【限時免費】CyberLink PhotoDirector 7 相片大師，專業級圖片編修軟體

2017-01-01 02:50:53 哇哇 0 0

CyberLink PhotoDirector 7 序號 License 限時免費 giveaway

不少人都缺少好用的修圖工具，若是 PhotoShop 覺得太進階的話，不妨用些更平易近人的修圖工具，CyberLink 的 PhotoDirector 6 就是一套不失專業又好用的修圖工具，雖然是上一代的產品，不過也價值 59.99 元美金，如今正在限時免費當中，趕快把握機會下載收藏唷！

限時免費：http://sharewareonsale.com/s/cyberlink-photodirector-4-sale

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△ 在活動頁面點選 DOWNLOAD CYBERLINK PHOTODIRECTOR 7 NOW。

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△ 該填寫的資訊請確實填寫完成，之後點選下方的 GIVE IT TO ME NOW。

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△ 之後就會取得軟體下載連結以及這次的活動序號，或是到文末下載安裝版。

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△ 接著請到文末下載安裝版的檔案，然後進行安裝步驟。

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△ 安裝檔案還頗大的，就稍微等待一下下吧！好軟體是值得期待的^^。

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△ 安裝完成立刻來起來啟動吧！

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△ 開啟後會跳出輸入序號的視窗，輸入剛剛所取得的序號，確定後就完成囉！

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PhotoDirector 目前最新的版本是 8，不過第七代的感覺也很不錯，該有的圖片編輯功能都不會少，只要細心調整一定會有好圖片，而且還支援風格檔的使用，隨便套用一下就會有很好看的圖片囉！ 趕快來取得限時免費的 CyberLink PhotoDirector 7 吧！

線上風格檔一覽：這裡

安裝版下載：
CyberLink PhotoDirector 7.exe（Rapidgator下載）
CyberLink PhotoDirector 7.exe（Hami+下載）
檔案大小：264 MB
更多資訊請參考：
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