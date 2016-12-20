SynciOS 6.0.2 iOS同步軟體，免用 iTunes 也能輕鬆同步檔案

2016-12-20 13:14:42 哇哇 0 0



若是你有iPhone或是iPad那麼在你的電腦中一定得要安裝iTunes，這是與iOS裝置必要的溝通管道，不過若是你有使用多台電腦的話，就會發現iTunes在同步上會比較麻煩，因為的確不知道檔案的同步方式到底是如何？我個人就有這樣的困擾，所以反而都用第三方的軟體來傳輸檔案居多，首先推薦的當然就是 iToolsiFunBox 兩大軟體，相信大家也很熟悉，而今天和大家分享的 SynciOS 也屬於同質性的軟體，感覺比較著重在檔案的同步與傳輸，使用方式一樣很容易上手！

SynciOS主要提供的項目有應用程式、照片、音訊、播放清單、視訊、電子書，應用程式方面能夠快速的同步、移除與備份，也能很方便的辨識出App占用的空間與大小；照片能夠自己新增相簿與匯出匯入圖片，操作方式比較直覺，相對其他的音訊鈴聲等等也是如此，就像檔案總管一般管理檔案即可，雖然功能上並沒 iToolsiFunBox 那樣豐富，但是也絕對足夠使用囉！
http://www.syncios.com/

免安裝版：
Syncios 6.0.2.7z（MediaFire下載）
Syncios 6.0.2.7z（Rapidgator下載）
Syncios 6.0.2.7z（ZippyShare下載）
Syncios 6.0.2.7z（Hami+下載）
檔案大小：74.1 MB
更多資訊請參考：
最新超值旗艦機開箱
比螺旋燈泡還省電的迷你 NAS
26800mAh筆電行動電源

SynciOS 6.0.2 iOS同步軟體，免用 iTunes 也能輕鬆同步檔案 相關文章

訪客留言

參考資料
Syncios: Free iPhone/iPad/iPod/Android to PC Transfer, Phone to ... #Syncios
Syncios is free yet powerful iOS manager which can transfer all types of files between iPhone/iPad/iPod Touch and PC without using iTunes.
Syncios - Free download and software reviews - CNET Download.com #Syncios
2016年5月27日 - Syncios is an easy-to-use yet powerful iOS&amp;Android Mobile manager, which is well-designed for users who want to manage iOS/ Android&nbsp;...
手機工具 | 就是教不落 - 給你最豐富的 3C 資訊、教學網站 #iOS手機管理工具
我們都知道在iphone/iPad這些iOS設備上，與電腦互相連結是倚靠itunes這套軟體，而在Android上卻沒有類似的 ...
Syncios #Syncios
Syncios</b>. 1,760 likes · 14 talking about this. SynciOS, an efficient and easy-controlled sync and ...
如何將媒體文件傳輸到iPhone 5，iPhone的物品電腦 #iPhone檔案傳輸
想傳輸電影，音樂和照片從電腦到你的新的iPhone 5或從iPhone到電腦？本文將幫助您從電腦同步文件到iPhone 5 ...
iTools 跨平台手機管理工具，輕鬆設定 iOS、Android 裝置（iTunes 替代軟體） #iOS手機管理工具
iTools 是一款適用於 iOS 平台手機管理工具，可取代使用者熟悉的 iTunes，來檢視、管理手機及平板電腦內應 ...
免費 iPhone, iPad, iPod 檔案傳輸軟體 SynciOS 可備份照片/音樂/App 檔案到 PC | iOS App 推薦 | 硬是要學 #iPad檔案傳輸
SynciOS 是一款可以自由導出 iPhone, iPad, iPod 裝置內檔案的免費軟體，包括照片、音樂、影片、電子書、 ...
下載Syncios 免費版和專業版，下載SynciOS Data Transfer #Syncios
Syncios手機管理是免費的，在不需要iTunes的情況下可替代iTunes來輕鬆管理iPhone, iPad 和iPod ,它提供有專業版解決iOS設備和電腦之間的資料傳輸。(查看更多).
[軟體]YamiPod 1.8 免安裝 … 免費的iPod檔案傳輸管理軟體 … - 月光下的嘆息! #iPad檔案傳輸
YamiPod 是一款用來取代 iTunes 的 iPod 檔案傳輸管理軟體，它不止能管理 iPod 內的音樂檔案，也能幫它們加 ...
在iPhone、iPad 或iPod touch 和Mac 或PC 上的iTunes 之間同步媒體 ... #iPhone檔案傳輸
2015年9月14日 - 媒體類型, 傳送方法. 購自iTunes Store 的音樂. 從iPhone、iPad 或iPod 將iTunes Store 購買項目重新下載或傳送到電腦。 從iTunes1 或 iTunes&nbsp;...