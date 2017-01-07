PotPlayer 1.6.63891 繁體中文免安裝 - 把KMPlayer幹掉的影音播放器

PotPlayer 這是一款由 KMPlayer 的原作者在跳槽到 Daum 公司後使用 C++ 完全重寫的播放器。它基本上繼承了KMPlayer 方便的濾鏡以及外掛式的管理系統。同時簡化了內部的解碼器體系。
現在基本依靠 Bass 和 FFmpeg 系濾鏡解決播放問題。同時Potplayer還完成了KMPlayer無法實現的 DXVA硬件解碼以及多線程解碼功能。使您能更流暢的觀看高清影片。在相對小巧的體積下Potplayer實現了支持絕大多數視頻格式的功能。同時漢化版拋棄了以往 KMP 製作時追求大而全的模式而改以精簡的方式。Real 僅提供最基本的播放支持。使 Potplayer 成為真正的便攜播放器！
作者對KMP的許諾期已經結束,瘋狂開發中...
開啟硬解模式
於主畫面按右鍵->參數選項>第二欄播放->往下看到濾鏡解碼器管理->跳出新視窗,看到第三欄視訊播放->往下看到內建 DXVA解碼器設置->跳出新視窗,使用條件,選擇為總是使用
關於不能關聯文件 請切換到 potplayer 目錄中執行 regsvr32 DPShell.dll 即可。一般不建議註冊這個 Dll。所有 potplayer 相關的文件操作都會經過這個 dll 處理。
注意禁止自動更新。如果出現自動更新提示請選擇永不檢查且選擇否。
比KMPLAYER還節省資源的影音播放器! PotPlayer 是 KMPlayer 原作者 姜龍喜 先生離開 KMPlayer 開發團隊之後，替韓國 Daum 公司所開發的一套 All-in-One 多媒體播放程式，內建「在線點播」與「聊天室」功能，並且支援多線程與硬體解碼 (DXVA 硬體加速) 。雖然目前尚在開發階段，但其優異的影片解碼與播放能力已經被許多網友拿來取代 KMPlayer!
http://potplayer.daum.net/?lang=zh_TW
----------------------------------------------------------
[1.6.63891] 2017/01/04
----------------------------------------------------------
+ 新增一些 ACM Vorbis Mode3 解碼功能
+ 新增 D3D12 遊戲擷取功能
+ 新增內建編解碼器的 MJPEG 選項功能
- 修正某些 AVI 播放時間的計算錯誤問題
- 修正某些 AVI 的播放異常問題
- 修正使用內建 WASAPI 音訊渲染器時偶爾會凍結的問題
- 修正輸出某些 SSA 字幕時凍結的問題
- 修正某些電腦上字幕黑色的問題
- 修正某些 H.264 檔案 DXVA 解碼時畫面殘破的問題
- 改善 MJPEG 解碼速度
32bit 免安裝版：
PotPlayer 1.6.63891 32bit.7z（MediaFire下載）
PotPlayer 1.6.63891 32bit.7z（ZippyShare下載）
PotPlayer 1.6.63891 32bit.7z（Hami+下載）
PotPlayer 1.6.63891 32bit.7z（本站下載）
檔案大小：23.70 MB
32bit 安裝版：
PotPlayerSetup.exe（官方下載）
64bit 免安裝版：
PotPlayer 1.6.63891 64bit.7z（MediaFire下載）
PotPlayer 1.6.63891 64bit.7z（ZippyShare下載）
PotPlayer 1.6.63891 64bit.7z（Hami+下載）
PotPlayer 1.6.63891 64bit.7z（本站下載）
檔案大小：25.93 MB
64bit 安裝版：
PotPlayerSetup64.exe（官方下載）
風格檔：
PotPlayer Skins.7z（MediaFire下載）
PotPlayer Skins.7z（FireDrive下載）
PotPlayer Skins.7z（Uploading下載）
PotPlayer Skins.7z（ZippyShare下載）
PotPlayer Skins.7z（本站下載）
檔案大小：9.80 MB
徠卡雙鏡頭的魅力，愛不釋手的旗艦手機
ZenWatch 3 煙燻黑開箱，省電模式非常實用
重量 910 公克的超輕薄效能級筆電
恆溫數位熱水器推薦，這才叫做真的恆溫！