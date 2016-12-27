FastStone Image Viewer 6.1 優質的圖片瀏覽及批次轉換工具

ACDSee一直以來，都是一套極具知名度的，其整合了秀圖管理以及簡易圖片編輯功能，但ACDSee卻是一套共享軟體，必須要付錢才能永久使用。
FastStone Image Viewer可就不同了，擁有著ACDsee多數的功能，但卻不如ACDSee一樣需要付費才能使用，因為它是免費！
快速反應的速度，讓你觀看圖片或開啟圖片，幾乎感受不到等待的時間；華麗可換面板的介面，讓你可以隨時依心情來定製軟體操作介面，不需再觀看使用那永遠一成不變的軟體操作介面。
簡易的圖片編輯功能，不管是圖片的轉檔、圖片大小的變更、圖片翻轉或是圖片的裁剪．．．等，讓你除了秀圖管理功能外，更多了簡易編輯功能。
1.它不但秀圖可加背景音樂...還有156種轉場效果
2.雙擊圖片後...在圖片上用滑鼠按住左鍵...有放大鏡效果
3.設定-檢視器-的最後一個選項..打勾....可讓滑鼠滾輪便放大縮小功能...左右鍵變上下頁圖片
4.可同時4張圖片比對
5.可更換風格
6.可批次更名或轉換
8.還有不同的濾鏡/去紅眼....等
9.新增了文字貼入的功能....不過中日文還無法正確顯示..會亂碼
10..新增桌布便利貼...可將多張圖片同時貼入一張桌布.並加入邊框特效...存為桌布
Version 6.1 (December 23, 2016)
* Improved loading speed of JPEG images
* Added support for ZIP-compressed TIFF images
* Added "Caption" option to the "Design and Print" tool. Now you can print properties such as file name, date/time, dimension below the images
* Added "File name" option to the "Image Strip Builder" tool
* Improved print quality of text in the "Contact Sheet Builder" tool
* Other minor improvements and bug fixes
http://www.faststone.org/FSViewerDownload.htm
哇哇評:
一直以來我都是使用FastStone Image Viewer來看圖轉圖
重點是我也比較上手他的圖片批次轉換功能，之前也寫過簡易教學
新的版本在使用上更方便了，預覽縮圖時有更多的選擇
若是圖片有GPS資訊有可以查看!推薦大家使用唷!
免安裝版：
FastStone Image Viewer 6.1.7z（MediaFire下載）
FastStone Image Viewer 6.1.7z（ZippyShare下載）
FastStone Image Viewer 6.1.7z（本站下載）
檔案大小：5.94 MB
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