FormatFactory 4.0.0.0 格式工廠免安裝版 - 影音轉檔無障礙的優質軟體

2016-12-13 19:40:59 哇哇 0 0



FormatFactory 是一款全能的影音轉檔軟體，支援大部分常用的檔案格式，支援所有影音檔轉成 MP4、3GP、MPG、AVI、WMV、FLV、SWF 等，能將所有聲音檔轉成 MP3、WMA、MMF、AMR、OGG、M4A 及 WAV 等，也能把所有圖片檔轉成 JPG、BMP、PNG、TIF 及 ICO 等，並支援 DVD 光碟的抓取和燒錄，軟體介面一目瞭然且操作容易，支援 35 種以上的語言，包括繁體中文與簡體中文。

你也被網路上各式各樣玲瑯滿目的影音格式弄得眼花撩亂嗎？檔案格式過多使得使用者必須安裝多種轉檔格式才能開始真正的影音編輯工作，如果有一款萬能的轉檔軟體，能支援所有主流的影片、圖片、聲音、甚至行動裝置常用的格式互轉，那該有多好？FormatFactory 就如其名，是一款這樣的萬能轉檔軟體。
FormatFactory 支援多種格式，在視訊影片方面能讓所有來源檔轉成 MP4、3GP、MPG、AVI、WMV、FLV、SWF 等格式，在音樂格式方面則支援 MP3、WMA、MMF、AMR、OGG、M4A 及 WAV 等，圖片則是 JPG、BMP、PNG、TIF 及 ICO 等，也能抓取 DVD 光碟和 ISO 格式檔，另外對於 RMVB 格式則是支援來源檔但不支援目的轉檔。

特別的是，FormatFactory 在轉檔的過程中可以修復某些損壞的影音檔，並且能替多媒體檔減肥，在圖片轉換時也提供了實用的縮放、旋轉、浮水印等功能，支援高達50種以上語言，包括英文、繁體中文、簡體中文，讓你使用起來更容易無障礙。

http://www.pcfreetime.com/CN/index.html

哇哇評:
其實這個轉檔軟體早就在網路上曝光很多次了，只是我一直遲遲沒有跟進
這幾天我把單車的環法賽轉成手機格式啦～難得有了w995高階媒體機種，當然要多多利用
也因此我才首次接觸到這個人人推的軟體，雖然我只用了一種格式的轉換
再稍微仔細看一下所有功能，這軟體的確還真是強大啊!

免安裝版：
FormatFactory 4.0.0.0.7z（MediaFire下載）
FormatFactory 4.0.0.0.7z（Rapidgator下載）
FormatFactory 4.0.0.0.7z（ZippyShare下載）
FormatFactory 4.0.0.0.7z（Hami+下載）
FormatFactory 4.0.0.0.7z（本站下載）
檔案大小：42.58 MB

W995

那麼把影片放進手機幹嘛？當然是看影片囉～當作打發時間用的，若是特別用手機看也太辛苦了一點！
（背景的綿羊OPEN將是全台灣最高的7-11才有賣的唷！綿羊帽還可以脫下來）

W995

之後考慮轉個電影進去XD，不是小電影唷！（天啊～這是哪個年代的手機啊！）
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