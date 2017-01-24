Clover 3.2.7 為您的 Windows Explorer 插上翅膀，自動整合系統視窗成多頁籤模式

前幾日介紹過多頁籤的檔案總管 TabExplorer，不知道大家是否有開始使用呢？若是還沒有試試看、或是不太滿意的話，可以試試這一款 Clover，功能上也是提供了多頁籤的檔案瀏覽視窗，並且將所有視窗整合在一起，介面上使用Chrome瀏覽器的樣式，在呈現上更加的好看，而且加入了書籤功能，可以將常用的書籤拖曳到書籤列，以後就能方便的使用用存取唷！而且使用上可以與 QTTabBar 並存使用，暫時沒有發現衝突問題。
3.2.7 update (2017-01-19)
新增：用戶賬號體系
新增：會員系統，會員可享去廣告體驗
優化：去除底欄
修復：拖拽書籤閃退偶現缺陷
修復：大批量導入/導出書籤引起的崩潰問題
3.2.5 update (2016-12-13)
新增：底部狀態欄
優化：優化兼容性，提升穩定性
優化：在當前瀏覽器打開網頁書籤
修復：拔出U盤，標籤頁顯示空白
修復：XP系統拖拽標籤頁拆分/融合窗口時無法顯示預覽小窗口
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