advanced SystemCare 專家級的系統清理與優化軟體 免安裝版:(輸入序號之前為免費版)檔案大小:44.62 MB