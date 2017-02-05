4K Video Downloader 4.2.0.2175 高畫質4K影片下載工具

2017-02-05 09:51:28 哇哇 0 0



4K 影片高畫質影片將是未來的主打，3840 x 2160 的影片大小足足是 Full HD 的四倍，現在 YouTube 上已經支援了 4K 的高畫質影片，就怕大家的螢幕還沒有辦法一比一的等比播放！收藏 YouTube 影片的工具還不少，不過大多都尚未支援到 4K 影片，而這一款 4K Video Downloader 是專門為 4K 影片所設計的下載工具，可以將 YouTube、Twitter、Facebook 上的 4K 影片打包收藏唷！若你目前還沒找到可以下載 4K 影片的工具，那就是這一款啦！

貼上影片連結之後會偵測有哪些畫質的檔案可以下載，選取要下載的畫質、下載的目的地，點選 Download 就可以開始下載囉！就是那麼簡單囉！不過透過這樣方式所下載的 4K 影片也並非原始檔案，也是經過壓縮過的高畫質檔案，像我測試三個影片原始檔案為 282 MB、2.09 GB 與 1.10 GB，但是下載後分別只有 113 MB、793 MB 與 228 MB，畫質上真的還比不上原始檔案。



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檔案大小：27.23 MB
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