NetWorx 5.5.5 即時監看網路流量

到底網路忙不忙碌你怎麼知道?需要即時知道目前網路忙碌的狀態有軟體輔助最方便囉!NetWorx 是一套可以即時觀看網路流量的工具,用顏色可以區別出上傳或是下載的流量,網路的忙碌狀態馬上就清楚明白囉!

除了基本的流量圖之外,還有碼表的功能,可以自己在一段時間內測出網路量量狀態平均值等;此外還有附加一些網路除錯的小功能,traceroute、ping還有netstats,算是頗方便的軟體囉!* Added a hidden setting to disable TCP/UDP tracking in the Ignore LAN mode.* Added Mobile Broadband support for monitoring as all available connections.* Added showing units on the graph (configurable in the hidden settings).* Added email notifications for short-term conditions.* Fixed crashing if UPnP was not ready at startup.免安裝版:檔案大小:3.62 MB