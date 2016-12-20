SynciOS 6.0.2 iOS同步軟體，免用 iTunes 也能輕鬆同步檔案

若是你有iPhone或是iPad那麼在你的電腦中一定得要安裝iTunes，這是與iOS裝置必要的溝通管道，不過若是你有使用多台電腦的話，就會發現iTunes在同步上會比較麻煩，因為的確不知道檔案的同步方式到底是如何？我個人就有這樣的困擾，所以反而都用第三方的軟體來傳輸檔案居多，首先推薦的當然就是 iTools 與 iFunBox 兩大軟體，相信大家也很熟悉，而今天和大家分享的 SynciOS 也屬於同質性的軟體，感覺比較著重在檔案的同步與傳輸，使用方式一樣很容易上手！
SynciOS主要提供的項目有應用程式、照片、音訊、播放清單、視訊、電子書，應用程式方面能夠快速的同步、移除與備份，也能很方便的辨識出App占用的空間與大小；照片能夠自己新增相簿與匯出匯入圖片，操作方式比較直覺，相對其他的音訊鈴聲等等也是如此，就像檔案總管一般管理檔案即可，雖然功能上並沒 iTools 與 iFunBox 那樣豐富，但是也絕對足夠使用囉！
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