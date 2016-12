【限時免費】CyberLink PhotoDirector 7 相片大師，專業級圖片編修軟體

不少人都缺少好用的修圖工具,若是 PhotoShop 覺得太進階的話,不妨用些更平易近人的修圖工具,CyberLink 的 PhotoDirector 6 就是一套不失專業又好用的修圖工具,雖然是上一代的產品,不過也價值 59.99 元美金,如今正在限時免費當中,趕快把握機會下載收藏唷!

△ 在活動頁面點選 DOWNLOAD CYBERLINK PHOTODIRECTOR 7 NOW。△ 該填寫的資訊請確實填寫完成,之後點選下方的 GIVE IT TO ME NOW。△ 之後就會取得軟體下載連結以及這次的活動序號,或是到文末下載安裝版。△ 接著請到文末下載安裝版的檔案,然後進行安裝步驟。△ 安裝檔案還頗大的,就稍微等待一下下吧!好軟體是值得期待的^^。△ 安裝完成立刻來起來啟動吧!△ 開啟後會跳出輸入序號的視窗,輸入剛剛所取得的序號,確定後就完成囉!PhotoDirector 目前最新的版本是 8,不過第七代的感覺也很不錯,該有的圖片編輯功能都不會少,只要細心調整一定會有好圖片,而且還支援風格檔的使用,隨便套用一下就會有很好看的圖片囉! 趕快來取得限時免費的 CyberLink PhotoDirector 7 吧!線上風格檔一覽: 這裡 安裝版下載:檔案大小:264 MB