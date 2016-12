FastStone Image Viewer 6.1 優質的圖片瀏覽及批次轉換工具

ACDSee一直以來,都是一套極具知名度的,其整合了秀圖管理以及簡易圖片編輯功能,但ACDSee卻是一套共享軟體,必須要付錢才能永久使用。FastStone Image Viewer可就不同了,擁有著ACDsee多數的功能,但卻不如ACDSee一樣需要付費才能使用,因為它是免費!快速反應的速度,讓你觀看圖片或開啟圖片,幾乎感受不到等待的時間;華麗可換面板的介面,讓你可以隨時依心情來定製軟體操作介面,不需再觀看使用那永遠一成不變的軟體操作介面。簡易的圖片編輯功能,不管是圖片的轉檔、圖片大小的變更、圖片翻轉或是圖片的裁剪...等,讓你除了秀圖管理功能外,更多了簡易編輯功能。

有時需要擷取螢幕的畫面,使用鍵盤的Print Scrn鍵,不但麻煩,而且一次只能擷取一張圖片,且功能過於陽春。FastStone Image Viewer也提供了螢幕擷取功能,不但可以擷取全螢幕、指定視窗、自訂範圍大小、擷取不規則形狀的畫面...等。1.它不但秀圖可加背景音樂...還有156種轉場效果2.雙擊圖片後...在圖片上用滑鼠按住左鍵...有放大鏡效果3.設定-檢視器-的最後一個選項..打勾....可讓滑鼠滾輪便放大縮小功能...左右鍵變上下頁圖片4.可同時4張圖片比對5.可更換風格6.可批次更名或轉換8.還有不同的濾鏡/去紅眼....等9.新增了文字貼入的功能....不過中日文還無法正確顯示..會亂碼10..新增桌布便利貼...可將多張圖片同時貼入一張桌布.並加入邊框特效...存為桌布Version 6.1 (December 23, 2016)* Improved loading speed of JPEG images* Added support for ZIP-compressed TIFF images* Added "Caption" option to the "Design and Print" tool. Now you can print properties such as file name, date/time, dimension below the images* Added "File name" option to the "Image Strip Builder" tool* Improved print quality of text in the "Contact Sheet Builder" tool* Other minor improvements and bug fixes

哇哇評:

一直以來我都是使用FastStone Image Viewer來看圖轉圖

重點是我也比較上手他的圖片批次轉換功能,之前也寫過

新的版本在使用上更方便了,預覽縮圖時有更多的選擇

若是圖片有GPS資訊有可以查看!推薦大家使用唷!

免安裝版:檔案大小:5.94 MB