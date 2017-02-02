HotShots 2.2.0 方便的螢幕擷圖工具，編輯上傳一次搞定！具備圖片放大鏡效果

螢幕擷圖工具百百款，代表有許多人都需要這樣的工具，除了要具備最基本的擷圖功能外，更要附加編輯工具，最好還有搭配上傳分享的功能，便利性越高越容易上手使用，HotShots 完全具備了這些功能，而且內建了繁體中文，在操作上的便利性也還不錯，推薦玩家們可以試試看，不曾使用擷圖軟體的朋友也可以快速入門。
在開始擷取螢幕畫面之前，必須先調整擷圖的參數，設定存放的位置，螢幕擷取的模式、延遲時間、快照後的動作等，也可以在設定內先調整好快捷鍵的運用，未來操作也會更加順手。
內建的編輯器功能還算是不少，線條、文字、圈選、多角形、曲線、方形、圓形、箭頭等通通都有，在繪製時可先選取顏色、線條種類、線條粗細，可惜的是顏色只有內建的這幾種，沒辦法自己選取顏色。此外比較方便的功能還有放大鏡模式，可以用在要強調的重點上，會有醒目的效果，製作教學時更得心應手。
檔案上傳可以設定自己的 FTP，預設也提供了四組免費圖片空間，包含了 FreeImageHosting、Imgur、Imageshack 與 CanardPC，當擷取完畫面後，更是可以快速地分享在網路上，這的確是很棒的加分功能。
http://sourceforge.net/projects/hotshots/
免安裝版：
HotShots 2.2.0.7z（MediaFire下載）
HotShots 2.2.0.7z（Rapidgator下載）
HotShots 2.2.0.7z（ZippyShare下載）
HotShots 2.2.0.7z（本站下載）
檔案大小：6.64 MB
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！