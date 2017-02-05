4K Video Downloader 4.2.0.2175 高畫質4K影片下載工具

4K 影片高畫質影片將是未來的主打，3840 x 2160 的影片大小足足是 Full HD 的四倍，現在 YouTube 上已經支援了 4K 的高畫質影片，就怕大家的螢幕還沒有辦法一比一的等比播放！收藏 YouTube 影片的工具還不少，不過大多都尚未支援到 4K 影片，而這一款 4K Video Downloader 是專門為 4K 影片所設計的下載工具，可以將 YouTube、Twitter、Facebook 上的 4K 影片打包收藏唷！若你目前還沒找到可以下載 4K 影片的工具，那就是這一款啦！
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